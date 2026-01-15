Ошибки, баги, вопросы - страница 2897
Спасибо. Правильно ли понимаю, что если на странице продукта нет записи о количестве проданных за месяц копий, то продаж за месяц не было?
Там имеется в виду календарный месяц или ближайшие 30 дней?
где вы такую запись видели?
Рядом с рейтингом.
дааа, давно не лазил. аренда не отображается
Такое наблюдается только в тех продуктах, которые в топе(с моих наблюдений), для остальных статистика скрыта.
Да, около того.
Надписью "наградили" только самые продаваемые продукты.
Кажется там порог в 5 продаж за 30 дней
Ну как-бы да, похоже на это.
Спасибо. Выходит, проблема только в ZIP.
Какая проблема в ZIP? Для него тоже не нужен ключ, за исключением одного опционально-специфического:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
CryptDecode с модификатором CRYPT_ARCH_ZIP - Как использовать?
Ilyas, 2015.03.31 11:04Сделали, будет доступно с нового билда.
Для CRYTP_ARCH_ZIP в CryptEncode и CryptDecode, в параметре key можно передать флаг, пропуска CRC, задавать его нужно будет так:
Запароленный ZIP-архив.