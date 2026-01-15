Ошибки, баги, вопросы - страница 2775

Новый комментарий
 
fxsaber:

Желтые - время битое.

Разработчики нашли причину. Ничего сложного. Поэтому, скорее всего, в ближайшем билде будет исправлено.

 
Rashid Umarov :

Клиенты умудряются покупать советники с припиской MT5 для MetaTrader 4 и наоборот. Потом удивляются и просят отменить покупку и дать заменить на правильный продукт.

Так что не все так просто.

Решение простое, хотя, возможно, не так легко реализовать из сложившейся ситуации.

1. Полностью уберите различие между продуктами MT4 и MT5 на Маркете, поэтому 1 страница для продукта, независимого от платформы.

2. И предоставьте 2 кнопки «КУПИТЬ МТ4 Версию» и «КУПИТЬ МТ5 Версию». Или, конечно, только 1 кнопка, если доступна только 1 версия. Таким образом, вы уже были бы готовы к MT6

Надеюсь, это понятно.

 
Alain Verleyen:

2. И предоставьте 2 кнопки «КУПИТЬ МТ4 Версию» и «КУПИТЬ МТ5 Версию». Или, конечно, только 1 кнопка, если доступна только 1 версия.

Это было бы удобно, да.

 
Rashid Umarov:

Клиенты умудряются покупать советники с припиской MT5 для MetaTrader 4 и наоборот. Потом удивляются и просят отменить покупку и дать заменить на правильный продукт.

Есть подозрение, что это недобросовестное поведение, а не ошибка.

Или продукт под "неправильный терминал" ни разу не активировался?

 
Andrey Khatimlianskii:

Это было бы удобно, да.

Было-бы удобно, но не спасёт от идиотов и мошенников. А вот напрячь финансистов и юристов компании чтобы нашли вариант запрета возврата было-бы не плохо. Или может найти способ аннулирования лицензии на продукт. Так, чтобы после возврата советник переставал работать.
 
fxsaber:

Разработчики нашли причину. Ничего сложного. Поэтому, скорее всего, в ближайшем билде будет исправлено.

Нет, причину мы не нашли и вряд ли найдём без точного технического описания проблемы со стороны пользователя.

  1. Торговый сервер
  2. Код получения битых тиков
  3. Логи терминала и журнал экспертов
  4. Какие MQL программы работают в момент возникновения ошибки, используют ли они DLL

тех данных, что мы получили от Вас и от пользователя на форуме недостаточно
 
Имеем противоречие в показаниях))
 
Ilyas :

Нет, причину мы не нашли и вряд ли найдём без точного технического описания проблемы со стороны пользователя.

  1. Торговый сервер
  2. Код получения битых тиков
  3. Логи терминала и журнал экспертов
  4. Какие MQL программы работают в момент возникновения ошибки, используют ли они DLL

тех данных, что мы получили от Вас и от пользователя на форуме недостаточно

https://www.mql5.com/en/forum/342152

Правильно ли сообщается?

Это нормально или ошибка или ...?

Спасибо за ваше время.

ChartGetInteger() - delayed execution of up to 100ms - Bug?
ChartGetInteger() - delayed execution of up to 100ms - Bug?
  • 2020.05.28
  • www.mql5.com
Hi, some of us use the timer to check chart settings for synchronizing etc...
 
Alain Verleyen:

https://www.mql5.com/en/forum/342152

Правильно ли сообщается?

Это нормально или ошибка или ...?

Спасибо за ваше время.

Это не ошибка, это стоимость синхронной команды к чарту

 
Ilyas :

Это не ошибка, это стоимость синхронной команды к чарту

Спасибо за Ваш ответ.

Однако получить простое свойство, такое как CHART_SCALE или CHART_AUTOSCROLL, кажется очень дорогостоящим. Я удивлен.

1...276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782...3696
Новый комментарий