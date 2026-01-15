Ошибки, баги, вопросы - страница 2976
Я подробно не разбирался из-за чего Канвас может быть медленным, но мне кажется, что всё по той же причине... Пиксели в массиве нельзя выборочно изменить и дать команду на перерисовку. Сначала вносим изменения в массив, а затем обязательно ResourceCreate. Который копирует пиксели один за другим, а потом, аналогично, один за другим их выводит в чарт, а затем еще обновление чарта (ChartRedraw). Сколько ненужных операций... Это по любому добъёт загруженность процессора, когда он занят полезной обработкой данных. В то время как лейблы хоть пикселей занимают меньше (а значит выводится быстрее). И потом, их механизм вывода полностью внутри чарта (не нужно передавать массив). Хоть я достоверно не знаю алгоритм их работы, но мне кажется, они работают быстрее. Я раньше делал панель вывода текста на основе канвы. И при визуальном тестировании эксперта с такой панелью на тестере я не был впечатлён результатом. Помимо нагрузки самого советника работу тормозила перерисовка панели. Постоянно Update (ResourceCreate - ChartRedraw) на каждом тике. В то время как с лейблами я не замечал подобных тормозов.
Compiler bug ? Build 2817.
Это Вам только кажется.
Интересно, как это Вы определили, что лейблы созданы на основе канвы, если сама канва, это надстройка над OBJ_BITMAP_LABEL, а лейбл, это OBJ_LABEL?
Пока я общался здесь на форуме, то уже набросал панель вывода на лейблах, с любым заданным количеством строк и колонок. А для канвы у меня есть другие задачи, в других моих приложениях. И она там тоже очень хорошо работает.
Пожалуйста, не говорите о том, чего вы не знаете. @Nikolai Semko абсолютно прав, и Canvas работает быстро и без каких-либо проблем или недостатков.
Значит, вероятно, Вы всё знаете? Тогда, может поделитесь знаниями или ссылками, где можно почитать о графике в MetaTrader, чтобы и я знал то, что Вы знаете? :)
Compiler bug ? Build 2817.
В MQL const это и не const вовсе. Фактически const только через макрос можно записать
В MQL const это и не const вовсе. Фактически const только через макрос можно записать
Да так это ошибка :-D
Обратите внимание, что это не в одном случае, а во всех (1) (2) (3) (4) так задумано: со (*) будет ошибка, а с (**) нормально. Т.е. константы отсутствуют как сущность
