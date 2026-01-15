Ошибки, баги, вопросы - страница 3033
У меня вопрос по срокам. Стоит ли ожидать в ближайших билдах отсутствие клонирования БД котировок для каждого локального Агента при Оптимизации?
Сейчас нужно ОЧЕНЬ много памяти из-за этого. Либо приходится отключать Агентов.
С другого таймфрейма возьмутся те данные, которые готовы на данный момент. То есть, в выходной все данные будут прекрасно синхронизированы
данные то синхронизированы, в этом нет проблемы.
проблема есть в отрисовке индикатора получающего данные индикаторов с других ТФов, если не использовать ChartSetSymbolPeriod ().
костыльное решение - держать БД в одной папке, а в папки агентов подсунуть ссылки на папку с БД
предлагал давно ещё реализовать в МТ штатную возможность выбирать путь к папкам с исходниками, историческими базами.
если несколько терминалов обращаются к с символу одного брокера, то используя ссылки можно нарваться на ошибку доступа, но для агентов это не должно (теоретически) быть проблемой.
речь идет об отсутствии тиков в выходные?
если да, то сделайте инпут-настройку использовать_таймер, или вообще в зацикленный скрипт запишите ChartSetSymbolPeriod ()., набрасывайте на чарт с индикатором и "тикайте по выходным"
да сделал уже)
Дело не пространстве на диске, а в выделении RAM одинаковых гигабайтов на КАЖДЫЙ локальный Агент.
Проблема с отображением графики в визуальном тестере.
Ноут: https://www.asus.com/ru/Laptops/For-Home/ZenBook/ASUS-ZenBook-UX310UA/
В ближайших билдах - нет.
Но, работа ведётся в том числе и в этом направлении
Спасибо.
Хочу напомнить.
3. Бесполезно спрашивать у своего символа в OnTick или OnCalculate, синхронизирован ли он. Конечно, да!
Это касается только своего таймфрейма, т.е. более старшие ТФ могут быть еще не синхронизированы?
или любого ТФ?