Ошибки, баги, вопросы - страница 2973
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые разработчики, прошу проверить, правильно ли в <Arrays\ArrayObj.mqh> что:
Формально ошибки нет. В данном случае virtual подразумевается, даже если не указан явно
Формально ошибки нет. В данном случае virtual подразумевается, даже если не указан явно
Спасибо. Но хотелось бы синтаксического однообразия. Ведь к примеру уже есть:
В папке Market полно экспертов
но протестировать могу только первые 6
что не так? и что делать?
Ошибка CryptDecode(CRYPT_BASE64
---
Функция CryptEncodeA создаёт строку, которую потом CryptDecodeA не может расшифровать и выдаёт ошибку в мт4: "4029", в мт5: "4006"
Строка с журнала: vj9jDk+GxxB4W1zQc4/rC4OPvttMcgcF5ZFVC7m7l50=
Если убрать последнее "="- тогда расшифрует и ошибки нет.
При этом, php расшифровывает нормально и правильно:
---
Шифруем на сервере ту-же строку: "indicator_chart_window"
Получаем результат: "vj9jDk+GxxB4W1zQc4/rC54fEtkLAsAONkyeprqmMlw="
Вставляем эту строку в mql-код и снова ошибка - убираем последнее "=" и всё работает нормально.
---
Поставил какой-то случайный ключ шифрования, на сервере строка получилась: "8CpXr3OlVhGs41syHA0+HqZKnatswQjRWn2fKYN4qN4=="
Вставил строку в mql-код - ошибка, убрал одно "=" оставив только одно - сработало нормально (какой был ключ что создалась строка с двумя равно - воспроизвести не смог)
Хочу получить ответ, может что делаю не так!
Не освобождается память при оптимизации.
На скрине показано потребление памяти при использовании только одного агента в процессе оптимизации:
Баг связан со схожей конструкцией как ниже в коде, тут баг не проявляется:
Какие мысли по этому поводу?
В папке Market полно экспертов
но протестировать могу только первые 6
что не так? и что делать?
Это четвёрка. Достигли предельного количества.
Почему вместо test.mq5 компилируется test.mqproj ? при том что проект test.mqproj закрыт
Можно ли в кодебазу загрузить png-файл в папку MQL/Images?
png-файлы вроде разрешены, но почему-то они не отправляются на сервер - после отправки формы png-файлов нет в перечне загруженных.
Это четвёрка. Достигли предельного количества.
Благодарю Вас, Артем. Очистка помогла.
Можно ли в кодебазу загрузить png-файл в папку MQL/Images?
png-файлы вроде разрешены, но почему-то они не отправляются на сервер - после отправки формы png-файлов нет в перечне загруженных.
Дополню. По аналогии с EasyAndFastGUI (https://www.mql5.com/ru/code/19703) заархивировал все картинки в zip-файл и загрузил его в MQL5/Images. Zip-архив на сервере прописался, но компиляция все равно не проходит - говорит не видит ресурсных файлов. Вопрос: как же тогда удалось пройти компиляцию EasyAndFastGUI?
Или нужно опять просить модераторов вручную пропихнуть сабмит (https://www.mql5.com/en/code/33770/ - публично недоступен)?