Ошибки, баги, вопросы - страница 3114
Если сделка не совершиться, то и комиссии не будет.
Логично (тогда поле "Комиссия" просто останется пустым). Следовательно, если сделка совершится, то комиссия будет (LMAO!) и её запросто уже можно будет отобразить прямо сейчас, не дожидаясь закрытия. А когда там у нас сделка терпит фиаско? При реквотах, при закрытом рынке, при нехватке средств (ещё есть варианты?)... Только мне сильно прозревается, что это всё заканчивается на стороне клиента, не успевая уйти на рынок.
А что, бывают ситуации отмены уже случившейся сделки (не путать с неудачной начальной попыткой совершить сделку) на стороне сервера?
А ещё бывает брокерская отмена сделки задним числом из-за "нерыночных цен" (любимая отговорка брокеров-неплательщиков). Тогда и комиссию пусть возвращают. Но это уже совсем другая песня...
Есть штатные функции. Комиссия к ним не относится. У каждого брокера свои правила и они не штатные)
Нет, ее просто нет до закрытия, она не рассчитана до конца, даже если ее запросить, то вернется или ноль или текущие снятия. Но у каждого брокера свой подсчет. В штатные варианты не укладывается.
Тогда как объяснить это в MT4:
неужто частным случаем? Ведь первая сделка — открытие — точно уже совершилась.
Про штатные функции не понял, к чему относилось. Нужны пояснения.
Давайте лучше поговорим о том как было в МТ3. Хотите я скину вам установочные файлы МТ3
Штатные, это которые приняты всеми и используются штатно, без настроек. Запрос цен, инфы по барам, запросы по истории, приказы. А вот с комиссией так не получается. Сами расчеты, время списания разные в разных местах. И то что будет у одного брокера, не значит что будет у другого. Комиссии опубликованы в условиях торговли. Поэтому предварительно оценить их можно. Поэтому просить разрабов, до тех пор, пока условия начисления и списания комиссии не будут одинаковыми бесполезно.
Либо дедуля совсем умом поехал, либо объясните мне, почему значение комиссии нельзя динамически менять в соответствующем поле, как меняется, например, Средства, Свободная маржа, Цена, Прибыль?.. Пусть себе и Комиссия отображается, а когда ордер захлопнется, во вкладке История пущай будет окончательный вариант начисленной комиссии.
Ну спасибо) К разрабам.
Не знаю как еще объяснить. Потому что информация по средствам, марже, цене, прибыли есть в соответствующих структурах. Ее можно получить в большинстве случаев. А комиссию не всегда можно получить. Поищите по форуму. Темы не раз возникали. Это правила здешней игры. Их можно не принимать, но изменить их не возможно. Могу только предположить, что если значение комиссии у разных брокеров будет разным, и не всегда соответствовать реальным списаниям, разрабы не стали делать информацию по комиссии доступной все время. И согласен с ними.
Не возможно комиссию получить до открытия рыночного ордера / позиции. Так же не возможно получить комиссию до сделки, когда отложенный ордер становится позицией. Рассчитать можно только. После сделки можно, и то не всегда. После закрытия рыночного ордера / позиции и списания комиссии можно.
Да, и надо понимать различие в ордерном языке в 4ке и 5ке. В 4ке открытие ордера включает в себя приказ, сделку, появление позиции, и соответственно после сделки комиссия может быть получена. Но не у всех и не всегда. Поэтому иногда бывают казусы, когда вроде почти прибыльные сделки по закрытию позиций становятся убыточными.
В 5ке все раздельно, учет приказов / ордеров, сделок, позиций раздельный. Видимо с учетом опыта с 4ки решили отказаться.
Существуют альтернативные GUI торгового окружения. Вот один из вариантов на MT5.
А комиссию не всегда можно получить.
Так, значит, трейдер должен иметь альтернативу в виде либо пустого (если нельзя получить), либо заполненного (если можно получить) поля "Комиссия". Это как поле "Комментарий": если он есть, поле заполнено, нет — пусто. Но сама графа в шапке наличествует! Так и графы "Комиссия" зачем нас лишать? Пусть будет на случай " если можно получить".
Могу только предположить, что если значение комиссии у разных брокеров будет разным, и не всегда соответствовать реальным списаниям, разрабы не стали делать информацию по комиссии доступной все время. И согласен с ними.
У разных брокеров разный своп на одну и ту же пару. Так и что? Давайте и графу "Своп" упраздним? Но ведь она же существует, разработчики не сочли нужным её спрятать!
Единственное, что я понял чётко — это то, что комиссия не гарантирована, а своп есть всегда... ну, не считая исламских счетов. Но ведь исламские счета с нулевым свопом — не повод упразднять графу "Своп".
Кроме того, даже один и тот же брокер время от времени может менять параметры торговли: своп, спред, минимальный лот ...да даже плечо плавающим бывает. И трейдер заранее не знает, когда тот или иной параметр поплывёт, хотя ему и могут заранее выслать в почту предупреждение. Вот рассчитал и учёл ты заранее в своём эксперте значение свопа, а гад брокер взял и втихую изменил его. Эксперт заработал не туда. То же самое и с меняющейся комиссией... а ещё хуже, если она вообще неизвестна заранее. Как тогда её вообще учитывать в расчётах при автоторговле? Или свежий своп в реальном времени можно запросить с торгового сервера, а комиссию нельзя? Тогда это меняет дело (не в лучшую сторону).
Не возможно комиссию получить до открытия рыночного ордера / позиции. Так же не возможно получить комиссию до сделки, когда отложенный ордер становится позицией.
Можно маленький ликбез для балбеса? Отложенник становится позицией сразу после создания или только после срабатывания по подошедшей цене? Если первое, то всё предельно ясно; если второе, то уже происходит первая сделка открытия позиции:
Если есть позиция, то есть завершённая сделка.
и поэтому вроде как уже можно узнать комиссию (правда, без 100% гарантии), а в этом случае по-прежнему остаётся неясность.