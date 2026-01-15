Ошибки, баги, вопросы - страница 3107
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-нибудь разобрался, как с помощью стандартной библиотеки можно повысить приоритет панели?
Код взял из примера отсюда.
На анимации видно, если создать панель, а потом трендовую линию и завести ее под кнопку, то нажатия на кнопку ловят события кликов для линии. Кнопка игнорируется.
Пробовал для кнопки выставлять приоритет таким образом: m_button3.ZOrder(100) - но это не помогает.
Есть также метод CWnd::BringToTop(), который задавал для всей панели и отдельно для кнопки. Но не совсем понятно, как он должен работать, как правильно вызывать и устанавливать этот приоритет. Распринтовка при вызове этого метода показывает, что m_id всегда равен -1, хотя это ID объекта, судя по комментарию, но m_name, вроде, показывает, что объект задействован.
Если у кого-то есть решение, подскажите куда копать.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как сделать оглавление в входных параметрах.
а что значит "оглавление в входных параметрах."?
Вот пример
Вот пример
Это не оглавление, это заголовки групп.
Здесь https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/inputvariables#group
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2021.01.30 10:33
Есть хоть какая-то возможность узнать входные параметры скрипта, что выполняется?
Например, запустил бесконечный скрипт (или долгий), как посмотреть, с какими входными параметрами он запущен?
F7 - не пашет, шаблоны - аналогично. Как?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Renat Fatkhullin, 2021.01.30 11:32
В новом таск менеджере это будет доступно
Никак.
Не пропускает новые версии продуктов, хотя до этого было все без ошибок.
Похоже что проблемы не у меня.
build 3110
Не пропускает новые версии продуктов, хотя до этого было все без ошибок.
Похоже что проблемы не у меня.
build 3110
Воз и ныне там.
Почините пожалуйста.
Воз и ныне там.
Почините пожалуйста.
Скорее всего массовая проблема с сервером.
Понятно.
Ох, уж этот коридор затмений...