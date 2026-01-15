Ошибки, баги, вопросы - страница 3036
Это обеспечивает терминал.
Да, именно так.
Антон, очень не хватает отдельной функции для получения всех М1(только М1) вне зависимости от параметра MAX_BARS без кеширования и сохранения данных на диск. Это бы дало программисту новые возможности для формирования собственной структуры исторических данных.
осталось выяснить сколько пользователей или программистов будут использовать это? - включите в настройках терминала свойства графика Unlimited и пользуйтесь
пока выглядит как "разработчик приедь и включи мне настройку Unlimited если не сделаешь новые плюшки"
Unlimited - это очень дорогая опция для всего терминала. Сразу гигантски растет потребление дискового пространства и трафика. Но если мне нужен Unlimited только одного инструмента и только один раз?
Ведь мои файловые хранилища исторических данных занимают в 5 раз меньше дискового пространства в сравнении со штатными, и при этом более информативны, так как содержат еще время для High и для Low и все уже расчитанные ТФ и их не требуется расчитывать каждый раз налету.
Уверяю тебя Игорь, что если я опубликую в КБ такую библиотеку, то много программистов начнут пользоваться ею или создадут свое подобное глядя на ее эффективность.
А если это еще продукт в Маркете?
Я должен всех просить чтобы они включили этот Unlimited, зная, что этим самым я очень сильно посажу их на трафик и дисковое пространство?
По-моему моя просьба совершенно адекватна, при том, что она не требует больших ресурсов для реализации, так как все уже существует и так. Делов на 10-15 мин.
Ведь когда max_bars = 1000 и ты запросишь 1000 W1 баров, то все равно загружается вся история М1, а из нее уже расчитывается W1, только М1 не сохраняется в файл.
Ведь когда max_bars = 1000 и ты запросишь 1000 W1 баров, то все равно загружается вся история М1, а из нее уже расчитывается W1, только М1 не сохраняется в файл.
Как это? Загрузили, но не сохранили?
Загружаются с сервера только М1, а из него формируются любые другие ТФ.
На диск сохраняются не более max_bars баров тех ТФ, которые были запрошены программно или пользователем через выбор ТФ.
1000 бар W1 - это где-то двадцать лет данных, т.е. почти вся история М1 будет загружена.
Можешь Андрей проверить мои слова. Открой в обзоре рынка новый символ и открой его окно и сразу же включи месячный ТФ. И увидишь с какой скоростью данные подкачиваются.
Но при этом в файле ...MetaQuotes\Terminal\...\bases\...\history\...\cache\M1.hc ты увидишь маленький файл.
И что самое прикольное, файлы hcc за все года будут сформированы и будут уже весить до полугигабайт. А формат hcc это и есть уже скаченые М1, но не доступные для программиста.
То есть их и скачивать то не надо будет.
И судя по размеру структуры MqlRates = 60 байт, hcc файлы на упакованы от слова совсем. Очень расточительно!
ЗЫ более внимательно сделал эксперимент и выяснил, что при запросе данных любых периодов, сохраняются неупакованные данные этих периодов в файлах hcc (минутные бары), а в каталог Cache данные выгружаются из ОЗУ только при закрытии терминала.
Т.е. в памяти формируюстя и расчитываются таймфреймы и они сохраняются в файловый кэш при закрытии терминала. Что собственно логично. Нелогично только hcc файлы держать в неупакованном виде и не давать к ним доступа для программистов.
ну если уж так нужно, то только ждать, при условии, что разработчики увидят в этом смысл.... только готовьтесь ждать ну... года два, а может быть и три, увы быстрее никак - я так про перегрузку операторов спрашивал, админ сказал ненужная фича, потом лет 5 не занимался MQL, а вот уже все есть! ))))
да, печальное зрелище. Согласен.
Причина, как уже говорил, ручное управление компании.
т.е. из вышесказанного просьбу даже можно упростить:
Получить программно доступ к уже имеющимся М1 барам, находящихся (скаченных) в файлах hcc. Можно отдельной командой или уже имеющейся.
Если мне нужны минутные бары, выходящими за пределы max_bars, то мне достаточно будет просто инициировать закачку MN или W1 баров, а после этого я буду уверен? что нужные hcc файлы уже сформированы.
т.е. вы хотите штатную возможность обхода штатного ограничения? )