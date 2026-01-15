Ошибки, баги, вопросы - страница 2980
2021.03.09 20:40:47.616 Core 1 not enough available memory, 2211 Mb used, 2416 Mb available, maximal available block is 60 Mb
Насколько я понимаю не хватает 64 мегабайта
Но я искал способ, который еще быстрее канваса. Получилось, что кроме лейблов я ничего другого не нашел.
Это не нехватка места на диске, а проблемы с памятью. Но не похоже на нехватку места в ОЗУ, так как у Вас там 11Gb ...
Попробуйте отключить все ядра во вкладке Агенты, кроме одного. И постепенно включайте их.
Отключил, не помогло
2021.03.10 10:32:48.769 Core 1 64 Mb not available
Это ошибочное утверждение. Лейблы не могут быть быстрее канваса. В лучшем случае они могут по скорости выполнения равнятся скорости канваса, если лейблов очень мало. Чем их больше - тем они больше проигрывают канвасу.
Сам чарт - это тоже внутренний канвас, доступ к которому отсутствует у программиста. И когда вы создаете объект с его характеристиками, то вы просто даете установку чарту рисовать(так же как происходит рисование в канвасе) данный объект, когда будет следующий ChartRedraw().
Читайте первоисточники
В том то и дело, что если нужно обновить несколько строк, то это буквально означает, изменить текст в нескольких лейблах. И не нужно при этом говорить, что канвас (OBJ_BITMAP_LABEL) выиграет в скорости. Ведь если он выводит текст на большое количество пикселей на экране, то их все нужно передавать, после изменения, с помощью ResourceCreate, против изменения небольшого количества пикселей внутри чарта (так как OBJ_LABEL это объект чарта). И точно также, для OBJ_BITMAP_LABEL придется вызвать ChartRedraw() о котором вы говорите. После этого вы скажете, что OBJ_BITMAP_LABEL будет всегда выигрывать в скорости?... На самом деле, в каких случаях кто быстрее, это нужно устанавливать экспериментальным путём (для общего понимания). Я ничего не перепутал или написал от себя?... Ну и к чему обиды?!...
Отключил, не помогло
2021.03.10 10:32:48.769 Core 1 64 Mb not available
Может, проблема в эксперте, который Вы тестируете?... С другими экспертами тестер нормально работает?
В том то и дело, что если нужно обновить несколько строк, то это буквально означает, изменить текст в нескольких лейблах. И не нужно при этом говорить, что канвас (OBJ_BITMAP_LABEL) выиграет в скорости. Ведь если он выводит текст на большое количество пикселей на экране, то их все нужно передавать с помощью ResourceCreate, против изменения небольшого количества пикселей внутри чарта (так как OBJ_LABEL это объект чарта). После этого вы скажете, что OBJ_BITMAP_LABEL будет всегда выигрывать в скорости?... Поэтому, каких случаях кто быстрее, это нужно устанавливать экспериментальным путём. Думаю, вы со мной согласны?... Ну и к чему обиды?!...
Вы все время домысливаете. В том числе и про чьи-то обиды. Нет, Вы в корне не правы и просто не в теме. Напридумывали себе небылиц и упорно пытаетесь в них верить, не слушая никого.
