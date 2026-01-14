Ошибки, баги, вопросы - страница 1555
Подскажите, какие возможные причины появления ошибки 4806 при заполнении буфера индикатора из хэндла, который не -1.
Пока нашел вариант со sleep после создания. В моем случае ему хоть минуту дай - все одно.
Sleep() в индикаторах лучше не использовать. Все индикаторы на чарте работают в одном потоке. Тормознете один - тормознут все.
4806, например, если Вы запрашиваете данные таймсерий в OnInit(). Думаю, также может произойти, при включении терминала в момент подкачки истории.
Правильнее будет сказать, что Sleep() в индикаторах не работает. Совсем.
Я не уточнил - индикатор, о котором я говорю, в советнике. И в терминале в окне сообщений как раз становится понятно что сообщения приходят через указанный мной промежуток времени (я устроил так, что получив такую ошибку, индикатор пробует заново получить хэндл и повторить все стандартные действия) с задержкой после задания хэндла. А сам по себе индикатор стандартный PivotPoints из комплекта в терминале.
Почему не работает сеть cloud network?
Пишет: authorization failed (Old version).
У меня терминал МТ5 build 1241. Как его обновить? И не слетят ли мои эксперты и индикаторы при этом?
Самые последние версии всегда доступны при подключении к торговому демо серверу MetaQuotes-Demo.
Иногда в случае аварийного закрытия винды (когда терминал был открыт) при повторном открытии появляется вот такое вот извращенное окошко стакана и я не помню, как в прошлый раз мне удалось его убрать (см. картинку). Если нажать на вызов стакана в верхнем левом углу графика, терминал просто закрывается. Нужно наверное какой-то файл удалить, в котором конфигурация на момент вылета винды была сохранена?