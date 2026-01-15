Ошибки, баги, вопросы - страница 2972
Ошибка с производной структурой, при которой не добавляются новые данные при сохранении / загрузке из файла.
Спасибо за сообщение.
Ошибка исправлена
Добрый день всем . Такой вопрос . Копирую два сигнала на счетах МТ4 . Но когда комп выключен , то работает только один счет . Когда включаю комп и переключаю счета на МТ4 , то запускается работа и второго . С VPS все нормально . У каждого счета свой виртуальный сервер арендованный . Подскажите в чем дело плиз . Нужно оставлять комп включенным или ставить два терминала мт4 ,но не представляю как это сделать ? Я так понимаю , что работает тот счет который был включен в МТ4 , ? А я еще хотела парочку счетов добавить , вот теперь конечно не очень себе это представляю .... Добавлю ,что сейчас я сделала две разных папки МТ4 . И все равно при выключенном копмпьютере один из сигналов не копируется до тех пор пока я не включу мт4
На планшете на Яндекс.Картах жест:
На графике же MetaTrader все происходит с точностью до наоборот, жест:
Зачем нужен свой особый путь, если есть уже устоявшиеся, логически обоснованные правила?
Есть ошибка с функциями графика, когда открыто окно на символе, которого нет у брокера.
Воспроизвести:
Остановился вручную через 10 минут, иначе застрял навсегда.
Это правильно, что сигналы не продавцов доступны в Терминале?
Заметил с какого-то бета билда перманентное повисание визуального окна тестера, тест не идёт (обновление), через минуту дисконнект, а окно остается "не отвечает".
На билде 2815 тоже. Проверил разные советники на разных режимах. Что не так?
Ищите проблему на своей машине.
Ищите проблему на своей машине.
Да, копнул и сразу нашлась, спасибо. думал с бета-версией связано было.
В MT5 есть нативная поддержка .NET библиотек.
Работает ли это для .NET 5 версии?
Уважаемые разработчики, прошу проверить, правильно ли в <Arrays\ArrayObj.mqh> что:
а не:
???