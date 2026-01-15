Ошибки, баги, вопросы - страница 2970

Alain Verleyen:

Ошибка с производной структурой, при которой не добавляются новые данные при сохранении / загрузке из файла.

Попробуйте удалить метод Set. И сделайте загрузку в той же последовательности, что и сохранение!

uint read1  = FileReadStruct(handle,base[0],sizeof1);
uint read3  = FileReadStruct(handle,derived[0],sizeof3);
Mihail Matkovskij:

Не нужно ничего пробовать.

Это ошибка компилятора, которая должна быть исправлена.

 
Koldun Zloy:

Ну интересно же, что дает сбой... Добавление методов или то что структура была унаследована...

Mihail Matkovskij:

Скорее всего оптимизатор перестарался.

 
Koldun Zloy:

Любой человек может обшиться. Тем не менее, функции не совсем нерабочие... Поэтому, баг можно обойти, пока его исправят.

 
Vladimir Karputov:

Картинки вставляются при помощи кнопки   или прикрепляются при помощи кнопки  .

Там были ссылки на видео доступные по ссылке. 

Зачем удалили? Ненужная информация?

 

Здравствуйте. Ошибка в МетаТестере. Если в советнике использовать DLL то тестирование проходит только один раз, после чего Агент тестирования зависает и повторное тестирование становится невозможным, пока не завершишь принудительно процесс metatester64.exe в диспетчере задач. Причем при оптимизации зависает только первый процесс metatester64.exe, остальные работают нормально. В логах появляется ошибка:

DS 0 11:28:23.118 Tester expert file added: Experts\BollingerBands\BollingerMT4MT5 v0.13.ex5. 160148 bytes loaded
JS 2 11:28:23.120 Tester file Libraries\ParserIni.dll write error [32]
OK 2 11:28:23.120 Tester requested data synchronization error
PO 0 11:28:23.121 127.0.0.1 prepare for shutdown

Причём, ошибка возникает при импорте ДЛЛ, даже если в эксперте не вызывать функции ДЛЛ.

Изредка эта ошибка не возникает и агент не зависает.

Использованная длл: https://www.mql5.com/ru/code/11120 (В архиве есть для МТ5 64 бит). 

1

2

Библиотека предназначена для работы с INI-файлами.
 
Andrey Sokolov:

баг редактора при лишнем пробеле

https://photos.app.goo.gl/CK2KSZaKVRKMCz1S8

тут как этот баг изчезает

https://photos.app.goo.gl/bSPtMDL4MKSKpbFP6

копия не компилируемого,  как в примере


в мт5 та-же проблема

Компилятор MQL5 не оценивает значение юникод символов - все символы, у которых код больше 127, считаются буквами (не стоит закладываться - это может измениться).

Не используйте неразрывные пробелы (код символа 0xC2a0).

Aliaksandr Hryshyn:

Ошибка при двоичном поиске значения в отсортированном массиве:

Результат:

Вместо 2 должно быть 3

Спасибо за сообщение.

Ошибка исправлена

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Интересное и Юмор

Valeriy Yastremskiy, 2021.02.22 16:47

Ну это видимо сюда)

Осталось незакрытое окно после тестера в 4ке. Прошло больше пары недель. Завожу терминал, и вижу в этом окне тиковый график)))) А вот как бы штатно так получить) 1320 терминал, обычна 7ка. слабенький нотик. Индюки  грузятся)

странный тик

А можно штатно получить тиковый график на чарте? Воспроизвести не смог. На нотике чарт живет сам по себе в тиковом режиме.
