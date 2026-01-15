Ошибки, баги, вопросы - страница 3422

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как отследить число срабатываний take profit в роботе для mql5?

Счет неттинговый.

С уважением, Александр

 

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как отследить число трейдов в роботе для mql5?

Счет неттинговый.

Функция HistoryDealsTotal() дает количество сделок, а мне нужны завершенные трейды.

С уважением, Александр

 

Нет карты


Нет карты расположения агентов тестирования. Просто точка в пустоте. Где же карта?

Пробовал на двух разных браузерах, карты нет. Может, что-то в моих настройках?

 

Ошибка при выполнении в последнем выпуске 4075

#define MACRO   1
#ifndef MACRO
#define MACRO   2
//#else
#undef  MACRO
#define MACRO   3
#endif
void OnStart()
{
    Print( MACRO );
}

Результат:   3

Ожидалось: 1

А раньше все нормально было

 

klycko #:


Функция HistoryDealsTotal() дает количество сделок, а мне нужны завершенные трейды.

Пример из учебника. Можно обработать каждую сделку. Надеюсь это поможет:

A100 #:

Ошибка при выполнении в последнем выпуске 4075

И теперь еще с двумя #else компилируется

#ifndef MACRO1
#else
#define MACRO2  2
#else             //???
#define MACRO2  3
#endif
void OnStart()
{
    Print( MACRO2 );
}

Результат: 3

 
Putnik #:


Нет карты расположения агентов тестирования. Просто точка в пустоте. Где же карта?

Пробовал на двух разных браузерах, карты нет. Может, что-то в моих настройках?

Обновите IE до последней версии
 
klycko #:

Функция HistoryDealsTotal() дает количество сделок, а мне нужны завершенные трейды.

STAT_TRADES.

 

А почему в одном случае long, а в другом int ?

SERIES_BARS_COUNT

Количество баров по символу-периоду на данный момент

long

TERMINAL_MAXBARS

Максимальное количество баров на графике

int
 
Ошибка при выполнении: 
void OnStart()
{
    printf("%d", -4/(2 + 0x0));
}

Результат:  2147483646

Ожидалось: -2

