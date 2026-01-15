Ошибки, баги, вопросы - страница 2632
Справа кнопка зелёная "Добавить новый пост"
А если нет такого?
А если нет такого?
Значит, вашего рейтинга не достаточно ещё для блогов.
не знаю , так должно быть? это смена дизайна? или все таки где то ошибка?
карточка товара теперь справа в маркете?
В остальных сервисах слева.
Это не очень удобно, все таки глаз всегда цепляется за важную информацию слева,
а справа должна быть только простая информация.
Я всегда смотрю в левый угол экрана.
Хотя да, некоторые программы (Adobe например имеют панель справа , ) а вот все остальные Skype, сервисы Google (а у них офигенный GUI туториал)) . Но даже Метатрейер - панель слева. ...
Не знаю удобно ли это теперь? Или надо привыкнуть?
Нет paddinga от левого края. Неудобно читать информация слева. хотя есть, но он такой маленький. 20px......
Даже на форуме есть padding .
ИМХО........
судя по названию блока <div class="product-left-panel"> - должно быть слева все таки. Наверно ошибку сделали.
здесь:
.product-view_right-sidebar .product-left-panel { float: right;
хотя тут right sidebar...........
Я всегда смотрю в левый угол экрана.
...
Все смотрят в левый угол
Все смотрят в левый угол
вот и я про то.
Если это был так задумано с маркетом - то это неудобно теперь...
Мне с чатом до сих пор не удобно, хотя прошло несколько лет, чтобы прочесть своё сообщение, нужно вертеть головой и его отыскивать где-то справа, если оно короткое (пара слов)
Вы не понимаете, это для тренировки головы. Особенно, когда размер экрана очень большой.
Всё это мелочи. Но вот я не знаю как определить день субботний или нет. Ведь после закрытия рынка, серверное время останавливается.
Но вот я не знаю как определить день субботний или нет. Ведь после закрытия рынка, серверное время останавливается.
TimeLocal() работает и в субботу
Если на тестере тоже работает, это хорошо. Проверю.
Но сомневаюсь. В справочнике написано: "При работе в тестере стратегий локальное время TimeLocal() всегда равно моделируемому серверному времени TimeCurrent()."