Понятно.

Спасибо.

Только не понятно, а зачем тогда 32-х битный мт5 скачивается с оф. сайта? Вчера скачал и установил...

 
Офф сат это этот на котором находитесь, тут только 64бита.

Если Вы скачали у своего брокера, то это не хорошо...

 
Скачал по этой ссылке: https://www.metatrader5.com/ru/download

Я слышал, что мт5 только под 64 бита. А тут скачалась и установилась. Был несколько удивлён и озадачен... Но работает. Только с маркета ничего не качает.

Обновите или модернизируйте свой ПК, установите 64-х битную операционную систему (оптимально не ниже Windows 10). 

 

Здравствуйте. Пробую сделать возможность смены индикаторов. Выбранный индикатор (осциллятор) выводится в "подвал" (с помощью копирование данных индикатора в отображаемый буфер). Но есть осцилляторы с фиксированным минимумом и максимумом. Вывожу в "подвал" сначала индикатор MACD, а затем выбираю RSI. В результате выбора срабатывает код:

IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, 0.0);
IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, 100.0);

выводится  RSI.

Но в результате переключения обратно на MACD он уже не отображается нормально из-за фиксированных минимума и максимума. Как вернуть обратно автоматический минимум и максимум для MACD?

 

МТ обновился до 1350. 

По-прежнему на вкладке настроек - очень слабо отличается галочка от крестика. Надо присматриваться. 

Хорошо бы выключенные параметры обозначать не крестиком, а отсутствием метки. Было бы куда ярче.

 
Здравствуйте подскажите по чему после установки мт5 в навигаторе нет папки МАРКЕТ (хочу скачать робота а некуда)
 
Выполните  пункт Где можно увидеть свои покупки и после этого Вы увидите свои покупки (если они у Вас были). Не забудьте правильно заполнить в терминале вкладку Community

 

Не помню. NULL попробуйте

 
К сожалению, на данный момент, такой возможности нет.

Подумаем, возможно сделаем, если устанавливаемое значение NaN, то фиксацию будем отключать

