Билд 3754
MetaQuotes ID не зарегистрирован. Как побороть? В мобильном MT4 всё хорошо с ID и пуши приходят.
Просьба высказаться по решению простой торговой задачи в MT5.
Для тех, кто знает MT4, нужен аналог такого кода на MQL5.
Прошу объяснить странное поведение выборки ордеров с истории
По какой причине при выборе лимитник идёт не первым в списке, если он закрыт самым последним?
Задача: забрать последние 10 ордеров с истории в том порядке, в каком происходила торговля, а не рандомно, как получится.
Это не случайно, это упорядочено в соответствии с открытой датой и временем.
Это ошибочный вывод
Завести массив учета открытых отложенников (их обычно немного) и на каждом тике анализировать?
Это не случайно, это упорядочено в соответствии с открытой датой и временем.
Точнее - по тикету.