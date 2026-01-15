Ошибки, баги, вопросы - страница 2968
У вас некорректное удаление! Ваш код:
С удалением каждого элемента список уменьшается! Поэтому, нужно делать вот так:
Или еще проще:
Спасибо за ответ. Проблема оказалась еще в добавлении элементов
Решил узнать, сколько будут зарабатывать 2 агента в сервисе MQL5 Cloud Network, чтобы в будущем собрать железо с многоядерным процессором. Добавил агентов с помощью Агент менеджера. Вроде нормально добавились.
Ничего не вызывает подозрений... Осуществил вход в свой аккаунт MQL5.COM. В разделе "Агенты" в кабинете отобразились созданные агенты. В службах, в диспетчере задач также нашёл 2 службы, MetaTester-1 и MetaTester-2. Но вот уже пол дня никаких заданий агенты не выполняют. Всё по нулям. Почему агенты не работают?
А сейчас смотрю вообще агенты удалились в моём кабинете:.
Службы MetaTester-1 и MetaTester-2 в диспетчере задач показывает и в Агент менеджере. Правда, Агент менеджере показывает, что службы отключены. И в кабинете их нет, хоть, еще вчера они были... В чём же причина такого поведения MQL5 Cloud Network ?
Никто никуда не удалился - чекбокс снимите ...
А... точно! У моих агентов же 0 активности...
Помогите решить проблему с размером содержимого, никак не получается его изменить. При изменении окна графика, должен меняться размер по высоте.
И скролл теряется при повторном срабатывании OnCalculate()
Попробуйте пропатченную версию библиотеки окон и контролов ControlsPlus из этой статьи. Там резиновость поддерживалась автоматически.
Существует ли способ узнать, что MQL-программа запущена в результате старта самого терминала (т.е. автоматически в начале сессии), а не интерактивно пользователем?
Сервисы, без цикла.
При старте терминала, сервис выполнится один раз, если он не зациклен.
Какую логику заложить в сервис, это уже конкретная задача под нужные требования.
Искал, не нашел.
fxsaber, 2021.02.02 19:34
Нужно в советнике определить на этапе запуске, запущен он стандартным способом или через шаблон.
Есть мысли по решению этой задачи? Попутно возникла подзадача определения времени жизни чарта - когда он был создан.
Для своих целей нашел такое решение:
Эти функции при старте терминала дают нули.
PS. К сожалению этот способ подходит только при набрасывании мышью. Если пользователь выполняет команду "Attach to chart", проблема остается.