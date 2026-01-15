Ошибки, баги, вопросы - страница 3099

Новый комментарий
 
Сейчас вместо графика половину окна занимают сделки, которые невозможно убрать. Разработчики, обратите уже внимание, не первый раз пишу об этом. MT5, в меню пропала галочка Показывать торговую историю на графике. В настройках есть, но не влияет на отображение.
 
Denis Avrus #:
Сейчас вместо графика половину окна занимают сделки, которые невозможно убрать. Разработчики, обратите уже внимание, не первый раз пишу об этом. MT5, в меню пропала галочка Показывать торговую историю на графике. В настройках есть, но не влияет на отображение.

Управление торговыми позициями находится в контекстном меню:


 
MetaQuotes #:

Управление торговыми позициями находится в контекстном меню:


Разобрался, старая версия почему-то скачалась с робофорекса, 20 года.
 

Здравствуйте.

Если при работе с  "........" есть задержки в закрытии ордера, или вообще невозможно его закрыть, это связанно с работой програмного обеспечения MetaTrader 4, или с проблемами со стороны брокера ........?

*Скорость интернета на протяжении работы стабильно высокая, без перебоев.

 
IgorKonuch #:

Здравствуйте.

Если при работе с  "........" есть задержки в закрытии ордера, или вообще невозможно его закрыть, это связанно с работой програмного обеспечения MetaTrader 4, или с проблемами со стороны брокера ........?

*Скорость интернета на протяжении работы стабильно высокая, без перебоев.

Обсуждение ДЦ и брокеров на этом ресурсе запрещено. (Удалил название)

 
Artyom Trishkin #:

Обсуждение ДЦ и брокеров на этом ресурсе запрещено. (Удалил название)

Спасибо за редактирование.

Подскажите как можно связаться с кампанией напрямую чтобы получить у них ответ. Прикреплённые ссылки ответа не дали. 

 
Renat Fatkhullin #:

Исправим обязательно.

Можно ли как то сделать более удобной работу с окнами стаканов?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Andrey Dik, 2021.10.26 15:40

Окно стакана прилипло к верхней границе экрана и ни сдвинуть его ни закрыть!!!

Попробовал закрыть терминал и запустить снова - та же проблема, стакан прилипший и ничего с ним поделать нельзя.

Смог победить только удалив файл terminal.ini.


  
class cA
  {
public:
   void              On_init();
   static void       On_init();
  };

Это правильно?

'On_init' - member function already defined     test2.mq5       8       22
 
Aliaksandr Hryshyn #:

Это правильно?

Если имена одинаковые, то как (в общем случае) при вызове отличить одно от другого?

 
A100 #:

Если имена одинаковые, то как (в общем случае) при вызове отличить одно от другого?

если имена и аргументы*

1...309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106...3696
Новый комментарий