Ошибки, баги, вопросы - страница 1387
При входе в MT4 на платформе www.mql5.com выдает ошибку
Подскажите как решить ситуацию скриншот предлагаю
Была раньше надпись жирным шрифтом
Без преувеличения в течении последних 7-8 дней доступ к mql5.com временами просто ужасен: бывает, что нельзя загрузить сайт минутами. Потом ОП! И просто отличная скорость. Испытывал двух провайдеров, два браузера (IE 11 и Chome последний) - картина одинаковая: временами доступ к сайту просто невозможен. При этом никаких сообщений об обслуживании и тому подобных нет.
Добрый день ! я недавно начал торговать на форексе, хотел узнать о торговых роботах, которые рекламируют. Они реально работают ? у кого могу узнать кто торговал с роботом , нужен ваш совет.
Мы в выходные апгрейдили сайт, а сейчас временами ловим его падения. Из-за этого перебои с доступом.
Конечно, все исправим.
Мне бы было очень стыдно. Выкладывать перед большой аудиторией баннер с ошибками.
Союзы ТАКЖЕ И ТОЖЕ пишутся слитно. Они являются синонимами и легко заменяют друг друга.
Это свойство можно использовать для проверки.
Если же такая замена невозможна, то перед нами не союзы, а сочетания указательного местоимения ТО или ТАК с частицей ЖЕ, которые пишутся отдельно.
Частицу ЖЕ в таком случае часто можно просто опустить.
Мне бы было очень стыдно. Выкладывать перед большой аудиторией баннер с ошибками.