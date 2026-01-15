Написал разработчикам в личку сообщение, тишина...

Ошибки, баги, вопросы - страница 2824
Этот скрипт не вызвал на моей машине зависания Терминала.
Скорее всего Вы не воспроизвели условия тестирования. Так как на ВПС у меня такая же проблема. Именно на сервере метаквотс демо
test on EURUSD,H1 (netting) tester takes too long time cannot add tick event (events' array size is 35782656) strategy tester report not found
на виндовс впс
2020.08.11 19:51:52.510 21354 (EURUSD,H1) MXNJPY 71748
2020.08.11 19:51:52.540 21354 (EURUSD,H1) NZDMXN 29838
2020.08.11 19:51:52.599 21354 (EURUSD,H1) USDCOP 58920
2020.08.11 19:51:52.634 21354 (EURUSD,H1) USDARS 35235
2020.08.11 19:51:52.681 21354 (EURUSD,H1) USDCLP 46384
2020.08.11 19:52:40.046 21354 (EURUSD,H1) Error AUS200 47364674
2020.08.11 19:53:42.092 21354 (EURUSD,H1) Error FCHI40 62046265
2020.08.11 19:54:47.825 21354 (EURUSD,H1) Error GDAXIm 65733090
2020.08.11 19:55:50.296 21354 (EURUSD,H1) Error HSI50 62471027
2020.08.11 19:57:03.898 21354 (EURUSD,H1) Error Jap225 73601400
2020.08.11 19:58:08.294 21354 (EURUSD,H1) Error ND100m 64396345
2020.08.11 19:59:15.253 21354 (EURUSD,H1) Error SP500m 66959466
2020.08.11 20:00:27.816 21354 (EURUSD,H1) Error SPN35 72562422
2020.08.11 20:01:31.020 21354 (EURUSD,H1) Error STOX50 63203645
2020.08.11 20:02:36.039 21354 (EURUSD,H1) Error UK100 65019712
2020.08.11 20:03:41.409 21354 (EURUSD,H1) Error Brent 65370081
2020.08.11 20:04:49.244 21354 (EURUSD,H1) Error Crude 67834878
2020.08.11 20:05:51.211 21354 (EURUSD,H1) Error NatGas 61966478
Возможно, ошибаюсь, но наличие только OnStart-функции предполагает, что это Скрипт (Сервис), и он запускается только в Терминале (не в Тестере).
Я запускал из под советника именно этот код, сейчас отправил только этот код в советнике на валидацию в маркет... Ждем...
Тестировать на серверах Демо Метаквотс
При таком написании я тоже столкнулся с какими-то, сейчас не помню, проблемами. Написал так
и все проблемы пропали.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы цена помещалась в вертикальной шкале?
Пробовал по разному, не проходит валидацию в маркете программа.
Минимальный код который указал тут в постах не проходит проверку.
Long timeНаписал разработчикам в личку сообщение, тишина...
Посмотрел ваш код повнимательней и думаю что не ответят и не ждите.
Что не так с кодом ?