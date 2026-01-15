Ошибки, баги, вопросы - страница 2975
приветствую всех, такой вопрос почему SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) возвращает 0?
ПКМ на символе в Обзоре рынка, Спецификация. Посмотрел, там нет этого параметра.
Comment выводит строки совершенно разной длины (визуально) при совершенно одинаковой их длине
Код:
Как можно вывести строки с помощью Comment, чтобы визуально они были одной длины? Например, нужно вывести таблицу, состоящую из трёх колонок, чтобы колонки располагались ровно по вертикали.
моноширный шрифт
моноширный шрифт
Только, к сожалению, шрифт для Comment не меняется. Он использует системный шрифт, без вариантов. Это я потом узнал на форуме. Значит, придётся лейблами выкручиваться.
Только, к сожалению, шрифт для Comment не меняется.
можно подменить системный шрифт. но да, лучше запилить самоделку.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: ClosingLots
Alexey Viktorov, 2019.03.08 17:58
Индикатор переписан почти полностью. Теперь его код можно использовать как образец работы с OBJ_BITMAP_LABEL и ресурсами.
Это конечно не мультики с использованием iCanvas Nikolai Semko но лучше чем использование простых OBJ_LABEL
В данном индикаторе тот же принцип, что и у канвы. Она тоже работает на основе OBJ_BITMAP_LABEL. И у меня есть наработки на основе канвы. Но данный способ требует постоянного обновления ресурса, что не лучшим образом сказывается на быстродействии приложения, если часто выводить текст. При том, что у меня очень ресурсоемкое приложение. Но тратит ресурсы оно на полезную нагрузку. Так что, вариант из лейблов кажется мне наиболее экономичным в плане потребления ресурсов процессора.
Если не брезгуете чужими библами, то можете воспользоваться этим примером:
Спасибо! Индикаторы на iCanvas впечатляют. Но это всё тот же Канвас со всеми вышеперечисленными недостатками.
