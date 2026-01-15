Ошибки, баги, вопросы - страница 3115
Настроил под себя пустой шаблон для MT5, сохранил как Default.tpl. Из "Обзора рынка" выбираю пару, затем "Окно графика" — открывается новый график с "Тиковыми объёмами" (Ctrl-L) и "Торговыми уровнями", хотя перед этим всё это поотключал. Отключаю, пытаюсь пересохранить новый шаблон под Default.tpl, переоткрываю — та же фигня. Либо так и задумано, либо надо пофиксить.
Любопытно, что множество других параметров настроек Default-шаблона прекрасно сохраняются в соответствии в выбранными предпочтениями.
Я немножечко соврамши, просьба коваными сапогами не пинать. Гистограмма с "Тиковыми объёмами" появляется не при открытии чистого графика новой пары, автоматом цепляющей Default-шаблон, а при набрасывании на такой график любого индикатора. Проверьте сами — должен появиться непрошеный "зелёный лес":
"Никогда такого не было — и вот опять." Если баг и если это не предпочтительное поведение, желательно исправить. Гистограмма объёма — это тоже своего рода индикатор... индикатор незапрашиваемый, но навязываемый. Однозначно надо пофиксить.
Upd: только что проверил на штатных индикаторах — ситуация повторяется. Единственное исключение — Fractals. Я только им и пользуюсь практически, другие индикаторы давно не накидывал, поэтому и не мог заметить, что они "лес" выращивают. А появилось это, поди, не так уж и недавно.
Upd-2: а, нет, не соврамши я ни разу. "Лес" появляется в обоих случаях.
Дойти до конца страницы и нажать PgDown - следующие 16384 записей
Спасибо за лаконичный ответ. Его б в пору хинтом дописать в подвал к сообщению о превышении максимального количества строк, тем паче там есть где. А то пользователь должен сперва догадаться... а если не догадается про PgDown, должен идти в Справку, искать раздел, потом параграф... И это при условии, что там есть ответ.
Но — вопрос: не логичнее ли выводить не первые, а последние 16384 записей? Они же самые свежие, самые актуальные, когда отлаживаешь Print()'ами текущий MQL-код. Ну а PgUp — предыдущие 16384 записей. Иное поведение кажется менее естественным.
Так, значит, трейдер должен иметь альтернативу в виде либо пустого (если нельзя получить), либо заполненного (если можно получить) поля "Комиссия". Это как поле "Комментарий": если он есть, поле заполнено, нет — пусто. Но сама графа в шапке наличествует! Так и графы "Комиссия" зачем нас лишать? Пусть будет на случай " если можно получить".
У разных брокеров разный своп на одну и ту же пару. Так и что? Давайте и графу "Своп" упраздним? Но ведь она же существует, разработчики не сочли нужным её спрятать!
Единственное, что я понял чётко — это то, что комиссия не гарантирована, а своп есть всегда... ну, не считая исламских счетов. Но ведь исламские счета с нулевым свопом — не повод упразднять графу "Своп".
Кроме того, даже один и тот же брокер время от времени может менять параметры торговли: своп, спред, минимальный лот ...да даже плечо плавающим бывает. И трейдер заранее не знает, когда тот или иной параметр поплывёт, хотя ему и могут заранее выслать в почту предупреждение. Вот рассчитал и учёл ты заранее в своём эксперте значение свопа, а гад брокер взял и втихую изменил его. Эксперт заработал не туда. То же самое и с меняющейся комиссией... а ещё хуже, если она вообще неизвестна заранее. Как тогда её вообще учитывать в расчётах при автоторговле? Или свежий своп в реальном времени можно запросить с торгового сервера, а комиссию нельзя? Тогда это меняет дело (не в лучшую сторону).
Можно маленький ликбез для балбеса? Отложенник становится позицией сразу после создания или только после срабатывания по подошедшей цене? Если первое, то всё предельно ясно; если второе, то уже происходит первая сделка открытия позиции:
и поэтому вроде как уже можно узнать комиссию (правда, без 100% гарантии), а в этом случае по-прежнему остаётся неясность.
Своп можно узнать в любой момент времени, так же и плечо, и другие озвученные вами параметры. Комиссию узнать можно по факту свершившейся сделки в её параметрах. Она и есть в таблице сделок в терминале.
