Ошибки, баги, вопросы - страница 3093

Заметил баг на сайте.
Если я прикрепляю несколько файлов в сообщении, а потом редактирую сообщение, то остается только первый файл, остальные исчезают.
 
Nikolai Semko #:
А если после каждой загрузки файла ставить пробел? 

[Удален]  
Если навести мышку на имя, а потом щёлкнуть левой кнопкой с контролом,
на аватарке появляется белый квадратик.
Проявляется стабильно в Хроме. В других браузерах не пробовал.


 

Добавлена поддержка union в WatchList отладчика

где-то писали об этом на форуме (не сохранил ссылку на сообщение)

 
Спасибо, я писал)
 
не понял.
Я имею ввиду, что редактирую текст после того, как уже опубликовал сообщение - файлы, все кроме первого исчезают. 
Потом приходится снова редактировать сообщение, чтобы заново их прикрепить.

 
В Firefox тоже наблюдается такое

 
Andrey Dik #:

Почему в этой ветке обязательно находятся те, кто почему то думает, что в праве решать за MQ какие фичи им стоит реализовывать, а какие можно отложить на потом?

Ты в курсе вообще, как бы выглядел терминал и какой бы имел функционал сейчас, если бы я не вносил предложений MQ в течении больше чем 10 лет?

UPD не торопись с выводами, не мне и не тебе решать, что очевидно а что нет)))

Да я просто по дружески намекнул, что не стоит ждать от неба погоды. Конечно, они там сами разберутся, что делать, а что нет.

Не принимай близко к сердцу.

 
добро))

 

На сайте в ЛС заметил зеленые галочки.

Двойная - прочел твое сообщение собеседник, одинарная - не прочел?

