Ошибки, баги, вопросы - страница 3116
Видимо, это ФОРТС и сделки типа Balance? Саппорт брокера не в теме и кивает на MQ, а MQ не видит в этом проблемы.
Нет, насколько я в этом разгребаюсь, это обычный Forex.
Сделка не закрыта, но на всякий глянул во вкладку История:
Запись только одна. Тип: balance-таки. Но вот, например, на серверах MQ демка тоже имеет Тип: balance, но Баланс не гуляет никогда.
Уполз гуглить...Upd: нарыл https://www.mql5.com/ru/forum/326941. Не всё понятно, но кое-что...
Две длинные сделки на демке MQ по символу BTCUSD: 1-я лотом 1.01, 2-я — 11.01. Плечо: 1:500. После открытия первой Уровень маржи был вполне адекватным (не запомнил и не успел записать, но где-то порядка 100000); после открытия второй:
то есть он увеличился на порядки, хотя по моему разумению обязан был сократиться раз в десять. Точно не скажу, но, по-моему, в MT4 на крипте та же картина.
Криптобаг или так задумано?
x572intraday #:
Криптобаг или так задумано?
Здравствуйте!
char – знаковый тип от -128 до 127, почему при подстановке знака «-» у него меняется тип с char на int?
Это я чего-то не понимаю, и преобразование тиа появляется неслучайно? Или это баг? (приложенный файл warning.png)
Для int подобного преобразования к более старшему формату не наблюдается. И преобразование типа при смене знака пока понять не могу...
Нулевой тик, как такое возможно? Ошибка в тестере?
Пишем простой код для тестера.
На выходе получаем:
....
По логике, если последний тик равен нулю, то и выдавать ничего не должно. А оно выдает нулевой тик, из-за чего происходит сбой в расчетах советника, например, при подсчете средней. (13000 + 0 + 13000) / 3 = 8667, хотя должно быть (13000 + 13000) / 2 = 13000. Из-за нулевого тика вместо 13000, получилось 8667 !!!
а что возвращает SymbolInfoTick проверили? если фальш, то проверяем ошибку LastError
а что возвращает SymbolInfoTick проверили? если фальш, то проверяем ошибку LastError
Везде возвращает true
2021.12.16 00:21:02.461 Core 1 2021.11.08 00:00:00 2021.11.08 00:00:00
2021.12.16 00:21:02.461 Core 1 2021.11.08 00:00:00 true
2021.12.16 00:21:02.461 Core 1 2021.11.08 00:00:03 2021.11.08 00:00:03
2021.12.16 00:21:02.461 Core 1 2021.11.08 00:00:03 true
2021.12.16 00:21:02.461 Core 1 2021.11.08 00:00:04 2021.11.08 00:00:04
2021.12.16 00:21:02.461 Core 1 2021.11.08 00:00:04 true
... и так далееКонечно, можно добавить условие, если trade.last == 0, то игнорируем подсчет средней. Но все-таки хотелось бы докопаться, из-за чего возникает нулевой .last Тиковая история четкая и в ней нет никаких тиков, которые == 0.
Я trade.last не использую и не проверяю, но использую trade.ask и trade.bid, и вот их приходится проверять на 0, иначе можно огрести.
При этом в тиковой истории никаких нулевых тиков нет. Вот кусок истории за нулевую секунду 2021.12.09 00:00:0 Это контракт на евро CME EU6Z21
"<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME> <FLAGS>"
"2021.12.09 00:00:00.034 1.13445 2"
"2021.12.09 00:00:01.607 1.13445 1.00000000 88"
"2021.12.09 00:00:01.607 1.13445 1.00000000 88"
"2021.12.09 00:00:01.608 1.13445 1.13450 6"
"2021.12.09 00:00:01.660 1.13440 2"
вот здесь же у вас ласт везде нулевой.
то что таких тиков несколько в день в 00-00 может связано с неторговыми тиками в моменты котировочной/неторговой сессии.
а что за брокер?
Здравствуйте!
char – знаковый тип от -128 до 127, почему при подстановке знака «-» у него меняется тип с char на int?
Это я чего-то не понимаю, и преобразование тиа появляется неслучайно? Или это баг? (приложенный файл warning.png)
Для int подобного преобразования к более старшему формату не наблюдается. И преобразование типа при смене знака пока понять не могу...
А в чём проблеиа?
Читайте документацию
Типы данных char, uchar, short и ushort в операциях безусловно приводятся к типу int.
А в чём проблеиа?
Читайте документацию
Надо большим шрифтом и красным выделить) тоже только счас обратил внимание.