Нулевой тик, как такое возможно? Ошибка в тестере?
Пишем простой код для тестера.
На выходе получаем:
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.08 00:00:00 2021.11.08 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.08 00:00:03 2021.11.08 00:00:03
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.08 00:00:04 2021.11.08 00:00:04
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.09 00:00:00 2021.11.09 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.12 00:00:00 2021.11.12 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.12 00:00:01 2021.11.12 00:00:01
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.15 00:00:00 2021.11.15 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.16 00:00:00 2021.11.16 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.17 00:00:00 2021.11.17 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.18 00:00:00 2021.11.18 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.19 00:00:00 2021.11.19 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.22 00:00:00 2021.11.22 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.22 00:00:00 2021.11.22 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.22 00:00:01 2021.11.22 00:00:01
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.22 00:00:01 2021.11.22 00:00:01
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.22 00:00:03 2021.11.22 00:00:03
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.23 00:00:00 2021.11.23 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.25 00:00:00 2021.11.25 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.25 00:00:00 2021.11.25 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.25 00:00:01 2021.11.25 00:00:01
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.25 00:00:01 2021.11.25 00:00:01
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.29 00:00:00 2021.11.29 00:00:00
2021.12.15 02:25:02.799 Core 1 2021.11.29 00:00:01 2021.11.29 00:00:01
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.11.30 00:00:00 2021.11.30 00:00:00
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.11.30 00:00:01 2021.11.30 00:00:01
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.01 00:04:45 2021.12.01 00:04:45
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.02 00:00:00 2021.12.02 00:00:00
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.03 00:00:00 2021.12.03 00:00:00
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.06 00:00:00 2021.12.06 00:00:00
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.07 00:00:00 2021.12.07 00:00:00
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.07 00:00:00 2021.12.07 00:00:00
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.07 00:00:01 2021.12.07 00:00:01
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.08 00:00:00 2021.12.08 00:00:00
2021.12.15 02:25:08.902 Core 1 2021.12.09 00:00:00 2021.12.09 00:00:00
По логике, если последний тик равен нулю, то и выдавать ничего не должно. А оно выдает нулевой тик, из-за чего происходит сбой в расчетах советника, например, при подсчете средней. (13000 + 0 + 13000) / 3 = 8667, хотя должно быть (13000 + 13000) / 2 = 13000. Из-за нулевого тика вместо 13000, получилось 8667 !!!
При этом в тиковой истории никаких нулевых тиков нет. Вот кусок истории за нулевую секунду 2021.12.09 00:00:0 Это контракт на евро CME EU6Z21
"<DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME> <FLAGS>"
"2021.12.09 00:00:00.034 1.13445 2"
"2021.12.09 00:00:01.607 1.13445 1.00000000 88"
"2021.12.09 00:00:01.607 1.13445 1.00000000 88"
"2021.12.09 00:00:01.608 1.13445 1.13450 6"
"2021.12.09 00:00:01.660 1.13440 2"
Ранее таких проблем не наблюдалось
А также, при запуске программы с чартом в правом поле цена обрезается до 2-ух знаков после запятой(всего 6 цифр в цене). А после смены инструмента цена отображается корректно (7 цифр в цене).
У одного лицензированного российского брокера (а их по пальцам можно пересчитать, но называть харам) с одноимённым названием банка на демке при незакрытой позиции ежедневно скачет Баланс (не путать с Эквити) то в меньшую, то в большую сторону... и от изменения цены явно не зависит. Процент изменений мизерный, но... какого лешего??! Более десяти лет слоняюсь по разным брокерам, но такое вижу впервые.
Сейчас отправите меня в саппорт этого брокера и будете правы. Но я не их клиент, открывал демку ради интереса через "Открыть счёт" в MT5. Может, тут кто в курсе безобразия? Если это динамическая комиссия, своп или любые другие расчёты, то все они должны отражаться на Балансе только после закрытия позиции, как я всегда думал.
Сейчас отправите меня в саппорт этого брокера и будете правы.
Видимо, это ФОРТС и сделки типа Balance? Саппорт брокера не в теме и кивает на MQ, а MQ не видит в этом проблемы.