Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк?

Новый комментарий
 

Всем доброго!

Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк? Если нет, почему бы не реализовать эту возможность, вопрос разработчикам?

 
Farkhat Guzairov:

Всем доброго!

Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк? Если нет, почему бы не реализовать эту возможность, вопрос разработчикам?

Насколько помню нельзя, только через цикл.

 
Evgeny Belyaev:

Насколько помню нельзя, только через цикл.

Про цикл, как раз этого хотелось бы избежать. Почему нельзя было это сделать изначально, к примеру в Comment это работает.

 
Farkhat Guzairov:

Всем доброго!

Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк? Если нет, почему бы не реализовать эту возможность, вопрос разработчикам?

проще использовать Канвас с моим классом iCanvas:

#include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164

void OnStart()
  {
    // Значения по умолчанию:
    // "Courier New"                   - начальный шрифт с размером 18 
    // Canvas.TextPosX=20;             - начальная координата X
    // Canvas.TextPosY=100;            - начальная координата Y
    // Canvas.TextColor=clrDarkOrchid; - цвет текста с прозрачностью 1.0 (полностью непрозрачный)
    // Canvas.StepTextLine = 20;       - шаг между строками
    
    Canvas.Comm("В синем небе звезды блещут,");
    Canvas.Comm("В синем море волны хлещут;");
    Canvas.Comm("Туча по небу идет,");
    Canvas.Comm("Бочка по морю плывет.");
    
    Canvas.TextPosition(100,500);                       // Позиция X и Y. Если целое число то значение в пикселях. Если double, то в процентах от ширины и высоты
    Canvas.CurentFont("Arial",25,30,clrRed,0.7);        // 25 - размер, 30 - расстояние между строками, 0.7 - прозрачность
    Canvas.Comm("Словно горькая вдовица,");
    Canvas.Comm("Плачет, бьется в ней царица;");
    Canvas.Comm("И растет ребенок там");
    Canvas.Comm("Не по дням, а по часам.");
    
    Canvas.TextPosition(50.0,20.0);                     // Позиция X и Y в процентах от ширины и высоты (тип dounle)
    Canvas.CurentFont("Times New Roman",40,30,clrBlue); // 40 - размер, 30 - расстояние между строками, прозрачность - 1.0 (по умолчанию
    Canvas.Comm("День прошел, царица вопит...");
    Canvas.Comm("А дитя волну торопит:");
    Canvas.Comm("«Ты, волна моя, волна!");
    Canvas.Comm("Ты гульлива и вольна;");
    Canvas.TextPosY+=20;                                // увеличиваем Y координату на 20 пикселей
    Canvas.Comm("Плещешь ты, куда захочешь,");
    Canvas.TextPosX+=20;                                // увеличиваем X координату на 20 пикселей
    Canvas.Comm("Ты морские камни точишь,");
    Canvas.TextPosX+=20;                                // увеличиваем X координату на 20 пикселей
    Canvas.Comm("Топишь берег ты земли,");
    Canvas.TextPosX+=20;                                // увеличиваем X координату на 20 пикселей
    Canvas.Comm("Подымаешь корабли —");
    Canvas.StepTextLine+=30;                            // увеличиваем шаг между строками на 30 пикселей
    Canvas.Comm("Не губи ты нашу душу:");
    Canvas.Comm("Выплесни ты нас на сушу!»");
    Canvas.Update();
    Sleep(20000);  
  }


Чтобы такое вывести на экран с помощью объектов, код будет значительно больше.

 
Nikolai Semko:

проще использовать Канвас с моим классом iCanvas:



Чтобы такое вывести на экран с помощью объектов, код будет значительно больше.

К этому можно сзади заливку прикрутить? Чтоб график не мешал?
 
Leon:
К этому можно сзади заливку прикрутить? Чтоб график не мешал?

В начале нужно просто залить фон нужным цветом и с нужной прозрачностью:

Canvas.Erase(ColorToARGB(clrGreen,150)); // где 150- прозрачность, меняющаяся от 0 до 255.  0 - абсолютная прозрачность. 255-абсолютная непрозрачность
 
Nikolai Semko:

В начале нужно просто залить фон нужным цветом и с нужной прозрачностью:

 Спасибо за решение. Но как на счет масштабирования? К примеру если я начну расширять или сужать чарт по цене, то текст залезет друг на друга?

Или этот текст будет как метка(label)? 

 
Идеально было бы иметь текстовый объект с поддержкой "\n", тогда проблема текста при масштабируемости графика не была такой серьезной.
 
Farkhat Guzairov:

 Спасибо за решение. Но как на счет масштабирования? К примеру если я начну расширять или сужать чарт по цене, то текст залезет друг на друга?

Или этот текст будет как метка(label)? 

для этого нужно координаты начала текста сохранять не в пикселях, а в цене и времени. И каждый раз перерисовывать их при событии CHARTEVENT_CHART_CHANGE через функции класса iCanvas:

double Y(double Price);
double X(datetime Time);
 
Nikolai Semko:

В начале нужно просто залить фон нужным цветом и с нужной прозрачностью:

Спасибо огромное! Попробую на днях.

 
Nikolai Semko:

для этого нужно координаты начала текста сохранять не в пикселях, а в цене и времени. И каждый раз перерисовывать их при событии CHARTEVENT_CHART_CHANGE через функции класса iCanvas:

Ну это будет тоже самое, что и с обычным текстовым объектом. В любом случае ваше решение буду использовать для других целей, спасибо!

12345678
Новый комментарий