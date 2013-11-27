EWA в MT5 - создадим "Мечту волновика" ?
Спасибо. Не подскажите, эта бета - уже окончательный вариант и можно будет исправить только Баги (1. Замечания) или еще можно сделать что-то концептуальное типа 2. Соображения?
По поводу форума: можно ли организовать поиск по нему, чтобы не повторяться если что.
Спасибо.
Добрый день, господа!
В первую очередь хотел бы поблагодарить Вас за огромный труд, который Вы вкладываете в Ваш программный продукт.
Наконец-то скоро выйдет новая версия торгово-аналитической платформы MetaTrader 5. В данный момент она проходит бета-тестирование. В связи с этим хотелось бы высказать несколько замечаний/соображений по поводу новых долгожданных инструментов "Объекты/ Эллиотт (Elliott)/ Импульсная (корректирующая) волна":
1. Замечания:
1.1) При наложении на один и тот же участок цены нескольких объектов "Импульсная волна" разных волновых уровней обозначения волн отображаются в одном и том же знакоместе, что делает чарт с многоуровневым EWA не читабельным (см. прил. рис.). Возможно ли выводить обозначения волн разных волновых уровней друг над другом в зависимости от их старшинства? Идеально было бы анализировать сколько в данном баре на данном таймфрейме видимых уровней волн и отображать их обозначения друг над другом, но как можно ближе к бару и без пустых знакомест отсутствующих уровней между ними.
1.2) С чем связано отсутствие точки привязки "0" ? Ведь в этом случае теряется связь с окончанием предыдущего объекта "волна", т.е. если с помощью mql-скрипта анализировать точки привязки (окончаний подволн), то не будет возможности оценить где у этой волны начало.
1.3) Не относится к инструменту "Волна", но не менее важное замечание. Если построить объект "Линии Фибоначчи" по одной волне и затем перенести его с включенным примагничиванием к другой волне, то величина примагничивания изменяет высоту данной линейки, что не есть правильно. Необходимо, чтобы объект примагнитился к ближайшему пику бара без изменения линейки.
2. Соображения:
2.1) Возможно ли рядом с обозначением волн выводить их соотношение "тренд-коррекция", "тренд-тренд", "коррекция-коррекция" ? Порядок нанесения и их обозначения приведены в книге Д.Возного "Код Эллиотта: Волновой анализ рынка Forex".
2.2) Для полноценного EWA MT5 не хватает логарифмического масштаба отображения цен.
2.3) Есть ли возможность внесения других изменений в инструмент "Волна" МТ5? Есть такая идея: пригласить принять участие в доводке данного инструмента нашего лучшего российского волновика Дмитрия Возного. Надеюсь Дмитрий, как эксперт высочайшего (мирового) класса, заинтересуется возможностью сделать модуль EWA в MT5 таким какой он сам мечтал бы иметь, чтобы по максимуму облегчить жизнь волновиков и исключить все ненужные вычисления на калькуляторах, которые может выполнять машина. Реализовав отсутствующие в западных программных продуктах возможности автоматизации труда волновиков, MetaTrader получил бы сильнейшее конкурентное преимущество в глазах трейдерского и аналитического сообщества, т.к. волновая теория по праву считается одной из самых распространенных и продуманных концепций анализа на финансовых рынках.
