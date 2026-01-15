Написал разработчикам в личку сообщение, тишина...

Ошибки, баги, вопросы - страница 2824

fxsaber:

Этот скрипт не вызвал на моей машине зависания Терминала.

Скорее всего Вы не воспроизвели условия тестирования. Так как на ВПС у меня такая же проблема. Именно на сервере метаквотс демо

 

Вот ошибка

test on EURUSD,H1 (netting) tester takes too long time cannot add tick event (events' array size is 35782656) strategy tester report not found


 

на виндовс впс 

2020.08.11 19:51:52.510 21354 (EURUSD,H1) MXNJPY  71748

2020.08.11 19:51:52.540 21354 (EURUSD,H1) NZDMXN  29838

2020.08.11 19:51:52.599 21354 (EURUSD,H1) USDCOP  58920

2020.08.11 19:51:52.634 21354 (EURUSD,H1) USDARS  35235

2020.08.11 19:51:52.681 21354 (EURUSD,H1) USDCLP  46384

2020.08.11 19:52:40.046 21354 (EURUSD,H1) Error  AUS200  47364674

2020.08.11 19:53:42.092 21354 (EURUSD,H1) Error  FCHI40  62046265

2020.08.11 19:54:47.825 21354 (EURUSD,H1) Error  GDAXIm  65733090

2020.08.11 19:55:50.296 21354 (EURUSD,H1) Error  HSI50  62471027

2020.08.11 19:57:03.898 21354 (EURUSD,H1) Error  Jap225  73601400

2020.08.11 19:58:08.294 21354 (EURUSD,H1) Error  ND100m  64396345

2020.08.11 19:59:15.253 21354 (EURUSD,H1) Error  SP500m  66959466

2020.08.11 20:00:27.816 21354 (EURUSD,H1) Error  SPN35  72562422

2020.08.11 20:01:31.020 21354 (EURUSD,H1) Error  STOX50  63203645

2020.08.11 20:02:36.039 21354 (EURUSD,H1) Error  UK100  65019712

2020.08.11 20:03:41.409 21354 (EURUSD,H1) Error  Brent  65370081

2020.08.11 20:04:49.244 21354 (EURUSD,H1) Error  Crude  67834878

2020.08.11 20:05:51.211 21354 (EURUSD,H1) Error  NatGas  61966478


 
Vladimir Pastushak:

Возможно, ошибаюсь, но наличие только OnStart-функции предполагает, что это Скрипт (Сервис), и он запускается только в Терминале (не в Тестере).

 
Я запускал из под советника именно этот код, сейчас отправил только этот код в советнике на валидацию в маркет... Ждем...

 
Vladimir Pastushak:

Тестировать на серверах Демо Метаквотс

void OnStart()
  {
   int m_all_symbols = SymbolsTotal(false);
   string m_sym_name = "";
   for(int i = 0; i < m_all_symbols; i++)
     {
      // ======================================================================
      // === Получили имя символа
      if((m_sym_name = SymbolName(i, false)) != NULL)
        {
         // ======================================================================
         // === Если символ не выбран в окне маркет ватч
         if(!SymbolInfoInteger(m_sym_name, SYMBOL_SELECT))
            if(!SymbolSelect(m_sym_name, true))
               Print(" SymbolSelect " + m_sym_name);
         ulong get = GetMicrosecondCount();
         MqlRates rateM1[1440];
         if(CopyRates(m_sym_name, PERIOD_M1, 0, 1440, rateM1) > 0)
           {
            Print(m_sym_name, "  ", (GetMicrosecondCount() - get));
           }
         else
            Print("Error  ",m_sym_name, "  ", (GetMicrosecondCount() - get));
        }
     }
  }

При таком написании я тоже столкнулся с какими-то, сейчас не помню, проблемами. Написал так

    bool infoSymbolSelect = SymbolInfoInteger(symbols[i], SYMBOL_SELECT),
         infoSymbolVisible = SymbolInfoInteger(symbols[i], SYMBOL_VISIBLE);
    if(!infoSymbolSelect || !infoSymbolVisible)
     {
      if(!SymbolSelect(symbols[i], true))
        Print("Символа ", symbols[i], " не существует");
     }

и все проблемы пропали.

 

Подскажите, что нужно сделать, чтобы цена помещалась в вертикальной шкале?


 
Alexey Viktorov:

При таком написании я тоже столкнулся с какими-то, сейчас не помню, проблемами. Написал так

и все проблемы пропали.

Пробовал по разному, не проходит валидацию в маркете программа.

Минимальный код который указал тут в постах не проходит проверку.

Long time

Написал разработчикам в личку сообщение, тишина...
 
Vladimir Pastushak:

Пробовал по разному, не проходит валидацию в маркете программа.

Минимальный код который указал тут в постах не проходит проверку.

Long time

Написал разработчикам в личку сообщение, тишина...

Посмотрел ваш код повнимательней и думаю что не ответят и не ждите.

 
Alexey Viktorov:

Посмотрел ваш код повнимательней и думаю что не ответят и не ждите.

Что не так с кодом ?

