Ошибки, баги, вопросы - страница 2978
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ты извесный форумчанин который много чего зделал. ты должен ожидать что малоизвесные неадекваты будут спорить с тобой ниочем(важен факт спора стобой чтобы ник мелькал авось ктото обратит внимание) только для само-пиара
Спасибо, конечно, тебе Алексей. :)) Но я не считаю, что много сделал. Мое время еще не настало. :))
У Михаила, кстати, рейтинг выше моего почти в два раза. Да, и судя по его продуктам, видно, что он с графикой тоже не новичок. Просто, действительно, иногда люди не понимают друг друга из-за разной системы координат, мотиваций и системы определений.
Окончательно потерял Вашу логическую цепочку.
Наверное просто говорим на разных языках.
Логическая цепочка по идее должна складываться из этих сообщений: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2977#comment_21196337 , не только у Вас, но и у любого, кто их читает. Но ещё раз перечитав всё у меня она не складывается. Думаю, у всех такая же история... Поэтому, если нет желания внести ясность, Николай, то, действительно, не нужно тратить своё время на то, чтобы обвинить меня в непонимании Ваших постов или отсутствии логики. Я, вроде, обладаю логикой, но не телепатическими способностями...
Логическая цепочка по идее должна складываться из этих сообщений: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2977#comment_21196337 , не только у Вас, но и у любого, кто их читает. Но ещё раз перечитав всё у меня она не складывается. Думаю, у всех такая же история... Поэтому, если нет желания внести ясность, Николай, то, действительно, не нужно тратить своё время на то, чтобы обвинить меня в непонимании Ваших постов или отсутствии логики. Я, вроде, обладаю логикой, но не телепатическими способностями...
пипец. На конкретный вопрос дал конкретный ответ и понеслось. Да - я пасс.
Действительно, зачем тратить время, чтобы доказать что?... То, что "замеры производительности mql5 и c++" покажут, что Мета Трейдер выводит графику с помощью WinAPI?... Не знаю, что Николай имел в виду... Но я так понял из его сообщений. И если я всё правильно понял, то на это тратить время точно не стоит! Потому, что бред какой-то получается...
Негоже не делая никаких тестов и замеров что-то утверждать или опровергать чьё-то мнение.
Я следил за темой Николая «Канвас это круто», с момента её создания и читал все результаты тестов и замеров. Именно по этому я ему сказал о бесполезности диалога с вами. Ваша позиция «ус****ться не поддаться» заметна и в других темах.
Добрый день госода.
Вот интересно узнать я один такой кто не понимает как пользоваться тестером в MT5 или есть еще mfrbt же?
- спред невозможно изменить, хотя есть какое то малопонятное меню где он указывается.
- информация так разбросана по разным графикам и окнам что ее невозможно собрать в одной голове.
например на графике не указывается объем при наведении курсора.
- почему отчет начиназывается бэктест?
В общем этот тестер похоже создавался каким то умником который не знает, что такое предыдущая версия MT4 - нет преемственности и мало что понимает в тестировании.
Общее ощущение что от такого теста нет толку.
Или я ошибаюсь?
Вот бы с ними пообщаться, с теми кто сотворил сиё чудо...
Добрый день госода.
Вот интересно узнать я один такой кто не понимает как пользоваться тестером в MT5 или есть еще mfrbt же?
- спред невозможно изменить, хотя есть какое то малопонятное меню где он указывается.
- информация так разбросана по разным графикам и окнам что ее невозможно собрать в одной голове.
например на графике не указывается объем при наведении курсора.
- почему отчет начиназывается бэктест?
В общем этот тестер похоже создавался каким то умником который не знает, что такое предыдущая версия MT4 - нет преемственности и мало что понимает в тестировании.
Общее ощущение что от такого теста нет толку.
Или я ошибаюсь?
Вот бы с ними пообщаться, с теми кто сотворил сиё чудо...
Один. Учить матчасть.
Негоже не делая никаких тестов и замеров что-то утверждать или опровергать чьё-то мнение.
Я следил за темой Николая «Канвас это круто», с момента её создания и читал все результаты тестов и замеров. Именно по этому я ему сказал о бесполезности диалога с вами. Ваша позиция «ус****ться не поддаться» заметна и в других темах.
Я тоже смотрел работы Николая, с использованием его же библиотеки. Мне нравится. Но при чём здесь это?... Просто, предыдущий диалог потерял логику из-за того что Николай начал говорить размыто... И я не понял, что он имел в виду. Вы же сказали ему "что не стоит тратить время...". Я сказал, действительно, не стоит, в силу потери смысла разговора... Или же, следует внеси ясность в разговор!... Но почему вы постоянно обижаетесь, мне не ясно... При том, что сообщения были адресованы вообще не вам. Вероятно, характер у вас такой, вспыльчивый... "наломать дров" не разобравшись в сути происходящего...
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой при тестировании, что терминал пишет, что не хватает места на диске, при этом место на диске есть?
Что терминал пишет в журнале при страте?
Должно быть что-то на подобии.
Что терминал пишет в журнале при страте?
Должно быть что-то на подобии.
Пишет это
2021.03.09 17:48:18.757 Terminal Windows 10 build 19041, Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz, 5 / 11 Gb memory, 317 / 475 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+3