Существует ли способ узнать, что MQL-программа запущена в результате старта самого терминала (т.е. автоматически в начале сессии), а не интерактивно пользователем?
Можно записывать в файл reason в OnDeinit, а при старте загружать. Если загруженный reason был REASON_CLOSE, то программа загрузилась в результате запуска терминала (поскольку была завершена в результате его закрытия). Если его нет или другой, то другое...
Попробуйте пропатченную версию библиотеки окон и контролов ControlsPlus из этой статьи. Там резиновость поддерживалась автоматически.
Спасибо, но это не то, совсем. Нужно подправить код, который работает на СБ
Что значит совсем не то? Я предложил взять пропатченный вариант СБ, в котором указанная проблема решена. Ну, хозяин - барин.
Кто-нибудь может поделиться удобным менеджером окон/чартов? Нужна сортировка списка по алфавиту, контекстный поиск, иерархическое отображение всех загруженных экспертов, скриптов, индикаторов; быстрое переключение.
Возможно, частично поможет F2 в Терминале свежего билда.
Картинки вставляются при помощи кнопки или прикрепляются при помощи кнопки .
Несмотря на то, что написано в документации, GlobalVariableCheck () не изменяет время доступа.
Возвращаемое значение
Возвращает время последнего доступа к указанной глобальной переменной. Обращение к переменной за значением, например, с помощью функций GlobalVariableGet() и GlobalVariableCheck(), также изменяет время последнего доступа. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Исправьте либо документацию, либо поведение функции.
Ошибка с производной структурой, при которой не добавляются новые данные при сохранении / загрузке из файла.
2021.02.22 12:52:11.193 FileAndStructIssue (EURUSD,D1) Read 1: 12 2: 20 3: 0 (error 4003) Total: 32