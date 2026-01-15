Ошибки, баги, вопросы - страница 3091

fxsaber #:

Сегодня горит в Терминале и на сайте значок непрочитанного ЛС.

Сообщения нет. Значок не исчезает.

Подтверждаю. Висит одно сообщение. Убрать не могу.

 
Vladimir Karputov #:

Подтверждаю. Висит одно сообщение. Убрать не могу.

Удалил куки, снова залогинился, значок пропал на 2 минуты и снова появился. Не убирается.

 
fxsaber # :

Сегодня горит в Терминале и на сайте значок непрочитанного ЛС.

Сообщения нет. Значок не исчезает.

То же самое.
 

я не хочу отключать эту галочку, однако, автоматическая торговля отключается, если советник сам сменил символ (так и задумано). нужно как то решить это противоречие, нужна опция разрешающая менять советникам символ текущего графика и не быть при этом отключенным от торговли. галочка на картинке скорее подходит для ручного изменения символа а не советником.

 
Andrey Dik #:

я не хочу отключать эту галочку, однако, автоматическая торговля отключается, если советник сам сменил символ (так и задумано). нужно как то решить это противоречие, нужна опция разрешающая менять советникам символ текущего графика и не быть при этом отключенным от торговли. галочка на картинке скорее подходит для ручного изменения символа а не советником.

Можно при ручной смене символа/тф отключать автоторговлю самому (сервисом или советником, с помощью длл).

Тогда галочку можно снять, и советники, меняющие символ/тф сами, будут работать.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Можно при ручной смене символа/тф отключать автоторговлю самому (сервисом или советником, с помощью длл).

Тогда галочку можно снять, и советники, меняющие символ/тф сами, будут работать.

Андрей, конечно можно. В наши дни даже домохозяйки летают в космос, было бы на это свободное время и/или деньги.

То что ты предлагаешь сделает далеко не каждый, а для MQ это ничего не стоит - ввести флаг в настройки. А то получается, что не не торговый терминал а какой то конструктор "собери сам".

 

терминал решил видимо что мне скучно и вуаля:

кнопка теперь двух-цветная :-)

 
Andrey Dik #:

Андрей, конечно можно. В наши дни даже домохозяйки летают в космос, было бы на это свободное время и/или деньги.

То что ты предлагаешь сделает далеко не каждый, а для MQ это ничего не стоит - ввести флаг в настройки. А то получается, что не не торговый терминал а какой то конструктор "собери сам".

Посуди сам, эта галка нужна только тебе. Конечно, собери ее тоже сам )


Конечно, было бы правильнее отключать не всю автоторговлю, а конкретного советника, чарт которого изменился. Но и это проще сделать самому (если нужно).

 

В сервис-деск с таким писать?

JF      2       00:24:17.812    Access violation at 0x00000202B5ED8408 write to 0x0000020299C32060 in 'E:\terminals MT5\27\MQL5\Experts\EA.ex5'
LM      2       00:24:18.091       crash -->  00000202B5ED8408 48894C3748        mov        [rdi+rsi+0x48], rcx
HQ      2       00:24:18.091                  00000202B5ED840D 74AA              jz         0x202b5ed83b9
KH      2       00:24:18.091    
GG      2       00:24:18.091                  00000202B5ED840F 4883F8FF          cmp        rax, 0xff
DJ      2       00:24:18.091                  00000202B5ED8413 7527              jnz        0x202b5ed843c
GP      2       00:24:18.091    
OD      2       00:24:18.091                  00000202B5ED8415 48B9C0CF1E970202  mov        rcx, 0x202971ecfc0
KK      2       00:24:18.091                                   0000
LP      2       00:24:18.091                  00000202B5ED841F BA01000000        mov        edx, 0x1
RP      2       00:24:18.091                  00000202B5ED8424 48B8C0D1A650F67F  mov        rax, 0x7ff650a6d1c0
GL      2       00:24:18.091                                   0000
MR      2       00:24:18.091    
EK      2       00:24:18.091    00: 0x00000202B5ED8408
GQ      2       00:24:18.091    01: 0x3FF0BD8A1224FDF4

Билд 2981, компиляция в 2940

 
Andrey Khatimlianskii #:

В сервис-деск с таким писать?

Билд 2981, компиляция в 2940

Да, писать

Напишите подробности мне в ЛС пожалуйста.
Если возможно, приложите исходный код.

