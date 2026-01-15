Ошибки, баги, вопросы - страница 2944
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Маркет при сохранении продукта подтверждение
Выводиться так
<p><b>Внимание!</b></p><p>Вы собираетесь изменить стоимость продукта!<br>После нажатия кнопки "Сохранить" вы не сможете менять цены продажи или аренды следующие <span >24 часа</span>.</p><p>Сохранить изменения?</p>Подсказка с текстом описания обновления то же самое.
Я понимаю, но почему эта ошибка осталась в терминале? Я же говорю что все позиции закрыты, авто-торговля выключена, советник выгружен и даже сам терминал перезапускал!
Вы противоречите себе.
В логе эксперта пишутся сообщения об ошибке поиска позиции(терминал таких сообщений не выдает), но при этом вы пишите, что эксперты выгружены.
Чудес не бывает. У вас советник запущен на одном из чартов.
Я проверил, и не один раз. К тому же в том терминале пробую в тестере запустить тот же советник, в логе сыпет эту же ошибку.
Вы противоречите себе.
В логе эксперта пишутся сообщения об ошибке поиска позиции(терминал таких сообщений не выдает), но при этом вы пишите, что эксперты выгружены.
Да, именно. В понедельник, когда откроется рынок я еще раз посмотрю. Но сейчас, в том терминале - при работе советника в тестере та же ошибка сплошняком. ( В другом терминале все норм.
Да, именно. В понедельник, когда откроется рынок я еще раз посмотрю. Но сейчас, в том терминале - при работе советника в тестере та же ошибка сплошняком. ( В другом терминале все норм.
Зачем понедельник? Откройте окно 'Navigator' и разверните текущий аккаунт - Вы увидите на каком чарте стоит советник. Плюс - если не знаете где ошибка - закройте все чарты.
Зачем понедельник? Откройте окно 'Navigator' и разверните текущий аккаунт - Вы увидите на каком чарте стоит советник. Плюс - если не знаете где ошибка - закройте все чарты.
У меня его уже на чарте давно нет. В понедельник, когда пойдут котировки, ошибки должны заново полезть.
У меня его уже на чарте давно нет. В понедельник, когда пойдут котировки, ошибки должны заново полезть.
Прям паранормальное явление! )))
Если советник не стоит ни на каком графике, то вообще никакими ошибками он сыпать не может! По той простой причине, что его НЕТ! Он не запущен. Он не работает. Если Вы считаете, что НЕработающая программа может торговать (и сыпать ошибками), то Вам прямой путь - к охотникам за привидениями. )))
У меня его уже на чарте давно нет. В понедельник, когда пойдут котировки, ошибки должны заново полезть.
У меня его уже на чарте давно нет. В понедельник, когда пойдут котировки, ошибки должны заново полезть.
Скрин-шот бы давно сделал для иллюстрации, окно навигатора без советников (и можно чтоб чартов в терминале не было вовсе) и где видно время, и чтоб видно окно лога, где сыплются принты, и такое же через несколько секунд, чтоб видно было что принты новые.
Скрин-шот бы давно сделал для иллюстрации, окно навигатора без советников (и можно чтоб чартов в терминале не было вовсе) и где видно время, и чтоб видно окно лога, где сыплются принты, и такое же через несколько секунд, чтоб видно было что принты новые.