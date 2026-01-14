Ошибки, баги, вопросы - страница 1555

Новый комментарий
 

Подскажите, какие возможные причины появления ошибки 4806 при заполнении буфера индикатора из хэндла, который не -1.

Пока нашел вариант со sleep после создания. В моем случае ему хоть минуту дай - все одно. 

[Удален]  
ArkFatalist:

Подскажите, какие возможные причины появления ошибки 4806 при заполнении буфера индикатора из хэндла, который не -1.

Пока нашел вариант со sleep после создания. В моем случае ему хоть минуту дай - все одно. 

Sleep() в индикаторах лучше не использовать. Все индикаторы на чарте работают в одном потоке. Тормознете один - тормознут все.

4806, например, если Вы запрашиваете данные таймсерий в OnInit(). Думаю, также может произойти, при включении терминала в момент подкачки истории.

 
Alexey Kozitsyn:

Sleep() в индикаторах лучше не использовать. Все индикаторы на чарте работают в одном потоке. Тормознете один - тормознут все.

4806, например, если Вы запрашиваете данные таймсерий в OnInit(). Думаю, также может произойти, при включении терминала в момент подкачки истории.

Правильнее будет сказать, что Sleep() в индикаторах не работает. Совсем.
[Удален]  
Karputov Vladimir:
Правильнее будет сказать, что Sleep() в индикаторах не работает. Совсем.
Да, верно, подзабыл. В общем, старайтесь писать индикаторы наиболее экономично!
 
Karputov Vladimir:
Правильнее будет сказать, что Sleep() в индикаторах не работает. Совсем.

Я не уточнил - индикатор, о котором я говорю, в советнике. И в терминале в окне сообщений как раз становится понятно что сообщения приходят через указанный мной промежуток времени (я устроил так, что получив такую ошибку, индикатор пробует заново получить хэндл и повторить все стандартные действия) с задержкой после задания хэндла. А сам по себе индикатор стандартный PivotPoints из комплекта в терминале.

 
savinkins:
Почему не работает сеть  cloud network?
 

Пишет: authorization failed (Old version).

У меня терминал МТ5 build 1241. Как его обновить? И не слетят ли мои эксперты и индикаторы при этом? 

 
savinkins:

Пишет: authorization failed (Old version).

У меня терминал МТ5 build 1241. Как его обновить? ...

Самые последние версии всегда доступны при подключении к торговому демо серверу MetaQuotes-Demo.

 

savinkins:

Пишет: authorization failed (Old version).

... И не слетят ли мои эксперты и индикаторы при этом? 

При обновлении всегда восстанавливаются все коды стандартной библиотеки. Пользовательские файлы не трогаются при обновлениях. Также рекомендую пользоваться Хранилищем (MQL5 Storage: Работа с хранилищем - MetaEditor).
 
Со вчерашнего дня вся клаудная сеть обновлена и перешла на новые, более эффективные протоколы с поддержкой тиковой истории.

Чтобы воспользоваться этой сетью распределенных вычислений, нужно обновить свой терминал, подключившись к серверу MetaQuotes-Demo.
 

Иногда в случае аварийного закрытия винды (когда терминал был открыт) при повторном открытии появляется вот такое вот извращенное окошко стакана и я не помню, как в прошлый раз мне удалось его убрать (см. картинку). Если нажать на вызов стакана в верхнем левом углу графика, терминал просто закрывается. Нужно наверное какой-то файл удалить, в котором конфигурация на момент вылета винды была сохранена? 

 

1...154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562...3695
Новый комментарий