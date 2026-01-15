Ошибки, баги, вопросы - страница 2970
Ошибка с производной структурой, при которой не добавляются новые данные при сохранении / загрузке из файла.
Попробуйте удалить метод Set. И сделайте загрузку в той же последовательности, что и сохранение!
Не нужно ничего пробовать.
Это ошибка компилятора, которая должна быть исправлена.
Не нужно ничего пробовать.
Ну интересно же, что дает сбой... Добавление методов или то что структура была унаследована...
Скорее всего оптимизатор перестарался.
Любой человек может обшиться. Тем не менее, функции не совсем нерабочие... Поэтому, баг можно обойти, пока его исправят.
Картинки вставляются при помощи кнопки или прикрепляются при помощи кнопки .
Там были ссылки на видео доступные по ссылке.
Зачем удалили? Ненужная информация?
Здравствуйте. Ошибка в МетаТестере. Если в советнике использовать DLL то тестирование проходит только один раз, после чего Агент тестирования зависает и повторное тестирование становится невозможным, пока не завершишь принудительно процесс metatester64.exe в диспетчере задач. Причем при оптимизации зависает только первый процесс metatester64.exe, остальные работают нормально. В логах появляется ошибка:
Причём, ошибка возникает при импорте ДЛЛ, даже если в эксперте не вызывать функции ДЛЛ.
Изредка эта ошибка не возникает и агент не зависает.
Использованная длл: https://www.mql5.com/ru/code/11120 (В архиве есть для МТ5 64 бит).
баг редактора при лишнем пробеле
https://photos.app.goo.gl/CK2KSZaKVRKMCz1S8
тут как этот баг изчезает
https://photos.app.goo.gl/bSPtMDL4MKSKpbFP6
копия не компилируемого, как в примере
в мт5 та-же проблема
Компилятор MQL5 не оценивает значение юникод символов - все символы, у которых код больше 127, считаются буквами (не стоит закладываться - это может измениться).
Не используйте неразрывные пробелы (код символа 0xC2a0).
Ошибка при двоичном поиске значения в отсортированном массиве:
Результат:
Вместо 2 должно быть 3
Спасибо за сообщение.
Ошибка исправлена
Valeriy Yastremskiy, 2021.02.22 16:47
Ну это видимо сюда)
Осталось незакрытое окно после тестера в 4ке. Прошло больше пары недель. Завожу терминал, и вижу в этом окне тиковый график)))) А вот как бы штатно так получить) 1320 терминал, обычна 7ка. слабенький нотик. Индюки грузятся)