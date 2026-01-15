Ошибки, баги, вопросы - страница 3097

Yury Lemeshev #:
Есть возможность установки паузы вместо TesterStop();?

Sleep(100);

 

Подскажите, как в тестере MT5 сделать визуальное тестирование с возможностью рисования графических объектов(линий трендов, фибо инструментов)? Я как тестер ставлю, все перепробовал виды (от одиночного до форварда) в самом окне нет возможности нарисовать даже трендовую линию! В MT4 спокойно можно при визуальном тестировании графическими объектами и инструментами для  рисования пользоваться.

 


 

В отчете пропала просадка средств:



 
да, хорошо бы в визуализацию вставить графические объекты и пр.
 
В тестере SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID); Переодически выдает значение -2147483648. И за этого значения работа в тестере ломается. Проверка на больше нуля не проходит. Кто сталкивался и как решить?
 
Yury Lemeshev #:
В тестере SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID); Переодически выдает значение -2147483648. И за этого значения работа в тестере ломается. Проверка на больше нуля не проходит. Кто сталкивался и как решить?

да, есть такая проблема, замечена мной недавно. 

решил делать так: если значение ask/bid больше или меньше на 20% цены Open текущей сечи, то принимаем равной Open.

 
Было бы очень удобно иметь постоянно доступное окно Глобальных Переменных терминала, так же как к примеру "Окно данных", "Обзор рынка" и другие окна.
 
Yury Lemeshev #:
В тестере SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID); Переодически выдает значение -2147483648. И за этого значения работа в тестере ломается. Проверка на больше нуля не проходит. Кто сталкивался и как решить?
Это число получается после конвертации SymbollInfo в переменную int, или это само double значение?
 

есть проблема правого окна :

графические объекты в самом правой вкладке могут отображаться некорректно (или вовсе не отображаться) если происходит тестирование.

терминал путает имена объектов правой вкладки и имена объектов в визуальном тестере.

 
mktr8591 #:
Это число получается после конвертации SymbollInfo в переменную int, или это само double значение?

Значение double. Я эту проблему наблюдаю с лета и ранее наверно была. Просто отработка робота в тестере отличалась от реальной торговли. Начал выкаваривать откуда растут ноги. В итоге от не получение данных SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID)

