Ошибки, баги, вопросы - страница 3106
Противоречие:
А какая принципиальная разница между (1) и (2) ?
1 - инициализация при объявлении, 2 - (в общем случае) изменение.
1 - инициализация при объявлении, 2 - (в общем случае) изменение.
Если x1[0].i может быть равным нулю, то почему x2[0].i не может? Чем он хуже?
Вот Вам упрощенный пример противоречия:
И еще один:
Результат: false
при том, что:
A100, 2021.11.16 13:40
Прошу помощи экспертов :
Это UB или что?
Это недоработка компилятора - теоретически должна быть ошибка еще на этапе компиляции, потому что в MQL
A100, 2020.09.30 16:54
Тогда это противоречит Вашей же концепции, что переменная считается объявленной с момента завершения объявления. Зачем тогда ее придумываеть вообще было? Если в одном случае так, а в другом - по другому
если переписать OnStart так:то компилятор реагирует в соответствии с теорией
Точно.
Спасибо!
Кто-нибудь разобрался, как с помощью стандартной библиотеки можно повысить приоритет панели?
Код взял из примера отсюда.
На анимации видно, если создать панель, а потом трендовую линию и завести ее под кнопку, то нажатия на кнопку ловят события кликов для линии. Кнопка игнорируется.
Пробовал для кнопки выставлять приоритет таким образом: m_button3.ZOrder(100) - но это не помогает.
Есть также метод CWnd::BringToTop(), который задавал для всей панели и отдельно для кнопки. Но не совсем понятно, как он должен работать, как правильно вызывать и устанавливать этот приоритет. Распринтовка при вызове этого метода показывает, что m_id всегда равен -1, хотя это ID объекта, судя по комментарию, но m_name, вроде, показывает, что объект задействован.
Если у кого-то есть решение, подскажите куда копать.