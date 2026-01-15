Ошибки, баги, вопросы - страница 3422
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отследить число срабатываний take profit в роботе для mql5?
Счет неттинговый.
С уважением, Александр
Нет карты расположения агентов тестирования. Просто точка в пустоте. Где же карта?
Пробовал на двух разных браузерах, карты нет. Может, что-то в моих настройках?
Ошибка при выполнении в последнем выпуске 4075
Результат: 3
Ожидалось: 1
А раньше все нормально было
klycko #:
Функция HistoryDealsTotal() дает количество сделок, а мне нужны завершенные трейды.
Пример из учебника. Можно обработать каждую сделку. Надеюсь это поможет:
https://www.mql5.com/ru/docs/trading/historydealgetticket
STAT_TRADES.
А почему в одном случае long, а в другом int ?
SERIES_BARS_COUNT
Количество баров по символу-периоду на данный момент
long
TERMINAL_MAXBARS
Максимальное количество баров на графике
int
Результат: 2147483646
Ожидалось: -2