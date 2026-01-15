Ошибки, баги, вопросы - страница 3104
Чтобы результаты пересчитывались в RUB, надо включить для торговых счетов в доступные кросс-курсы типа USDRUB, EURRUB.
как включить? почему для PLN расчеты прибыли в сделках происходят корректно без ручного вмешательства?
включил в обзоре рынка USDRUB и EURRUB - не помогло.
Значит брокер не добавил для вашего счета необходимые кросс-курсы для пересчета профитов этих валют.
Просьба предметнее и информативнее описывать свой вопрос. Сейчас это гадание, так как никто не знает и не видит вашей конфигурации.
Вот чистый терминал от MetaQuotes:
2021.11.12 15:32:09.417 Network '1278925': disconnected from AMPGlobalEU-Demo
2021.11.12 15:32:10.017 Network '1278975': authorized on AMPGlobalEU-Demo through Main Access Server NEW (ping: 157.71 ms, build 2875)
2021.11.12 15:32:10.017 Network '1278975': previous successful authorization performed from 176.115.93.98 on 2021.11.12 10:31:22
2021.11.12 15:32:10.367 Network '1278975': terminal synchronized with AMP Global Ltd.: 0 positions, 0 orders, 348 symbols, 0 spreads
2021.11.12 15:32:10.367 Network '1278975': trading has been enabled - netting mode
а вот терминал от брокера:
2021.11.12 15:35:27.491 Network '1279621': disconnected from AMPGlobalEU-Demo
2021.11.12 15:35:29.101 Network '1279618': authorized on AMPGlobalEU-Demo through Main Access Server NEW (ping: 167.98 ms, build 2875)
2021.11.12 15:35:29.101 Network '1279618': previous successful authorization performed from 176.115.93.98 on 2021.11.12 10:35:11
2021.11.12 15:35:29.661 Network '1279618': terminal synchronized with AMP Global Ltd.: 0 positions, 0 orders, 334 symbols, 0 spreads
2021.11.12 15:35:29.661 Network '1279618': trading has been enabled - netting mode
здесь видим, что комиссия списывается в терминале брокера (правда не по всем символам), но профит тоже 0.0.
Предоставлю всю необходимую информацию, подскажите, пожалуйста, какую именно.
советник работает не правильно по времени почему-то лимитные ордера не удаляются конкретно на демо счёте проверяли если время работы стоит с 23-1 на счёте..
удаляет почему-то в 01:35 и 01:45, а не в 01:00 уже неделю с разработчиком не можем решить проблему..
что не так с этой функцией ?((((
код:
Здравствуйте! опытные программисты помогите решить вопрос советник на MT5..
А между 01:00 и временем реального удаления какие-нибудь тики приходят?
Если нет, попробовать TimeTradeServer() вместоTimeCurrent().
если правильно понял..
то вручную удаляются ордера без проблем.. но при их удалении советник их снова выставляет тут же на новом тике..
хотя время стоит до 01:00 .. в 01:00 должны удаляться.. а он до 01:35 01:45 не удаляет ((
разработчик не знает в чём причина
В вашей функции переменной Trade всегда присваивается true. Что должна делать ветка else Trade=true;?
Терминал билд 3099 на маке. В МЕ залипание автоподстановки.
При наборе кода желтенькая полоска подстановки выскакивает и если нажать энтер, то эта полоска застывает в месте, где в этот момент стоит курсор мышки.
Эта полоска потом стоит на экране поверх всех окон. Фото прилагаю....
Пропадает, если закрыть все , что связанно с МТ5.
Кто-нибудь знает как победить?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/operations/rules
а нельзя ли данную конструкцию сделать, что бы нужно было ставить ";" в конце?
сторонние IDE не понимают сей высокий художественный порыв разработчиков, судя по всему тут тоже самое что и #define, знака ";" не требуется.