Ошибки, баги, вопросы - страница 3109
Друзья! Подскажите пожалуйста как быть.
Я заметил, что в убыточной позиции у брокера *** при не значительном отклонении - убыток существенный.
А при прибыльной позиции наоборот. Не однократно замерял проверял. На картинке видно прибыль в 30 пунктов
(минус своп 0.04 и комиссия 0.07) должна составлять около 2.7 - 2.8 . Однако считает и показывает 2.12
или они подкручивают счетчик или как не знаю. Ваше мнение, как думаете?
1. Обсуждение брокеров запрещено.
2. Запустите скрипт [data folder]\MQL5\Scripts\Examples\SymbolInfo\SymbolInfoSample.mq5
3. Запишите стоимость тика.
4. Умножьте количество Points для текущей позиции на стоимость тика. Получите 2.12.
Стоимость тика по GBPAUD при лоте 0.01 = 0.072$
На паре EURUSD стоимость тика 0.100
На паре USDCHF стоимость тика 0.107
У каждой пары своя стоимость
Умножьте и получите результат.
Относительно убытка: Учитывайте спред, Buy открываете по цене Ask, соответственно и убыток будет с величиной спреда
Билд 3110, Реал, Открытие брокер, Срочный рынок
Проблкма:
3 терминала в каждом по 48 советников и по 48 индикаторов.
В билде 2981 все три терминала с советниками и индикаторами работали нормально.
В новом билде 3110, при установке индикаторов в 3-й терминал, вылетают 2 из 3 терминала,
а в 3 индикаторы начинают писать array out of range
Компьютер фирменный HP ничего не трогалось, была доставлена только оригинальная память (было 8, стало 16 Гб), w10 Home
В новом билде 3110 три терминала с советниками (144 шт) работают нормально
Когда загружаешь индикаторы в 1 терминал, резко возрастает расход памяти и идут обращения к SSD (видимо уже памяти не хватает)
Явная ошибка в коде программ есть.
Для начала их нужно исправить - там даже строка и позиция ошибки в исходнике указана.
Явная ошибка в коде программ есть.
Для начала их нужно исправить - там даже строка и позиция ошибки в исходнике указана.
Я, конечно, проверю, но этот индикатор уже больше года нормально работал на предыдущих билдах..
И эта ошибка возникает, когда 2 терминала "вылетают".
сколько лет уже нет такой цены на VPS . каждый день наблюдаю арендуй за 10 долларов..
исправьте модераторы :)
Вызвал EnumWindows() из winuser.mqh с двумя лонг параметрами и словил critical error:
да как так то... переманили разрабов с госуслуг что-ли?..
У всех так.
По сути, это срок на проверку "правильного" платежа, мол деньги "чистые"
Работа длится 20 дней, деньги на счету заморожены с первого дня, по прошествии 20 дней, проверяются ещё 14 дней?
А что они делали до этого 20 дней на счету MQ, если с агрегатора/банка они уже были переведены. Проверка то уже окончена 6 дней назад.
А нет, 20 дней лежат на счёте MQ уже проверены, после закрытия работы ещё +14, итого - проверка 34 дня.
Наверное более правильно, отсчитывать срок от перевода средств на счёт MQ. Есть-же моменты, когда клиент их тратит постепенно, заведя их на счёт "когда-то" и они уже давно проверены.
Или Я не верно понимаю слово "Проверка"?
Администрация как-то прокомментирует, почему 14 дней отсчитываются не с момента поступления денег на счет MQ, а позже?