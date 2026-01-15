Ошибки, баги, вопросы - страница 2630
Проверьте доступ к файлам hcc. Проверьте, что никто эти файлы не читает в это время.
32 - The process cannot access the file because it is being used by another process.
5 - Access is denied.
Сколько свободного места на диске?
Какое выставлено ограничениме в терминале на максимальное количество баров на чарте?
Возникали только один раз, потом я описал выше, что проблема только при D1 и W1 другие ТФ функционируют нормально.
Но это скорее всего потому, что не может быть загружен файл 2019 hcc (потому что используется МАШКА 100) Нет, периоды менял, все то же самое
Попробовал еще раз, для наглядности вывожу данные на панель.
Посчиталось все, кроме W1 - и все. Висит. (от советника не зависит, я проверял)
Висит на момент CopyBuffer - хотя при недоступности данных советник просто получает 0 и дальше работает, но в текущем случае - он просто не реагирует больше на события графика и не печатает ничего в журнал. Никаких циклов нет.
Потом, просто перегрузил терминал и все ок:
Все. ! Эта пара залилась историей.
После перегрузки терминала все пары, по которым я собрал историю - работают без зависаний.
Если в всех индикаторах поменять периоды на 1 или 2 (2 недели) то все ок на новой паре.
Как только период переваливает на историю прошлого года, то все. Опять зависает навсегда - перегрущил терминал все ок.
Если остановить эксперт (выгрузить с графика) то он отвисает и записывает в логи все принты, которые зависли после CopyBuffer.
т.е. код: и Принт, который завис
В тестере при любом раскладе работает исправно и быстро:
Хотя количество файлов одинакорвое:
это в реале:
это в тестере
Этой ошибки не было в 2019 году, по крайней мере в конце 2019 года.
Удалил всю историю - поставил на новую пару EURUSD - истории нет - запустил советник, он начал загружать данные - завис - история закачалась вплоть до 1999 года - советник отвис - все ок.
Наверное такое происходит с парами, по которым нет истории дальше 2019.... Но советник пытается запустить CopyBuffer индикатора с периодом, который дальше, чем есть история. Поэтому и зависает.
Хотя странно, что после спустя время - и перезагрузки терминала, все отвисает.
Мысли вслух....
Я об этом писал еще год назад, но во внимание никто не принял ... Тут https://www.mql5.com/ru/forum/291786
Добрый день, скажите, как начать вести свой блог тут? У меня есть кнопочки только, опубликовать статью или начать тему на форуме!
Справа кнопка зелёная "Добавить новый пост"
нормально ли что у пар на сервере MQ SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE и SYMBOL_MARGIN_INITIAL оба нулевые? как посчитать максимально возможный лот без них?
Это для биржевых инструментов. Используйте OrderCalcMargin
А если нет такого?
сюда картинка не грузится поэтому на хостинг закинул - ***
Сторонние ссылки удаляются. Вы пока не имеете прав вставлять картинку в текст поста, Вы пока можете только прикрепить картинку.
Сначала создаём новый пост , затем прикрепляем файл