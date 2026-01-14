Ошибки, баги, вопросы - страница 1458
Всем привет. Гуру, подскажите плиз кусок кода для готового робота на mt5. ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ. Спасибо.
А, Я понял. Пожалуйста.
Дык. Кто ж его удаляет.
:)))))))))))
Знашит шайтанама его удаляеть
Эт мошенники так понимаю под mql5.com косят?
Эт мошенники так понимаю под mql5.com косят?
это не просто мошенники, мне кажется это распространители вирусов, ибо при скачивании любого продукта - скачивается ехешник который делает свое дело как известно - быстро и четко
Надо бы коллективно жалобу подать
при чем как посмотрю там есть и эксперты с маркета - в том числе и мои якобы эксперты, но скачивается вирус.
Знашит шайтанама его удаляеть
Дык. Это скрипт.
В индикаторе нету удаления. Там установка нового текста.
Эт мошенники так понимаю под mql5.com косят?
Да, там под видом советников распространяют трояны.
Спасибо! Примем меры.
Дык. Это скрипт.
В индикаторе нету удаления. Там установка нового текста.
Нету ? Так добавьте в чем проблема ?
Объясните Терминалу понятным ему языком (MQL) что в случае если трейдер удалил индикатор с графика то индикатор должен почистить свои следы и обьекты на графике.
Нету ? Так добавьте в чем проблема ?
Объясните Терминалу понятным ему языком (MQL) что в случае если трейдер удалил индикатор с графика то индикатор должен почистить свои следы и обьекты на графике.
Я в шоке.
Флудер?
Я в шоке.
Флудер?
Что Вам не понятно? Я же дал Вам пример !
В чем проблема ?