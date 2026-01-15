Ошибки, баги, вопросы - страница 3100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это правильно?
Прошу вынести вкладки логов "Эксперты" и "Журнал" панели окна "Инструменты" в отдельное окно, так, что бы можно было всегда видеть логи. Тоже самое и в отношении Тестера стратегий.
Данное пожелание высказано мной много лет назад в сервисдеске, проверил сейчас - ничего не сохранилось, никаких тикетов начиная с 2009 года. Очень жаль.
Недавно видел логи в отдельном окне в других платформах, очень удобно.
Прошу вынести вкладки логов "Эксперты" и "Журнал" панели окна "Инструменты" в отдельное окно, так, что бы можно было всегда видеть логи. Тоже самое и в отношении Тестера стратегий.
Данное пожелание высказано мной много лет назад в сервисдеске, проверил сейчас - ничего не сохранилось, никаких тикетов начиная с 2009 года. Очень жаль.
Недавно видел логи в отдельном окне в других платформах, ну почему нельзя сделать это в МТ5? Это же так удобно.
Поддерживаю, особенно про тестер, и сам тестер давно уже заслуживает отдельного окна.
Почему при установке трендовой линии на дневном графике, после переключения на часовой линия грубо смещается и показывается совсем другие данные??
Пример https://recordit.co/hjjGbSYyEy
Почему при установке трендовой линии на дневном графике, после переключения на часовой линия грубо смещается и показывается совсем другие данные??
Пример https://recordit.co/hjjGbSYyEy
такое происходит только если правая точка отрезка находится правее самого правого бара (т.е. в будущем) и только на W1 и MN1 таймфеймах.
Это объясняется тем, что координата сохраняется как время - цена, а недельный бар реально содержит 5-6 торговых дней (даже 4 - если нарваться на праздники), но в будущем выходные не учитываются и поэтому в будущем недельный бар интерпретируется, как 7 дней.
Можно конечно в расчетах будущего времени учитывать будущие выходные и праздники, но возникнет масса других сложностей, не только с реализацией, но и, например, с часовыми поясами, т.к. у одних брокеров будут суботние и(или) воскресные дневные бары, а у других нет.
Проще взять за правило, чтобы координаты объектов на W1 и MN1 не выходили за пределы правого (нулевого) бара.
ЗЫ Хотя наверное проблемы могут быть и с другими младшими ТФ, если координата в будущем "залезет" на выходные.
такое происходит только если правая точка отрезка находится правее самого правого бара (т.е. в будущем) и только на W1 и MN1 таймфеймах.
Это объясняется тем, что координата сохраняется как время - цена, а недельный бар реально содержит 5-6 торговых дней (даже 4 - если нарваться на праздники), но в будущем выходные не учитываются и поэтому в будущем недельный бар интерпретируется, как 7 дней.
Можно конечно в расчетах будущего времени учитывать будущие выходные и праздники, но возникнет масса других сложностей, не только с реализацией, но и, например, с часовыми поясами, т.к. у одних брокеров будут суботние и(или) воскресные дневные бары, а у других нет.
Проще взять за правило, чтобы координаты объектов на W1 и MN1 не выходили за пределы правого (нулевого) бара.
ЗЫ Хотя наверное проблемы могут быть и с другими младшими ТФ, если координата в будущем "залезет" на выходные.
Как можно протестировать робот на BTCUSD, если у брокера для торговли на криптовалютах, валюта счета только на криптовалютах ?
Например, когда на балансе счета 1.00000000 BTC (биткойн).
Здравствуйте.
Помогите разобраться, открытие/закрытие сделок происходит по ценам, значительно выше графика. Скрин во вложении. Подскажите, почему возникает такая ситуация?
Здравствуйте.
Помогите разобраться, открытие/закрытие сделок происходит по ценам, значительно выше графика. Скрин во вложении. Подскажите, почему возникает такая ситуация?
Покупка: открывается по Ask, закрывается по Bid
Продажа: открывается по Bid, закрывается по Ask.
Включите в настройках графика отображение цены Ask (график строится по цене Bid)
ПКМ (или F8) --> Свойства - -> Показывать - -> Показывать линию Ask
Покупка: открывается по Ask, закрывается по Bid
Продажа: открывается по Bid, закрывается по Ask.
Включите в настройках графика отображение цены Ask (график строится по цене Bid)
ПКМ (или F8) --> Свойства - -> Показывать - -> Показывать линию Ask