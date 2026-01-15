Ошибки, баги, вопросы - страница 3100

Новый комментарий
 
Aliaksandr Hryshyn #:

Это правильно?

Возможно, у вас проект, в котором этот фай инклюдится несколько раз.
 

Прошу вынести вкладки логов "Эксперты" и "Журнал" панели окна "Инструменты" в отдельное окно, так, что бы можно было всегда видеть логи. Тоже самое и в отношении Тестера стратегий.

Данное пожелание высказано мной много лет назад в сервисдеске, проверил сейчас - ничего не сохранилось, никаких тикетов начиная с 2009 года. Очень жаль.

Недавно видел логи в отдельном окне в других платформах, очень удобно.  

 
Andrey Dik #:

Прошу вынести вкладки логов "Эксперты" и "Журнал" панели окна "Инструменты" в отдельное окно, так, что бы можно было всегда видеть логи. Тоже самое и в отношении Тестера стратегий.

Данное пожелание высказано мной много лет назад в сервисдеске, проверил сейчас - ничего не сохранилось, никаких тикетов начиная с 2009 года. Очень жаль.

Недавно видел логи в отдельном окне в других платформах, ну почему нельзя сделать это в МТ5? Это же так удобно.  

Поддерживаю, особенно про тестер, и сам тестер давно уже заслуживает отдельного окна.

 

Почему при установке трендовой линии на дневном графике, после переключения на часовой линия грубо смещается и показывается совсем другие данные??

Пример https://recordit.co/hjjGbSYyEy

 
Vladislav Krivorutsko #:

Почему при установке трендовой линии на дневном графике, после переключения на часовой линия грубо смещается и показывается совсем другие данные??

Пример https://recordit.co/hjjGbSYyEy

такое происходит только если правая точка отрезка находится правее самого правого бара (т.е. в будущем) и только на W1 и MN1 таймфеймах.
Это объясняется тем, что координата сохраняется как время - цена, а недельный бар реально содержит 5-6 торговых дней (даже 4 - если нарваться на праздники), но в будущем выходные не учитываются и поэтому в будущем недельный бар интерпретируется, как 7 дней.

Можно конечно в расчетах будущего времени учитывать будущие выходные и праздники, но возникнет масса других сложностей, не только с реализацией, но и, например, с часовыми поясами, т.к. у одних брокеров будут суботние и(или) воскресные дневные бары, а у других нет.
Проще взять за правило, чтобы координаты объектов на W1 и MN1 не выходили за пределы правого (нулевого) бара.

ЗЫ Хотя наверное проблемы могут быть и с другими младшими ТФ, если координата в будущем "залезет" на выходные.

 
Nikolai Semko #:

такое происходит только если правая точка отрезка находится правее самого правого бара (т.е. в будущем) и только на W1 и MN1 таймфеймах.
Это объясняется тем, что координата сохраняется как время - цена, а недельный бар реально содержит 5-6 торговых дней (даже 4 - если нарваться на праздники), но в будущем выходные не учитываются и поэтому в будущем недельный бар интерпретируется, как 7 дней.

Можно конечно в расчетах будущего времени учитывать будущие выходные и праздники, но возникнет масса других сложностей, не только с реализацией, но и, например, с часовыми поясами, т.к. у одних брокеров будут суботние и(или) воскресные дневные бары, а у других нет.
Проще взять за правило, чтобы координаты объектов на W1 и MN1 не выходили за пределы правого (нулевого) бара.

ЗЫ Хотя наверное проблемы могут быть и с другими младшими ТФ, если координата в будущем "залезет" на выходные.

класс. спасибо!
 

Как можно протестировать робот на BTCUSD, если у брокера для торговли на криптовалютах, валюта счета только на криптовалютах ?

Например, когда на балансе счета 1.00000000 BTC (биткойн).



 

Здравствуйте.

Помогите разобраться, открытие/закрытие сделок происходит по ценам, значительно выше графика. Скрин во вложении.  Подскажите, почему возникает такая ситуация?

Файлы:
1.png  79 kb
 
Juliya #:

Здравствуйте.

Помогите разобраться, открытие/закрытие сделок происходит по ценам, значительно выше графика. Скрин во вложении.  Подскажите, почему возникает такая ситуация?

Покупка: открывается по Ask, закрывается по Bid

Продажа: открывается по Bid, закрывается по Ask.

Включите в настройках графика отображение цены Ask (график строится по цене Bid)

ПКМ (или F8) --> Свойства - -> Показывать - -> Показывать линию Ask


 
Artyom Trishkin #:

Покупка: открывается по Ask, закрывается по Bid

Продажа: открывается по Bid, закрывается по Ask.

Включите в настройках графика отображение цены Ask (график строится по цене Bid)

ПКМ (или F8) --> Свойства - -> Показывать - -> Показывать линию Ask


Спасибо, теперь всё понятно
1...309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107...3696
Новый комментарий