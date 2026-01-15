Ошибки, баги, вопросы - страница 3034
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня на страницах работ фриланса появилась ошибка:
Браузер хром. С чем это связано?
Я правильно понимаю, что если советник, работающий на M1, использует индикатор на M1(или любом ином ТФ?), который берет данные с верхнего ТФ, то на первом тике нового бара он не сможет вернуть актуальное значение в любом случае, так как очередь до расчета верхнего ТФ дойдет через n тиков?
Вообще-то OnTick не синхронизирован с OnCalculate по одному и тому же символу. Теоретически OnTick может запаздать и к его началу уже все индики на всех ТФ будут рассчитаны?
С другого таймфрейма возьмутся те данные, которые готовы на данный момент. То есть, в выходной все данные будут прекрасно синхронизированы
Почему тогда индикатор не может их получить при первом запросе?
Как сделать нормальный мульти-ТФ (а в идеале — и мульти-символьный) индикатор без применения таймера?
Почему тогда индикатор не может их получить при первом запросе?
Как сделать нормальный мульти-ТФ (а в идеале — и мульти-символьный) индикатор без применения таймера?
+
переживаю за то, что задержки получения сигнала советником будут неизбежны при текущей архитектуре, к сожалению
При оптимизации с использованием Mql Cloud появляется ошибка:
2021.05.31 18:24:57.348 MQL5 Cloud Europe pass 34 tested with error "critical runtime error 0 in OnInit function (error code 0, module Experts\Advisors\123 expert.ex5, file 65535, line 1, col 1)" in 0:00:00.001 (PR 274)
Здравствуйте
При оптимизации с использованием Mql Cloud появляется ошибка:
2021.05.31 18:24:57.348 MQL5 Cloud Europe pass 34 tested with error "critical runtime error 0 in OnInit function (error code 0, module Experts\Advisors\123 expert.ex5, file 65535, line 1, col 1)" in 0:00:00.001 (PR 274)
То есть просто ждать когда агенты обновятся?
Если это ошибки из-за разных билдов агентов и Вашего настольного ПК - то, да, ждать. У меня например агенты всё ещё 2949, на 2950 не обновились.
Почему тогда индикатор не может их получить при первом запросе?
Как сделать нормальный мульти-ТФ (а в идеале — и мульти-символьный) индикатор без применения таймера?
При первом запросе индикатор может не получить данные со своего символа но другого таймфрейма только по одной причине - нужная таймсерия ещё не построена или уже уничтожена по прошествии какого-то времени, когда не было обращений.
После неудачного запроса просто пошлите своему графику команду на обновление и тут же завершайте работу OnCalculate. Гарантированно будет вызвана OnCalculate и гарантированно нужные таймсерии к этому моменту будут подготовлены
При первом запросе индикатор может не получить данные со своего символа но другого таймфрейма только по одной причине - нужная таймсерия ещё не построена или уже уничтожена по прошествии какого-то времени, когда не было обращений.
После неудачного запроса просто пошлите своему графику команду на обновление и тут же завершайте работу OnCalculate.
Гарантированно будет вызвана OnCalculate и гарантированно нужные таймсерии к этому моменту будут подготовлены
Подскажите, на первом вызове индикатора, к примеру расчёт пробегается в цикле по всем данным.
И если в этом цикле был неудачный запрос, что возвращать в return ?
limit+1 на котором был неудачный запрос?
Или что? Что то не могу понять этот момент.
Подскажите, на первом вызове индикатора, к примеру расчёт пробегается в цикле по всем данным.
И если в этом цикле был неудачный запрос, что возвращать в return ?
limit+1 на котором был неудачный запрос?
Или что? Что то не могу понять этот момент.
Самостоятельно проверить не можете?