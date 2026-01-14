Ошибки, баги, вопросы - страница 1387

richard13:

При входе в MT4 на платформе www.mql5.com выдает ошибку

Подскажите как решить ситуацию скриншот предлагаю 

Мы ждем пока брокеры массово обновят свои серверы с поддержкой веб-терминалов.
 

Была раньше надпись жирным шрифтом

 

Без преувеличения в течении последних  7-8 дней доступ к mql5.com временами просто ужасен: бывает, что нельзя загрузить сайт минутами. Потом ОП! И просто отличная скорость. Испытывал двух провайдеров, два браузера (IE 11 и Chome последний) - картина одинаковая: временами доступ к сайту просто невозможен. При этом никаких сообщений об обслуживании и тому подобных нет.

 
Добрый день ! я недавно начал торговать на форексе,  хотел узнать о торговых роботах,  которые рекламируют. Они реально работают ? у кого могу узнать кто торговал с роботом , нужен ваш совет.  
 
Добрый день ! я недавно начал торговать на форексе,  хотел узнать о торговых роботах,  которые рекламируют. Они реально работают ? у кого могу узнать кто торговал с роботом , нужен ваш совет.  
У каждого продукта из Маркета есть специальная ветка "Обсуждение" и "Отзывы". В этих специальных ветках можно узнать мнения о продукте.
Без преувеличения в течении последних  7-8 дней доступ к mql5.com временами просто ужасен: бывает, что нельзя загрузить сайт минутами. Потом ОП! И просто отличная скорость. Испытывал двух провайдеров, два браузера (IE 11 и Chome последний) - картина одинаковая: временами доступ к сайту просто невозможен. При этом никаких сообщений об обслуживании и тому подобных нет.

То же самое, последние дни.
 

Мы в выходные апгрейдили сайт, а сейчас временами ловим его падения. Из-за этого перебои с доступом.

Конечно, все исправим.

 

Мне бы было очень стыдно. Выкладывать перед большой аудиторией баннер с ошибками.

 

 
Мне бы было очень стыдно. Выкладывать перед большой аудиторией баннер с ошибками.

 

Союзы ТАКЖЕ И ТОЖЕ пишутся слитно. Они являются синонимами и легко заменяют друг друга.

Это свойство можно использовать для проверки.

Если же такая замена невозможна, то перед нами не союзы, а сочетания указательного местоимения ТО или ТАК с частицей ЖЕ, которые пишутся отдельно.

Частицу ЖЕ в таком случае часто можно просто опустить.

 
Мне бы было очень стыдно. Выкладывать перед большой аудиторией баннер с ошибками.

 

Благодарим за внимательность. Мы обязательно исправим это досадное недоразумение.
