Ошибки, баги, вопросы - страница 3098
Значение double. Я эту проблему наблюдаю с лета и ранее наверно была. Просто отработка робота в тестере отличалась от реальной торговли. Начал выкаваривать откуда растут ноги. В итоге от не получение данных SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID)
хм. double, равное INT_MIN - выглядит как баг...
Не обязательно. Например, если в ObjectCreate записать price = DBL_MAX, то в свойствах объекта (через меню) цена будет отображаться как LONG_MAX, но программно прочитается все равно как DBL_MAX
Это баг или особенность?
Просто неудобно. Приходится фильтровать наступление первого события.
Есть несколько виртуалок, запущенных на терминалах Windows. Все они запущены с ключами /portable /config:config.ini.
Некоторые из них впадают в странное периодическое поведение - MetaTrader5 перезапускается и запуск производится как будто без параметра /config:config.ini
После ручного перезапуска ярлыка - все запускается штатно. Очень странный баг, пока непонятно на чьей он стороне. Может ли MetaTrader5 вообще сам перезапускаться?
По логу "update ..." видно, что это был рестарт на установке новой версии.
В этом случае терминал стартует без повторени входных параметров.
Окно стакана прилипло к верхней границе экрана и ни сдвинуть его ни закрыть!!!
Попробовал закрыть терминал и запустить снова - та же проблема, стакан прилипший и ничего с ним поделать нельзя.
Смог победить только удалив файл terminal.ini.
Здравствуйте!
Уважаемые разработчики, проверьте пож-та файл MovingAverages.mqh стандартной библиотеки MT5.
Полагаю, вычисления скользящих по буферам не имеет смысла, если период меньше 1, а если равен 1, то вычисления всех видов скользящих имеют смысл, просто вернётся исходный буфер, как например в Custom Moving Average.mq5. И это удобно в дальнейшем использовании в индикаторах.
заменить на
Примите пож-та пожелание.
А можно это исправить? В последнее время это часто происходит.
И почему тогда это не везде так происходит, не на всех машинах?
Исправим обязательно.
Спасибо