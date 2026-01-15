Ошибки, баги, вопросы - страница 3109

Друзья! Подскажите пожалуйста как быть.

Я заметил, что в убыточной позиции у брокера *** при не значительном отклонении - убыток существенный.

А при прибыльной позиции наоборот. Не однократно замерял проверял. На картинке видно прибыль в 30 пунктов 

(минус своп 0.04 и комиссия 0.07) должна составлять около 2.7 - 2.8 . Однако считает и показывает 2.12

или они подкручивают счетчик или как не знаю.  Ваше мнение, как думаете? 

Файлы:
Screenshot_2087.png  83 kb
 
1. Обсуждение брокеров запрещено.

2. Запустите скрипт [data folder]\MQL5\Scripts\Examples\SymbolInfo\SymbolInfoSample.mq5

3. Запишите стоимость тика.

4. Умножьте количество Points для текущей позиции на стоимость тика. Получите 2.12.

 
Стоимость тика по GBPAUD при лоте 0.01 = 0.072$

На паре EURUSD стоимость тика 0.100

На паре USDCHF стоимость тика 0.107

У каждой пары своя стоимость

Умножьте и получите результат.

Относительно убытка: Учитывайте спред, Buy открываете по цене Ask, соответственно и убыток будет с величиной спреда

 

Билд 3110, Реал, Открытие брокер, Срочный рынок

Проблкма:

3 терминала в каждом по 48 советников и по 48 индикаторов.

В билде 2981 все три терминала с советниками и индикаторами работали нормально.

В новом билде 3110, при установке индикаторов в 3-й терминал, вылетают 2 из 3 терминала,

а в 3 индикаторы начинают писать array out of range

Компьютер фирменный HP ничего не трогалось, была доставлена только оригинальная память (было 8, стало 16 Гб), w10 Home

В новом билде 3110 три терминала с советниками (144 шт) работают нормально

Когда загружаешь индикаторы в 1 терминал, резко возрастает расход памяти и идут обращения к SSD (видимо уже памяти не хватает)


 
Явная ошибка в коде программ есть.

Для начала их нужно исправить - там даже строка и позиция ошибки в исходнике указана.

 
Renat Fatkhullin #:

Явная ошибка в коде программ есть.

Для начала их нужно исправить - там даже строка и позиция ошибки в исходнике указана.

Я, конечно, проверю, но  этот индикатор уже больше года нормально работал на предыдущих билдах..

И эта ошибка возникает, когда 2 терминала "вылетают".

 


сколько лет уже нет такой цены на VPS . каждый день наблюдаю арендуй за 10 долларов..
исправьте модераторы :)
 

Вызвал EnumWindows() из winuser.mqh с двумя лонг параметрами и словил critical error:

Access violation at 0x0000000000000000 write to 0x0000000000000000
 

да как так то... переманили разрабов с госуслуг что-ли?..


 
Vitaly Muzichenko #:

У всех так.

По сути, это срок на проверку "правильного" платежа, мол деньги "чистые"

Работа длится 20 дней, деньги на счету заморожены с первого дня, по прошествии 20 дней, проверяются ещё 14 дней?

А что они делали до этого 20 дней на счету MQ, если с агрегатора/банка они уже были переведены. Проверка то уже окончена 6 дней назад.

А нет, 20 дней лежат на счёте MQ уже проверены, после закрытия работы ещё +14, итого - проверка 34 дня.

Наверное более правильно, отсчитывать срок от перевода средств на счёт MQ. Есть-же моменты, когда клиент их тратит постепенно, заведя их на счёт "когда-то" и они уже давно проверены.

Или Я не верно понимаю слово "Проверка"?

Администрация как-то прокомментирует, почему 14 дней отсчитываются не с момента поступления денег на счет MQ, а позже?

