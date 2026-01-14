Ошибки, баги, вопросы - страница 1411
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы недавно хвастались, что скорость MQL уже близко C++. А теперь с ваших слов получается, что будете обгонять C++ в разы? ))
Если на неких специально подготовленных тестах вы и получили такое ускорение, то это отнюдь не значит, что ускорение будет и в других случаях. Зато торможение компиляции идёт во всех случаях.
Вы посмотрите специальную тему - там все скрипты в исходниках MQL4/MQL5/C++ приведены, включая результаты тестирования этих языков с графиками. Использованы стандартные примеры(часть из большого набора), которыми тестируются компиляторы различных языков программирования по всему миру.
Это настолько простая в доказательстве тема, что претензии принимаются только оформленные в аналогичном виде.
Тестирование нового компилятора MQL5 для x64 платформ - ускорение расчетов от 2 до 10 раз!
Имел ввиду уровни покрасить в разные цвета
А сейчас у Вас все уровни сетки раскрашиваются по цвету последнего?
да
Значит разноцветно не получится.
на МТ5 работает
При наведении курсора на ордер, всплывает доп. информация. Что она обозначает и как ее программно получить?
Если бы запись была такая
то ID эксперта - это поле magic ордера
Но у Вас "Установлен вручную". Вручную нельзя задать magic отличный от 0, а в последующем нельзя его изменить даже программно. Как Вы получили такой результат?
Если бы запись была такая
то ID эксперта - это поле magic ордера
Но у Вас "Установлен вручную", а вручную нельзя задать magic отличный от 0 и в последующем нельзя его изменить.
Как Вы получили такой результат?
На реальном счете обратил внимание в истории торгов. Всего заметил три варианта:
Предполагаю, что "вручную" и "дилером" - результат частичного исполнения.
Где эти флаги ("дилер", "ручками", "эксперт") по каждому ордеру сидят?
на МТ5 работает
Где эти флаги ("дилер", "ручками", "эксперт") по каждому ордеру сидят?
Сейчас обратил внимание, что при исполнении запись "Установлен экспертом" меняется на "Установлен вручную"