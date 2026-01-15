Ошибки, баги, вопросы - страница 3094

Как программно определить, какой opt-файл открыт в Тестере?
 
fxsaber #:

На сайте в ЛС заметил зеленые галочки.

Двойная - прочел твое сообщение собеседник, одинарная - не прочел?

Я понял так, что двойная означает, что в переписке последнее сообщение ваше. А одинарную не видел, или не заметил…
 
Andrey Khatimlianskii #:

Спасибо.

 

Подскажите, как в Тестере сделать, чтобы тикет ордера не попал в историю?

На скрине нет ордера с тикетом 6.

  
ChartGetInteger(ChartID(), CHART_BRING_TO_TOP) при активности окна открытого внутри терминала, возвращает 1, но для открепленного окна от терминала данная функция всегда возвращает 0.
Вопрос: как можно узнать активность открепленного окна?
  
IndicatorRelease
При работе в тестере стратегий функция IndicatorRelease() не выполняется.

В тестере функция возвращает ошибку:

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED -Системная функция не разрешена для вызова

Так пускай не выполняется, зачем ошибками сыпать?

 

b3082

class D {};

template <typename T>
class B
  {
public:
                    ~B(void) {f1();}
   void              f1();
  };

class C: public B<D> { };

template <typename T>
void B::f1() {}

void OnStart()
  {
   C c;
  }


При компиляции ошибка "function 'B<D>::f1' must have a body".

При этом если сделать класс B не шаблонным, то компилируется без ошибок.

Это баг или фича?

 
mktr8591 #:

При компиляции ошибка "function 'B<D>::f1' must have a body".

Это баг или фича?

Много лет это без изменений - нужно почему то поменять местами (закончить один класс, прежде чем начать другой)

 

Коллеги, 2 ошибки словил:

  1. не могу скачать с Marketa в MT5 купленный продукт, пишет красным шрифтом "Установка не удалась" в журнале вылезает ошибка 403
  2. при запуске оптимизации не запускается Mql Cloud с ошибкой Not enough money хотя на счете чуть больше 10$
