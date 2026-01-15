Ошибки, баги, вопросы - страница 2940
плохо, придется переходить на другого. есть предложения ?
Все предложения в Google. Здесь любые обсуждения сторонних организаций запрещены.
понял. СПАСИБО за помощь в моем вопросе
Дело не в этом. Вопрос в том, где это может пригодиться, особенно не программисту, а трейдеру? Я вот в терминале ни в шкале цен, ни в окне выставления ордера таких чисел не видел, там везде всё приведено к единому виду (где-то пятизнак, где-то ещё как).
Не получается скопировать данные:
bar_kol становится равным 6105, а copy_rates -1 (ошибка) при попытке скопировать данные от 6105 бара на + 100 баров.
В журнале следующее:
EURUSD: history synchronized from 2007.01.02 to 2020.06.30
EURUSD,H1: history cache allocated for 74955 bars and contains 6105 bars from 2008.01.02 10:00 to 2008.12.31 17:00
EURUSD,H1: history begins from 2008.01.02 10:00
История в кэше на 74955 бара, а 2008-й год содержит те самые 6105 бара. Т.е. максимум копирует бары за один год. Больше чем 6105 баров не получается скопировать. Максимально баров в окне 100000, вся история видна на графике, можно прокрутить, все бары есть, все подгружено. Буквально в массив mql_rates не копируются.
Отладка не реальных данных. Зависание на строке, многократное нажатие F11 или F10 не приводит к продолжению отладки. указатель остаётся на одной строке и просто моргает экран.
билд 2715. Вин10, 20H2 сборка 19042.746
вот такое состояние памяти
Скажите, в чем потенциальная опасность ZeroMemory, что в этой ситуации происходит ошибка?
Обновитесь до последней беты 2747, пожалуйста.
Мы многое меняем в отладчике.
Скажите, в чем потенциальная опасность ZeroMemory, что в этой ситуации происходит ошибка?
private/protected и const (в большей его части) исключительно для программистов, компилятор лишь помогает придерживаться наложенных на код ограничений
Классический пример:
Вы используете чужую библиотеку, под капотом тяжёлый код со связями, несанкционированное изменение которых приведёт к сбою, поэтому создатель библиотеки прячет часть объекта в private, чтобы запретить незапланированные изменения.
Понял, Спасибо за подробное объяснение!
Похоже, что поле real_volume в структуре MqlRates хотя и имеет тип long, но не способно хранить значения в диапазоне всех значений long (по документации - 0x7FFFFFFFFFFFFFFF). В частности, если записать в поле 0x40000000000000A8 по факту запишется 0xA8. Речь про кастом-символы.
Где-нибудь указан реальный диапазон допустимых значений? В принципе, причин для того, чтобы не работать как обычному long-у нет - похоже на баг.
PS. по tick_volume наверно такая же проблема