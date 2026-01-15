Ошибки, баги, вопросы - страница 2939
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все цены выводятся с точностью до пятого знака после запятой, а одной почему-то в том же списке вздумалось вывестись вот так: С какой стати? Ошибка или надо вывод причёсывать к единому виду? Ну, положим, PrintFormat'ом или fprint'ом я причешу, но в принципе такое не является некорректным представлением числа?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Nikolai Semko, 2020.01.05 21:41
Постоянно возникает этот вопрос.
Постоянно все говорят о стандарте IEEE 754, но часто люди, когда заходят в википедию – то ли по причине сложности, то ли по причине лени уходят, так и не поняв смысл этого стандарта.
Я потрачу немного времени, чтобы попробовать объяснить этот стандарт максимально коротко и простыми словами, чтобы в дальнейшем ссылаться на это сообщение.
Итак, тип double состоит из 8 байт = 64 бита. (float 4 байта = 32 бита)
И представление числа double и float состоит из 3 компонентов: знак (sign), экспонента и мантисса
DOUBLE:
FLOAT:
Естественно, что в данном формате не существует десятичного представления чисел, а только двоичное.
Немного понимания двоичного представления чисел и связи их с десятичными:
2 4 = 100002 = 1610
2 3 = 10002 = 810
2 2 = 1002 = 4
2 1 = 102 = 2
2 0 = 12 = 110
2 -1 = 0.12 =(1/2)10 = 0.510
2 -2 = 0.012 = (1/4)10 = 0.2510
2 -3 = 0.0012 = (1/8)10 = 0.12510
2 -4 = 0.00012 = (1/16)10 = 0.062510
2 -5 = 0.000012 = (1/32)10 = 0.0312510
2 -6 = 0.0000012 = (1/64)10 = 0.01562510
2 -7 = 0.00000012 = (1/128)10 = 0.007812510
2 -8 = 0.000000012 = (1/256)10 = 0.0039062510
2 -9 = 0.0000000012 = (1/512)10 = 0.00195312510
2 - 10 = 0.00000000012 = (1/1024)10 = 0.000976562510
2 - 11 = 0.000000000012 = (1/2048)10 = 0.0004882812510
2 - 12 = 0.0000000000012 = (1/4096)10 = 0.00024414062510
2 - 13 = 0.00000000000012 = (1/8192)10 = 0.000122070312510
Рассмотрим примеры для типа double:
Пример №1
У нас есть десятичное число: 891677.4025191
Данное число можно представить в двоичном виде:
11011001101100011101.011001110000101101111101111000101000001111101110001110
(кто хочет может проверить)))
Выделяем мантиссу данного числа, просто перенеся запятую на 19 разрядов влево(в данном случае), так чтобы она была после первой единицы.
1.1011001101100011101011001110000101101111101111000101000001111101110001110 * 2 19
Но у нас мантисса всего 52 бита. Значит берем первые 52 значащих бита
Мантисса = 1011001101100011101011001110000101101111101111000101
Экспонента = (19+1023)10 = 100000100102 (т.к экспонента является знаковым числом и экспонента может быть отрицательной (например если у нас число 0.0000042132), то необходимо сложение с 1023 10 (011111111112), 011111111112 – это ноль, все что больше, это положительные, меньше – отрицательные значения. Т.е. чтобы получить обратно значение степени, то из 11 битного значения экспоненты нужно вычесть 1023.
Итого наше число 891677.4025191 будет выглядеть в типе double следующим образом:
0 10000010010 1011001101100011101011001110000101101111101111000101
Но т.к. это двоичное представление, то переведем его точно в десятичное:
это будет 891677.402519099996425211429595947265625
Пример №2
У нас есть десятичное число: -0.00000145258556224114
Данное число можно представить в двоичном виде:
-0.000000000000000000011000010111101100111010110111010011010101001111001110
Выделяем мантиссу данного числа, просто перенеся запятую на 20 разрядов вправо, так чтобы она была после первой единицы.
1.1000010111101100111010110111010011010101001111001110 * 2 -20
Мантисса = 1000010111101100111010110111010011010101001111001110
Экспонента = (-20+1023)10 = 011111010112
знак минус, значит первый бит равен 1.
Итого наше число -0.00000145258556224114 будет выглядеть в типе double следующим образом:
1 01111101011 1000010111101100111010110111010011010101001111001110
переведем его точно в десятичное:
это будет -0.00000145258556224113991124017968015191826225418481044471263885498046875
В Вашем случае проблема возникает с числом 0.01, т.к. в типе double оно будет представлено в виде:
0 01111111000 0100011110101110000101000111101011100001010001111011
что при переводе в десятичную систему счисления равно 0.0100000000000000002081668171172168513294309377670288085937510
Тогда как с представлением
310 = 1.5*2 = 1.12*2 1
510 = 2.5*2 = 10.12*2 1
610 = 1.5*4 = 1.12*2 2
710 = 3.5*2 = 11.12*2 1
проблем нет.
Почему число double 0.01 реально больше 0.01?
Вот почему:
0 01111111000 0100011110101110000101000111101011100001010001111011 - 0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375 погрешность = 0.000 000 000 000 000 000 208166817...
0 01111111000 0100011110101110000101000111101011100001010001111010 - 0.0099999999999999984734433411404097569175064563751220703125 погрешность = - 0.000 000 000 000 000 001 52655666...
Для понимания этой химии процесса можете поиграться с этими калькуляторами:
https://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754.old/Decimal.html
https://baseconvert.com/ieee-754-floating-point
https://baseconvert.com/ieee-754-floating-point
https://baseconvert.com/ieee-754-floating-point
Спасибо, познавательно. Ну а в принципе, это MQ должны были, но недопричесали или решение специально оставлено на суд пользователя?
Хм. Существует ли функция или еще какой-нибудь доп функционал(библиотека, код) на тему сохранения параметров советника.
Задача- поставить в ондеинит код, который при прогоне советника например на символе (доп. функция еще анализ периода), сохранял бы файл настроек сет.
Например - наименование советника-символ-период.
Файл с возможностью перезаписи-нужно только последние настройки по символу.
Например стандартно в тестере сохраняется настройки по последнему прогону.
день добрый. проблема на удаленном компьюторе, не могу попасть на сайт MQL5, соответственно не могу скачать купленный индикатор. может кто сталкивался
а удаленный компьютер на Zomro?
Спасибо, познавательно. Ну а в принципе, это MQ должны были, но недопричесали или решение специально оставлено на суд пользователя?
а удаленный компьютер на Zomro?
да
день добрый. проблема на удаленном компьюторе, не могу попасть на сайт MQL5, соответственно не могу скачать купленный индикатор. может кто сталкивался
а удаленный компьютер на Zomro?
да
Данный провайдер заблокирован за грубые нарушения:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Renat Fatkhullin, 2020.11.17 12:16***
Значит не поняли.
Дело не в этом. Вопрос в том, где это может пригодиться, особенно не программисту, а трейдеру? Я вот в терминале ни в шкале цен, ни в окне выставления ордера таких чисел не видел, там везде всё приведено к единому виду (где-то пятизнак, где-то ещё как).
Данный провайдер заблокирован за грубые нарушения:
плохо, придется переходить на другого. есть предложения ?