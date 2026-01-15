Ошибки, баги, вопросы - страница 3039
маленький хинт - можно закрыть все графики кроме нужного, тогда потребление будет примерно на уровне того, как если бы ваш костыль реализовали.
старперская логикаНа VPS у меня так и есть, но рабочем компе уж извините. Не хочу быть ничем ограничен.
если теперь разговор о потреблении памяти, то помнится пару месяцев назад @fxsaber бился с такой же проблемой, но при загрузке тиков - после освобождения массивов с тиками, терминал не освобождает память, а хранит (секунд 10? ) эти тики в качестве кэша
высока вероятность, что и Ваша просьба будет иметь аналогичную проблему - потребление памяти не уменьшится, а наоборот увеличится ( в пике )
не понимаю почему.
Я знаю как пользоваться функцией ArrayFree.
Тем более я буду изпользовать функцию, о которой прошу, только лишь раз. Но при этом мне не нужно влючать Unlimited.
Вся история по одному инструменту умещается где-то в 80-100 Мб (и в ОЗУ и на диске). Сейчас на диске это где-то 500 Мб.
Включил терминал - загрузил массив структур с файла в память и работаешь спокойно. Никаких пиков нет.
Я бы использовал штатную структуру данных. Хрен с тем, что места много есть. Но мне нужно время для High и Low.
Тики я и так использую на полную катушку в формировании моей структуры данных, но они не имеют всей глубины истории и имеют, как правило рассогласования с минутными барами. То тики есть, баров нет, то бары есть - тиков нет.
ну для того чтобы выстрелить себе в ногу - существует и так бесчисленное множество вариантов.
Как раз, если установить max_bars = Unlimited, то потребление памяти резко возрастает.
Вот пример теминал с max_bars = 5000
а теперь меняем max_bars = Unlimited и перегружаем терминал.
При тех же открытых окнах потребление памяти увеличилось на более чем Гб. В моем случае в 11 раз !!!!
Нормальный такой некостыль ))
Можете проверить сами.
max_bars = Unlimited - это очень жесткая роскошь.
Если бы моя просьба была бы удовлетворена, то можно ни когда не использовать max_bars = Unlimited.
И кроме экономии памяти в ОЗУ, также очень сильно бы уменьшилась эта папка, которая у меня сейчас около 31 Гб. Думаю где-то в раз 5. И было бы 6Гб вместо 30Гб
Так ты предлагаешь всем сделать невыключаемый Unlimited!
Если у одной программы есть доступ ко всем барам, то он есть у всех.
Почему графики должны показывать тысячу баров, если индикатору доступно миллион?
Другой вопрос — открыть доступ к формату hcc и к папке с историческими файлами. Но там тоже не все просто — кэши, экономный сброс, проверка на корректность, что-то еще..
2940
был код индикатора: всё замечательно работало и на чарте и в тестере.
создал новую версию индикатора с внесёнными изменениями: на чарте работает нормально а в тестере нет (совершенно ничего не рисует, хотя в окне данных буферы отображаются и они пустые).
потратил несколько часов что бы разобраться, откатывал назад вплоть до предыдущей версии кода, ничего не помогало. помогло только обновление в Навигаторе терминала и новый код стал работать в тестере тоже а не только на чарте.
по моему что то сломалось в автоматическом обновлении компилятов которые видит тестер, другой причины не вижу.
Были бы тики за 20 лет, использовал бы их? Можно я не буду интересоваться — зачем? )
Ну ок, можно настраивать супер-умную само-адаптирующуюся стратегию, и из интереса прогнать ее разок на 20-тилетней тиковой истории. Из интереса. Разок.
Но не для работы, не в виде штатной возможности.
А если рассинхрон, почему веришь барам? Это вообще нонсенс.
не надо открывать доступ к формату hcc и к папке с историческими файлами. Во-первых на это MQ никогда не пойдет, во-вторых в этом нет необходимости. Просто получить массив M1 с этих файлов будет достаточно.
В том то и дело, что я хочу получить возможность никогда не включать Unlimited. Т.к. такое включение начинает качать данные по всем инструментам. Но мне не нужно по всем, а только по одному в данный момент времени. Зачем мне перегружать систему закачками дополнительных ненужных сотен Мб исторических данных, причем безконтрольный.
Были бы тики за 20 лет, использовал бы их? Можно я не буду интересоваться — зачем? )
Ну ок, можно настраивать супер-умную само-адаптирующуюся стратегию, и из интереса прогнать ее разок на 20-тилетней тиковой истории. Из интереса. Разок.
Но не для работы, не в виде штатной возможности.
А если рассинхрон, почему веришь барам? Это вообще нонсенс.
Здесь не в стратегии дело, а в правильной визуализации динамичного ТФ, который будет гораздо более наглядный и удобный, чем существующая архаичная таймфреймовая система.
Также для возможности внутреннего теста "на лету".
Хотя на некотурую точность в стратегиях это тоже может повлиять в положительном смысле.
ну вот хотя бы маленький пример:
Как строить обычный ZigZag, когда не известно, какое событие наступило первее, High или Low?
или
если ты это пытаешься выяснить для дневных баров, то нет гарантий, что при max_bars = 50000, ты сможешь загрузить более младшие таймфреймы для данного времени бара, и тиков тоже.
Результат: 10:15
Ожидалось 15:15
Хотел использовать результат в WinAPI функции GetSaveFileNameA, а не могу из-за бага
Так уже давно. mql строки очень не любят нуль символы внутри строки и в литералах, в функциях тоже.
Единственный нормальный способ - переводить в массив три строки с завершающим нулем.Т.е. такое поведение как сейчас было сделано намеренно несколько лет назад. Причин не знаю.