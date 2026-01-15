Ошибки, баги, вопросы - страница 2897

Там имеется в виду календарный месяц или ближайшие 30 дней?

 
где вы такую запись видели?

 
Рядом с рейтингом.

 
дааа, давно не лазил. аренда не отображается

 
Такое наблюдается только в тех продуктах, которые в топе(с моих наблюдений), для остальных статистика скрыта.

 
Да, около того.

Надписью "наградили" только самые продаваемые продукты.

 
Надписью "наградили" только самые продаваемые продукты.

Кажется там порог в 5 продаж за 30 дней

 
Ну как-бы да, похоже на это.

 
Какая проблема в ZIP? Для него тоже не нужен ключ, за исключением одного опционально-специфического:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

CryptDecode с модификатором CRYPT_ARCH_ZIP - Как использовать?

Ilyas, 2015.03.31 11:04

Сделали, будет доступно с нового билда.

Для CRYTP_ARCH_ZIP в CryptEncode и CryptDecode, в параметре key можно передать флаг, пропуска CRC, задавать его нужно будет так:
uchar key[]={1,0,0,0};

CryptEncode(CRYPT_ARCH_ZIP,data,key,result);
или
CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP,data,key,result);

 
Запароленный ZIP-архив.

