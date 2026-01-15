Ошибки, баги, вопросы - страница 3091
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня горит в Терминале и на сайте значок непрочитанного ЛС.
Сообщения нет. Значок не исчезает.
Подтверждаю. Висит одно сообщение. Убрать не могу.
Подтверждаю. Висит одно сообщение. Убрать не могу.
Удалил куки, снова залогинился, значок пропал на 2 минуты и снова появился. Не убирается.
Сегодня горит в Терминале и на сайте значок непрочитанного ЛС.
Сообщения нет. Значок не исчезает.
я не хочу отключать эту галочку, однако, автоматическая торговля отключается, если советник сам сменил символ (так и задумано). нужно как то решить это противоречие, нужна опция разрешающая менять советникам символ текущего графика и не быть при этом отключенным от торговли. галочка на картинке скорее подходит для ручного изменения символа а не советником.
я не хочу отключать эту галочку, однако, автоматическая торговля отключается, если советник сам сменил символ (так и задумано). нужно как то решить это противоречие, нужна опция разрешающая менять советникам символ текущего графика и не быть при этом отключенным от торговли. галочка на картинке скорее подходит для ручного изменения символа а не советником.
Можно при ручной смене символа/тф отключать автоторговлю самому (сервисом или советником, с помощью длл).
Тогда галочку можно снять, и советники, меняющие символ/тф сами, будут работать.
Можно при ручной смене символа/тф отключать автоторговлю самому (сервисом или советником, с помощью длл).
Тогда галочку можно снять, и советники, меняющие символ/тф сами, будут работать.
Андрей, конечно можно. В наши дни даже домохозяйки летают в космос, было бы на это свободное время и/или деньги.
То что ты предлагаешь сделает далеко не каждый, а для MQ это ничего не стоит - ввести флаг в настройки. А то получается, что не не торговый терминал а какой то конструктор "собери сам".
терминал решил видимо что мне скучно и вуаля:
кнопка теперь двух-цветная :-)
Андрей, конечно можно. В наши дни даже домохозяйки летают в космос, было бы на это свободное время и/или деньги.
То что ты предлагаешь сделает далеко не каждый, а для MQ это ничего не стоит - ввести флаг в настройки. А то получается, что не не торговый терминал а какой то конструктор "собери сам".
Посуди сам, эта галка нужна только тебе. Конечно, собери ее тоже сам )
Конечно, было бы правильнее отключать не всю автоторговлю, а конкретного советника, чарт которого изменился. Но и это проще сделать самому (если нужно).
В сервис-деск с таким писать?
Билд 2981, компиляция в 2940
В сервис-деск с таким писать?
Билд 2981, компиляция в 2940
Да, писать
Напишите подробности мне в ЛС пожалуйста.
Если возможно, приложите исходный код.