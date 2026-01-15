Ошибки, баги, вопросы - страница 3093
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если я прикрепляю несколько файлов в сообщении, а потом редактирую сообщение, то остается только первый файл, остальные исчезают.
Заметил баг на сайте.
Если я прикрепляю несколько файлов в сообщении, а потом редактирую сообщение, то остается только первый файл, остальные исчезают.
А если после каждой загрузки файла ставить пробел?
Добавлена поддержка union в WatchList отладчика
где-то писали об этом на форуме (не сохранил ссылку на сообщение)
Добавлена поддержка union в WatchList отладчика
где-то писали об этом на форуме (не сохранил ссылку на сообщение)
А если после каждой загрузки файла ставить пробел?
не понял.
Я имею ввиду, что редактирую текст после того, как уже опубликовал сообщение - файлы, все кроме первого исчезают.
Потом приходится снова редактировать сообщение, чтобы заново их прикрепить.
В Firefox тоже наблюдается такое
Почему в этой ветке обязательно находятся те, кто почему то думает, что в праве решать за MQ какие фичи им стоит реализовывать, а какие можно отложить на потом?
Ты в курсе вообще, как бы выглядел терминал и какой бы имел функционал сейчас, если бы я не вносил предложений MQ в течении больше чем 10 лет?
UPD не торопись с выводами, не мне и не тебе решать, что очевидно а что нет)))
Да я просто по дружески намекнул, что не стоит ждать от неба погоды. Конечно, они там сами разберутся, что делать, а что нет.
Не принимай близко к сердцу.
Да я просто по дружески намекнул, что не стоит ждать от неба погоды. Конечно, они там сами разберутся, что делать, а что нет.
Не принимай близко к сердцу.
добро))
На сайте в ЛС заметил зеленые галочки.
Двойная - прочел твое сообщение собеседник, одинарная - не прочел?