Vasiliy Pushkaryov #:

Кто-нибудь разобрался, как с помощью стандартной библиотеки можно повысить приоритет панели?

Код взял из примера отсюда.

На анимации видно, если создать панель, а потом трендовую линию и завести ее под кнопку, то нажатия на кнопку ловят события кликов для линии. Кнопка игнорируется.

Пробовал для кнопки выставлять приоритет таким образом:  m_button3.ZOrder(100) - но это не помогает.

Есть также метод CWnd::BringToTop(), который задавал для всей панели и отдельно для кнопки. Но не совсем понятно, как он должен работать, как правильно вызывать и устанавливать этот приоритет. Распринтовка при вызове этого метода показывает, что m_id всегда равен -1, хотя это ID объекта, судя по комментарию, но m_name, вроде, показывает, что объект задействован.


Если у кого-то есть решение, подскажите куда копать.

 

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_integer
 
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как сделать оглавление в входных параметрах.
 
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как сделать оглавление в входных параметрах.
а что значит "оглавление в входных параметрах."?
 
а что значит "оглавление в входных параметрах."?

Вот пример

Файлы:
1821.jpg  97 kb
 
Вот пример

Это не оглавление, это заголовки групп.

Здесь https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/inputvariables#group

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Input переменные
Input переменные - Переменные - Основы языка - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2021.01.30 10:33

Есть хоть какая-то возможность узнать входные параметры скрипта, что выполняется?

Например, запустил бесконечный скрипт (или долгий), как посмотреть, с какими входными параметрами он запущен?

F7 - не пашет, шаблоны - аналогично. Как?

Никак.

 

Не пропускает новые версии продуктов, хотя до этого было все без ошибок.


Похоже что проблемы не у меня.
build 3110

 
Воз и ныне там.


Почините пожалуйста.

 
Скорее всего массовая проблема с сервером. 
Нет связи и на демо счетах. 
 
Понятно. 
Ох, уж этот коридор затмений...

