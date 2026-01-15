Ошибки, баги, вопросы - страница 2522
Прошу помощи по WinAPI. Нужно уметь делать эти два действия в MT5.
Вызвать показанное меню и выбрать сохранение отчета.
Вызвать показанное меню и выбрать загрузку set-файла.
В MT4 с подобными вещами очень просто. В MT5 никак не выходит.
Т.е. нужно только вызвать меню и выбрать в нем соответсвующий пункт. Но не выходит.
ЗЫ Похоже, это нужно
Как программно нажать на кнопку Авто-торговля
Renat Fatkhullin, 2013.03.31 22:50В 32 битной среде запустите или найдите 64 битный анализатор.
Если записать Message log для вызова контекстного меню по задаче №2, то можно получить следующий результат:
Пробуйте програмно вызвать это меню через SendMessage WinApi.
Не получилось
Не получилось
Скорее всего не тот хендл используете.
Чарты реализованы в рамках объекта MDIClient, вам же нужно подняться к root окну terminal.exe, а затем спуститься по окнам к выделенному "SysListView32" и использовать его хендл.
Может можно как-то и проще, пробуйте...
Добрался до хендла, не помогло.
Скорее всего, Message другой.
давно мучает вопрос, как правильно мотивировать ход мысли
if (value[0] > value[1]
или наоборот
сперва нулевой и затем следующий?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему так ведет себя терминал на VMware x64?
Gudgeon, 2019.07.31 12:16
2019.07.31 08:20:46.595 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2085 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.07.31 08:20:46.596 Terminal Windows 10 (build 14393) on VMware x64, IE 11, UAC, Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz, Memory: 2728 / 4095 Mb, Disk: 69 / 99 Gb, GMT+3
2019.07.31 08:20:46.596 Terminal C:\PROGI\MT-5
По ощущениям чаще это происходит при нагруженном графическими объектами терминале.например: торговые операции, события календаря
После некоторого времени индикатор перестает правильно работать:
- график М1;
- индикатор любой (на рисунке стандартный Moving Average);
- проверял на трех машинах.
Если поменять период графика - все становиться на место.
Для меня это критично, так как использую в советнике сигналы от графических индикаторов.
Добрался до хендла, не помогло.
Скорее всего, Message другой.
Удалось с помощью WM_CONTEXTMENU.
Чуть подправил код, так проще дебажить, и можно повторно использовать: