Ошибки, баги, вопросы - страница 3112
К техподдержке брокера (и их форум) не пробовали обращаться? Это на их серверах такое чудо. При чем тут метаквоты?
С чего вы это взяли? Звучит сомнительно. Смотрите:
Есть список символов в меню, жмакаешь чтобы открылся график, открывается график символа который ниже/выше в списке на икс позиций. так же с другими меню - сов, индюков и т.д.
Как брокер может соорудить такой баг в нормально работающей системе? Сломать бд и/или покрэшить индексы? Как такое возможно? И чего тогда ждать ещё?)
з.ы. и список сов/индюков вообще к брокерской части не относиться никак.
Есть список символов в меню, жмакаешь чтобы открылся график, открывается график символа который ниже/выше в списке на икс позиций. так же с другими меню - сов, индюков и т.д.
Вы пробовали воспроизвести ошибку переустановив терминал/на другом пк/другой системе? Нет? Логично, пусть этим другие занимаются.
"Ваша ошибка не воспроизводится. Ищите проблему на своей стороне." ©
На днях в MT5 (билд 3127 или предпоследний) в закладке "Эксперты" обнаружил баг: ПКМ-->Просмотр, очищаю поле поиска, жму "Запрос" — ожидаю вываливания всего полотна с логами за указанный интервал времени, без какого-либо фильтра. Сначала всё работало, как и ожидалось, но через полчаса при повторных попытках поиска по пустому запросу логи стали заканчиваться на пару часов ранее. Конечная дата запрашиваемого интервала тщательно проверялась и заканчивалась временем 23:59 того же дня. Полез в файловые логи MQL5\Logs\*.log через ПКМ-->Открыть на обкусанном полотне, открыл последний (самый свежий) лог-файл, промотал в конец — все старые и новые (недостающие) записи зарегистрированы. Перезапускал терминал — результат тот же. ЧЯДНТ? Или я неверно понимаю смысл пустого запроса? Раньше он точно работал как *.* — показать всё.
Понятия не имею, какие материалы предоставить и как воспроизвести проблему. Вернее код отлаживаемого индикатора предоставить-то могу, просто он с тех пор был неоднократно модифицирован плюс не верю, что дело именно в нём. Да и на данный момент пустой запрос пока работает нормально.
Настроил под себя пустой шаблон для MT5, сохранил как Default.tpl. Из "Обзора рынка" выбираю пару, затем "Окно графика" — открывается новый график с "Тиковыми объёмами" (Ctrl-L) и "Торговыми уровнями", хотя перед этим всё это поотключал. Отключаю, пытаюсь пересохранить новый шаблон под Default.tpl, переоткрываю — та же фигня. Либо так и задумано, либо надо пофиксить.
Любопытно, что множество других параметров настроек Default-шаблона прекрасно сохраняются в соответствии в выбранными предпочтениями.
Были времена чуть менее года назад, когда я жёстко злоупотреблял логгированием при отладке индикатора, но таких "проблем" замечено не было. А логи тогда стремительно росли Гигабайтами. Возможно, ограничение в 16384 записей ввели уже после, но скорее всего до, ибо по-любому вызов "Просмотра" гигабайтных записей не смог бы отобразить всё целиком.
Насчёт недавнего случая: *.log-файл, как сейчас помню, занимал порядка 20 кб на диске — разве это много? Тем более в тот день я чрезвычайно мало логгировал, не могло набраться много записей.
За наводку спасибо, но мне почему-то кажется, что не настолько уж я невнимательный и предупреждение в подвале заметил бы. Но его там вроде бы не было. Ну да ладно, так или иначе, но теперь буду иметь в виду.
Вы пробовали воспроизвести ошибку переустановив терминал/на другом пк/другой системе? Нет? Логично, пусть этим другие занимаются.
"Ваша ошибка не воспроизводится. Ищите проблему на своей стороне." ©
Вы представитель MQL? или разбираетесь в вопросе?
Этот баг вижу второй раз за год не очень частого использования. Если будет чаще, будет возможность искать условия для воспроизведения.
Пытаться воспроизводить как вы пишете - не вижу никакого смысла, если объясните будет очень любопытно.
Профессиональный разработчик бы спросил доп. информацию если есть идеи в чём причина.
В MT5 во вкладке Торговля не хватает поля "Комиссия". Во вкладке История она есть:
Нужно добавить и хорошо бы, чтобы это поле уже было включено по умолчанию, в том числе и поле "Своп". Задефолтить хорошо бы и для MT4, чтоб два раза не вставать.
А если бы ещё показывать и комиссию биржи, и комиссию брокера - по отдельности или хотя бы вместе - вообще была бы сказка.