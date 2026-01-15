Ошибки, баги, вопросы - страница 2775
Желтые - время битое.
Разработчики нашли причину. Ничего сложного. Поэтому, скорее всего, в ближайшем билде будет исправлено.
Клиенты умудряются покупать советники с припиской MT5 для MetaTrader 4 и наоборот. Потом удивляются и просят отменить покупку и дать заменить на правильный продукт.
Так что не все так просто.
Решение простое, хотя, возможно, не так легко реализовать из сложившейся ситуации.
1. Полностью уберите различие между продуктами MT4 и MT5 на Маркете, поэтому 1 страница для продукта, независимого от платформы.
2. И предоставьте 2 кнопки «КУПИТЬ МТ4 Версию» и «КУПИТЬ МТ5 Версию». Или, конечно, только 1 кнопка, если доступна только 1 версия. Таким образом, вы уже были бы готовы к MT6
Надеюсь, это понятно.
Это было бы удобно, да.
Клиенты умудряются покупать советники с припиской MT5 для MetaTrader 4 и наоборот. Потом удивляются и просят отменить покупку и дать заменить на правильный продукт.
Есть подозрение, что это недобросовестное поведение, а не ошибка.
Или продукт под "неправильный терминал" ни разу не активировался?
Разработчики нашли причину. Ничего сложного. Поэтому, скорее всего, в ближайшем билде будет исправлено.
Нет, причину мы не нашли и вряд ли найдём без точного технического описания проблемы со стороны пользователя.
тех данных, что мы получили от Вас и от пользователя на форуме недостаточно
https://www.mql5.com/en/forum/342152
Правильно ли сообщается?
Это нормально или ошибка или ...?
Спасибо за ваше время.
Это не ошибка, это стоимость синхронной команды к чарту
Спасибо за Ваш ответ.
Однако получить простое свойство, такое как CHART_SCALE или CHART_AUTOSCROLL, кажется очень дорогостоящим. Я удивлен.