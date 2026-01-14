Ошибки, баги, вопросы - страница 1411

Alexey Navoykov:

Вы недавно хвастались, что скорость MQL уже близко C++.  А теперь с ваших слов получается, что будете обгонять C++ в разы?   ))

Если на неких специально подготовленных тестах вы и получили такое ускорение, то это отнюдь не значит, что ускорение будет и в других случаях.  Зато торможение компиляции идёт во всех случаях.

Вы посмотрите специальную тему - там все скрипты в исходниках MQL4/MQL5/C++ приведены, включая результаты тестирования этих языков с графиками. Использованы стандартные примеры(часть из большого набора), которыми тестируются компиляторы различных языков программирования по всему миру.

Это настолько простая в доказательстве тема, что претензии принимаются только оформленные в аналогичном виде.

Тестирование нового компилятора MQL5 для x64 платформ - ускорение расчетов от 2 до 10 раз!

pako:
Имел ввиду уровни покрасить в разные цвета
А сейчас у Вас все уровни сетки раскрашиваются по цвету последнего?
Tapochun:
А сейчас у Вас все уровни сетки раскрашиваются по цвету последнего?
да, последнего цвета в массиве
pako:
да
Значит разноцветно не получится.
Tapochun:
Значит разноцветно не получится.

на МТ5 работает

 

 
zaskok2:

При наведении курсора на ордер, всплывает доп. информация. Что она обозначает и как ее программно получить?

Если бы запись была такая 

то ID эксперта - это поле magic ордера

Но у Вас "Установлен вручную". Вручную нельзя задать magic отличный от 0, а в последующем нельзя его изменить  даже программно. Как Вы получили такой результат?

A100:

Если бы запись была такая 

то ID эксперта - это поле magic ордера

Но у Вас "Установлен вручную", а вручную нельзя задать magic отличный от 0 и в последующем нельзя его изменить.

Как Вы получили такой результат?

На реальном счете обратил внимание в истории торгов. Всего заметил три варианта:

 

Предполагаю, что "вручную" и "дилером" - результат частичного исполнения.

Где эти флаги ("дилер", "ручками", "эксперт") по каждому ордеру сидят? 

pako:

на МТ5 работает

Переходите на МТ5 или пишите в сервисдеск.
 
Планируется ли улучшение статистики в разделе профиля продавец?
 
zaskok2:

Где эти флаги ("дилер", "ручками", "эксперт") по каждому ордеру сидят? 

Сейчас обратил внимание, что при исполнении запись "Установлен экспертом" меняется на "Установлен вручную"

