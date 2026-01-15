Ошибки, баги, вопросы - страница 3099
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас вместо графика половину окна занимают сделки, которые невозможно убрать. Разработчики, обратите уже внимание, не первый раз пишу об этом. MT5, в меню пропала галочка Показывать торговую историю на графике. В настройках есть, но не влияет на отображение.
Управление торговыми позициями находится в контекстном меню:
Управление торговыми позициями находится в контекстном меню:
Здравствуйте.
Если при работе с "........" есть задержки в закрытии ордера, или вообще невозможно его закрыть, это связанно с работой програмного обеспечения MetaTrader 4, или с проблемами со стороны брокера ........?
*Скорость интернета на протяжении работы стабильно высокая, без перебоев.
Здравствуйте.
Если при работе с "........" есть задержки в закрытии ордера, или вообще невозможно его закрыть, это связанно с работой програмного обеспечения MetaTrader 4, или с проблемами со стороны брокера ........?
*Скорость интернета на протяжении работы стабильно высокая, без перебоев.
Обсуждение ДЦ и брокеров на этом ресурсе запрещено. (Удалил название)
Обсуждение ДЦ и брокеров на этом ресурсе запрещено. (Удалил название)
Спасибо за редактирование.
Подскажите как можно связаться с кампанией напрямую чтобы получить у них ответ. Прикреплённые ссылки ответа не дали.
Исправим обязательно.
Можно ли как то сделать более удобной работу с окнами стаканов?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Andrey Dik, 2021.10.26 15:40
Окно стакана прилипло к верхней границе экрана и ни сдвинуть его ни закрыть!!!
Попробовал закрыть терминал и запустить снова - та же проблема, стакан прилипший и ничего с ним поделать нельзя.
Смог победить только удалив файл terminal.ini.
Это правильно?
Это правильно?
Если имена одинаковые, то как (в общем случае) при вызове отличить одно от другого?
Если имена одинаковые, то как (в общем случае) при вызове отличить одно от другого?
если имена и аргументы*