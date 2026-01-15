Ошибки, баги, вопросы - страница 3094
На сайте в ЛС заметил зеленые галочки.
Двойная - прочел твое сообщение собеседник, одинарная - не прочел?
Спасибо.
Подскажите, как в Тестере сделать, чтобы тикет ордера не попал в историю?
На скрине нет ордера с тикетом 6.
IndicatorRelease
При работе в тестере стратегий функция IndicatorRelease() не выполняется.
В тестере функция возвращает ошибку:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED -Системная функция не разрешена для вызова
Так пускай не выполняется, зачем ошибками сыпать?
b3082
При компиляции ошибка "function 'B<D>::f1' must have a body".
При этом если сделать класс B не шаблонным, то компилируется без ошибок.
Это баг или фича?
Это баг или фича?
Много лет это без изменений - нужно почему то поменять местами (закончить один класс, прежде чем начать другой)
Коллеги, 2 ошибки словил: