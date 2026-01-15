Ошибки, баги, вопросы - страница 2972

Alain Verleyen:

Ошибка с производной структурой, при которой не добавляются новые данные при сохранении / загрузке из файла.

Спасибо за сообщение.

Ошибка исправлена

 

Добрый день всем . Такой вопрос . Копирую два сигнала на счетах МТ4 . Но когда комп выключен , то работает только один счет . Когда включаю комп и переключаю счета на МТ4  , то запускается работа и второго . С VPS  все нормально . У каждого счета свой виртуальный сервер арендованный . Подскажите в чем дело плиз . Нужно оставлять комп включенным или ставить два терминала мт4 ,но не представляю как это сделать ? Я так понимаю , что работает тот счет который был включен в МТ4 , ? А я еще хотела  парочку счетов добавить , вот теперь конечно не очень себе это представляю ....        Добавлю ,что сейчас я сделала две разных папки МТ4 . И все равно при выключенном копмпьютере один из сигналов   не копируется  до тех пор пока я не включу мт4


На планшете на Яндекс.Картах жест: 

  • растянуть (развести) двумя пальцами означает увеличение масштаба и соответствует нажатию на значок '+'
  • сведение (сжатие)   двумя пальцами - уменьшение масштаба - значок '-'

На графике же MetaTrader все происходит с точностью до наоборот, жест:

  • растянуть - соответствует '-'
  • сжать       - соответствует '+'

Зачем нужен свой особый путь, если есть уже устоявшиеся, логически обоснованные правила?

 

Есть ошибка с функциями графика, когда открыто окно на символе, которого нет у брокера.

Воспроизвести:

1. Подойдите к брокеру, откройте график на необычном символе.
2. Переключитесь на другую учетную запись у другого брокера, у которого нет предыдущего символа.
3. Перезагрузите Терминал.
4. На только что открывшемся графике запустите этот советник.

Остановился вручную через 10 минут, иначе застрял навсегда.

Файлы:
ChartFunctionNoAnswer.mq5  3 kb
 

Это правильно, что сигналы не продавцов доступны в Терминале?


При этом еще на сайте Сигнал недоступен, а в Терминале - пожалуйста.
 

Заметил с какого-то бета билда перманентное повисание визуального окна тестера, тест не идёт (обновление), через минуту дисконнект, а окно остается "не отвечает".

На билде 2815 тоже. Проверил разные советники на разных режимах.  Что не так?

 

 
Aleksey Mavrin:

Заметил с какого-то бета билда перманентное повисание визуального окна тестера, тест не идёт (обновление), через минуту дисконнект, а окно остается "не отвечает".

На билде 2815 тоже. Проверил разные советники на разных режимах.  Что не так?

Ищите проблему на своей машине.

 
fxsaber:

Ищите проблему на своей машине.

Да, копнул и сразу нашлась, спасибо. думал с бета-версией связано было.

 

В MT5 есть  нативная поддержка .NET библиотек.

Работает ли это для .NET 5 версии?

 

Уважаемые разработчики, прошу проверить, правильно ли в <Arrays\ArrayObj.mqh> что:

class CArrayObj : public CArray
  {
    ...

  protected:
   void              QuickSort(int beg,int end,const int mode);
  }

а не:

class CArrayObj : public CArray
  {
    ...

  protected:
   virtual void      QuickSort(int beg,int end,const int mode);
  }

???

