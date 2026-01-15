Ошибки, баги, вопросы - страница 3103
Хочу уточнить вопрос. Меня больше всего интересует, почему в этих 2х строках выбирается шаблон (T* const)?
Ведь должен сработать шаблон (T* &)?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
mktr8591, 2021.11.03 15:43
в b3095 запускаю скрипт:
Если убрать перегрузку f1(T* & Ptr), то все 5 вызовов возвращают void f1<const X>(const X*const).
Это какая-то особенность?
Хотел это противоречие в 3 строчки записать, но сразу не получилось
Не совсем понял...
В процессе изучения Вашего вопроса еще один (не связанный с ним) баг обнаружился
А, ясно... спасибо.
Всем хорошего времени суток !
Установил МТ5, подключился к брокеру (демо счоту), но мне не показывает не одного графика!
Нужно сначала оплатить какую либо абон плату за сервис, или нужно иметь на счету у брокера реальные деньги? График тупо черный , перепробовал подключится к трем разным брокерам! Подскажите пожалуйста кто знает что не так !
Для граф. объектов, установленных вручную:
1. По какому принципу присваиваются имена объектам?
2. По какому принципу присваиваются имена объектам, полученным копированием с зажатым Ctrl?
вот такой код:
возвращает нелогичные результаты:
2021.11.09 22:49:25.633 *** Daily Trendline 11478: 2021.11.09 22:49:14
2021.11.09 22:49:25.633 *** Daily Trendline 40235: 2021.11.09 22:49:16
2021.11.09 22:49:25.634 *** Daily Trendline 47128: 2021.11.09 22:49:12
2021.11.09 22:49:25.636 *** Daily Trendline 64191: 2021.11.09 22:49:18
нелогичные, потому что ожидалось, что нумерация объектов в списке идет по времени создания (к новому или старому).
Просьба сделать так как в Обзоре рынка - возможность множественного выбора за раз, что бы меню не пропадало после установки галочки.
У брокера AMPGlobalEU на счетах деноминированных в RUB результаты торговых операций (прибыль) имеют значение 0.0, причем комиссия исправно взимается отличная от 0.0.
Техподдержка брокера взяла неделю на разбирательства и в итоге постановила: терминал установить заново и заново открыть счет. Так я и сделал, слабо веря в действенность такого лечения - ничего не изменилось в поведении рублевого счета.
Ув. разработчики, разберитесь пожалуйста.
На счетах USD проблем нет. Другие счета, такие как EUR и PLN я не проверял за ненадобностью.
Добавлено. Удивительно, но со счетом в PLN всё хорошо.
Чтобы результаты пересчитывались в RUB, надо включить для торговых счетов в доступные кросс-курсы типа USDRUB, EURRUB.