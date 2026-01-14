Ошибки, баги, вопросы - страница 1458

Новый комментарий
 

Всем привет. Гуру, подскажите  плиз кусок кода для готового робота на mt5.  ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ.  Спасибо.

А, Я понял. Пожалуйста. 

 
Vasyl Nosal:

Дык. Кто ж его удаляет.

:))))))))))) 

Знашит шайтанама его удаляеть 

 

 #property copyright "eevviill" 
 #property link "http://alievtm.blogspot.com/"
 #property version "1.0"
 #property strict



string name="probe";

/////
void OnStart()
{
ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,name);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,clrYellow);

string text=ObjectGetString(0,name,OBJPROP_TEXT);
color col=color(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR));
int text_sizeX=int(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE));
Alert(text," ",col," ",text_sizeX);


ObjectDelete(name);      ///  Отама шайтанама

}


    
 

Эт мошенники так понимаю под mql5.com косят?

выдано яндексом при запросе в поисковике.

сайт внешне не похож на этот, но знакомый фавикон сделал своё дело


 
Alexandr Bryzgalov:

Эт мошенники так понимаю под mql5.com косят?

выдано яндексом при запросе в поисковике.

сайт внешне не похож на этот, но знакомый фавикон сделал своё дело


это не просто мошенники, мне кажется это распространители вирусов, ибо при скачивании любого продукта - скачивается ехешник который делает свое дело как известно - быстро и четко 

Надо бы коллективно жалобу подать 

 

при чем как посмотрю там есть и эксперты с маркета - в том числе и мои якобы эксперты, но скачивается вирус.

 
Vladislav Andruschenko:при чем как посмотрю там есть и эксперты с маркета - в том числе и мои якобы эксперты, но скачивается вирус.
там и якобы мои есть.
[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Знашит шайтанама его удаляеть 

 

Дык. Это скрипт.

В индикаторе нету удаления. Там установка нового текста. 

 
Alexandr Bryzgalov:

Эт мошенники так понимаю под mql5.com косят?

выдано яндексом при запросе в поисковике.

сайт внешне не похож на этот, но знакомый фавикон сделал своё дело

Да, там под видом советников распространяют трояны.

Спасибо! Примем меры.

 
Vasyl Nosal:

Дык. Это скрипт.

В индикаторе нету удаления. Там установка нового текста. 

Нету ? Так добавьте в чем проблема ? 

Объясните Терминалу понятным ему языком (MQL)  что в случае если трейдер удалил индикатор с графика то индикатор должен почистить свои следы и обьекты на графике.

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Нету ? Так добавьте в чем проблема ? 

Объясните Терминалу понятным ему языком (MQL)  что в случае если трейдер удалил индикатор с графика то индикатор должен почистить свои следы и обьекты на графике.

Я в шоке.

Флудер? 

 
Vasyl Nosal:

Я в шоке.

Флудер? 

Что Вам не понятно? Я же дал Вам пример !

В чем проблема ?  

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        proba.mq4 |
//|                        Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window

string name="probe";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(1 /*переодичность в секундах*/); // 
                                                  // или
//bool  EventSetMillisecondTimer( 
//int  milliseconds      // количество миллисекунд 
//);
   ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   ObjectSetString(0,name,OBJPROP_TEXT,name);
   string text=ObjectGetString(0,name,OBJPROP_TEXT);
   int text_sizeX=int(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_XSIZE));
   Alert(text," ",text_sizeX);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   ObjectDelete(name);
   EventKillTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
1...145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465...3695
Новый комментарий