Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк?
Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк? Если нет, почему бы не реализовать эту возможность, вопрос разработчикам?
Насколько помню нельзя, только через цикл.
проще использовать Канвас с моим классом iCanvas:
#include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164 void OnStart() { // Значения по умолчанию: // "Courier New" - начальный шрифт с размером 18 // Canvas.TextPosX=20; - начальная координата X // Canvas.TextPosY=100; - начальная координата Y // Canvas.TextColor=clrDarkOrchid; - цвет текста с прозрачностью 1.0 (полностью непрозрачный) // Canvas.StepTextLine = 20; - шаг между строками Canvas.Comm("В синем небе звезды блещут,"); Canvas.Comm("В синем море волны хлещут;"); Canvas.Comm("Туча по небу идет,"); Canvas.Comm("Бочка по морю плывет."); Canvas.TextPosition(100,500); // Позиция X и Y. Если целое число то значение в пикселях. Если double, то в процентах от ширины и высоты Canvas.CurentFont("Arial",25,30,clrRed,0.7); // 25 - размер, 30 - расстояние между строками, 0.7 - прозрачность Canvas.Comm("Словно горькая вдовица,"); Canvas.Comm("Плачет, бьется в ней царица;"); Canvas.Comm("И растет ребенок там"); Canvas.Comm("Не по дням, а по часам."); Canvas.TextPosition(50.0,20.0); // Позиция X и Y в процентах от ширины и высоты (тип dounle) Canvas.CurentFont("Times New Roman",40,30,clrBlue); // 40 - размер, 30 - расстояние между строками, прозрачность - 1.0 (по умолчанию Canvas.Comm("День прошел, царица вопит..."); Canvas.Comm("А дитя волну торопит:"); Canvas.Comm("«Ты, волна моя, волна!"); Canvas.Comm("Ты гульлива и вольна;"); Canvas.TextPosY+=20; // увеличиваем Y координату на 20 пикселей Canvas.Comm("Плещешь ты, куда захочешь,"); Canvas.TextPosX+=20; // увеличиваем X координату на 20 пикселей Canvas.Comm("Ты морские камни точишь,"); Canvas.TextPosX+=20; // увеличиваем X координату на 20 пикселей Canvas.Comm("Топишь берег ты земли,"); Canvas.TextPosX+=20; // увеличиваем X координату на 20 пикселей Canvas.Comm("Подымаешь корабли —"); Canvas.StepTextLine+=30; // увеличиваем шаг между строками на 30 пикселей Canvas.Comm("Не губи ты нашу душу:"); Canvas.Comm("Выплесни ты нас на сушу!»"); Canvas.Update(); Sleep(20000); }
Чтобы такое вывести на экран с помощью объектов, код будет значительно больше.
К этому можно сзади заливку прикрутить? Чтоб график не мешал?
Canvas.Erase(ColorToARGB(clrGreen,150)); // где 150- прозрачность, меняющаяся от 0 до 255. 0 - абсолютная прозрачность. 255-абсолютная непрозрачность
Спасибо за решение. Но как на счет масштабирования? К примеру если я начну расширять или сужать чарт по цене, то текст залезет друг на друга?
Или этот текст будет как метка(label)?
для этого нужно координаты начала текста сохранять не в пикселях, а в цене и времени. И каждый раз перерисовывать их при событии CHARTEVENT_CHART_CHANGE через функции класса iCanvas:
double Y(double Price); double X(datetime Time);
Спасибо огромное! Попробую на днях.
Ну это будет тоже самое, что и с обычным текстовым объектом. В любом случае ваше решение буду использовать для других целей, спасибо!
