Ошибки, баги, вопросы - страница 3111
Понятно.
Спасибо.
Только не понятно, а зачем тогда 32-х битный мт5 скачивается с оф. сайта? Вчера скачал и установил...
Офф сат это этот на котором находитесь, тут только 64бита.
Если Вы скачали у своего брокера, то это не хорошо...
Скачал по этой ссылке: https://www.metatrader5.com/ru/download
Я слышал, что мт5 только под 64 бита. А тут скачалась и установилась. Был несколько удивлён и озадачен... Но работает. Только с маркета ничего не качает.
Обновите или модернизируйте свой ПК, установите 64-х битную операционную систему (оптимально не ниже Windows 10).
Здравствуйте. Пробую сделать возможность смены индикаторов. Выбранный индикатор (осциллятор) выводится в "подвал" (с помощью копирование данных индикатора в отображаемый буфер). Но есть осцилляторы с фиксированным минимумом и максимумом. Вывожу в "подвал" сначала индикатор MACD, а затем выбираю RSI. В результате выбора срабатывает код:
выводится RSI.
Но в результате переключения обратно на MACD он уже не отображается нормально из-за фиксированных минимума и максимума. Как вернуть обратно автоматический минимум и максимум для MACD?
МТ обновился до 1350.
По-прежнему на вкладке настроек - очень слабо отличается галочка от крестика. Надо присматриваться.
Хорошо бы выключенные параметры обозначать не крестиком, а отсутствием метки. Было бы куда ярче.
Здравствуйте подскажите по чему после установки мт5 в навигаторе нет папки МАРКЕТ (хочу скачать робота а некуда)
Выполните пункт Где можно увидеть свои покупки и после этого Вы увидите свои покупки (если они у Вас были). Не забудьте правильно заполнить в терминале вкладку Community
Не помню. NULL попробуйте
К сожалению, на данный момент, такой возможности нет.
Подумаем, возможно сделаем, если устанавливаемое значение NaN, то фиксацию будем отключать