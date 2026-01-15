Ошибки, баги, вопросы - страница 2630

Slava:

Проверьте доступ к файлам hcc. Проверьте, что никто эти файлы не читает в это время.

32 - The process cannot access the file because it is being used by another process.

5 - Access is denied.


Сколько свободного места на диске?

Какое выставлено ограничениме в терминале на максимальное количество баров на чарте?


Спасибо за ответ.

  • 0. У меня антивирус DRWEB , потом я его отключал и пробовал
  • Есть также синхронизация Synology - отключал, то же самое 
  • Есть также GoodSync - тоже отключил
  • 1. Выставлял разное количество баров. 
  • 2. Свободного места 503 GB из 1.81 Tb (7200 WD RED )
  • Система Windows 7 64 на SSD (300 GB свободно из 500)
  • 3. Ошибки выше 

32 - The process cannot access the file because it is being used by another process.

5 - Access is denied.

Возникали только один раз, потом я описал выше, что проблема только при D1 и W1 другие ТФ функционируют нормально.


Но это скорее всего потому, что не может быть загружен файл 2019 hcc (потому что используется МАШКА 100) Нет, периоды менял, все то же самое



Попробовал еще раз, для наглядности вывожу данные на панель.

Посчиталось все, кроме W1 - и все. Висит. (от советника не зависит, я проверял)


Висит на момент CopyBuffer  - хотя при недоступности данных советник просто получает 0 и дальше работает, но в текущем случае - он просто не реагирует больше на события графика и не печатает ничего в журнал.  Никаких циклов нет. 


Потом, просто перегрузил терминал и все ок:


Все. ! Эта пара залилась историей. 




После перегрузки терминала все пары, по которым я собрал историю - работают без зависаний. 



Если в всех индикаторах поменять периоды на 1 или 2 (2 недели) то все ок на новой паре.

Как только период переваливает на историю прошлого года, то все. Опять зависает навсегда - перегрущил терминал все ок.


Если остановить эксперт (выгрузить с графика) то он отвисает и записывает в логи все принты, которые зависли после CopyBuffer. 


т.е. код: и Принт, который завис

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
//--- secceed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
int h_ma1array=INVALID_HANDLE;
double ma1_buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert new tick handling function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
  for(int i=0;i<10;i++)
    {
     
   Print("==========================   "+i);
   h_ma1array=iMA(Symbol(),PERIOD_D1,100,0,0,0);
   Print("h_ma1array="+h_ma1array);
   if(h_ma1array==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" INVALID_HANDLE h_ma1array "+h_ma1array);
      h_ma1array=iMA(Symbol(),PERIOD_D1,100,0,0,0);
      return;
     }
   else
     {
     int buffers=0;
      if(buffers=CopyBuffer(h_ma1array,0,0,2,ma1_buffer)<2)
        {
        




























    // Этот принт уже не выводится.......










         Print(__LINE__+" return "+" buffers="+buffers);
      return;
        }
      if(!ArraySetAsSeries(ma1_buffer,true))
        {
         Print(__LINE__+" return");
      return;
        }
     }
   Print("ma1_buffer[1]="+ma1_buffer[1]+" ma1_buffer[0]="+ma1_buffer[0]);
   }
  }
//+------------------------------------------------------------------+



В тестере при любом раскладе работает исправно и быстро:




Хотя количество файлов одинакорвое:

это в реале:


это в тестере




Этой ошибки не было в 2019 году, по крайней мере в конце 2019 года. 



Удалил всю историю - поставил на новую пару EURUSD - истории нет - запустил советник, он начал загружать данные - завис - история закачалась вплоть до 1999 года - советник отвис - все ок.


Наверное такое происходит с парами, по которым нет истории дальше 2019.... Но советник пытается запустить CopyBuffer индикатора с периодом, который дальше, чем есть история. Поэтому и зависает.

Хотя странно, что после спустя время - и перезагрузки терминала, все отвисает. 

Мысли вслух....  

 
Спасибо за ответ уже месяц пишу так и не услышал то толкового ответа , что мне нужно сделать что бы починить эту   лучшую связь,
Файлы:
ssatuoanpj.png  6 kb
 
Vladislav Andruschenko:


Спасибо за ответ.

  • 0. У меня антивирус DRWEB , потом я его отключал и пробовал
  • Есть также синхронизация Synology - отключал, то же самое 
  • Есть также GoodSync - тоже отключил
  • 1. Выставлял разное количество баров. 
  • 2. Свободного места 503 GB из 1.81 Tb (7200 WD RED )
  • Система Windows 7 64 на SSD (300 GB свободно из 500)
  • 3. Ошибки выше 

32 - The process cannot access the file because it is being used by another process.

5 - Access is denied.

Возникали только один раз, потом я описал выше, что проблема только при D1 и W1 другие ТФ функционируют нормально.

Но это скорее всего потому, что не может быть загружен файл 2019 hcc (потому что используется МАШКА 100) Нет, периоды менял, все то же самое

Vladimir Pastushak:

Я об этом писал еще год назад, но во внимание никто не принял ...   Тут https://www.mql5.com/ru/forum/291786

Почитал. 
Но тут прикол в следующем. Сначала я вообще не знал, что он висит. Т.е. функуию проверки истории не использовал. И висит только на старших тф и после функции copybuffer
Т.е. начался новый год и он стал зависать. 
Спасибо приму во внимание и буду ждать решения или посыл в поиск
 
Добрый день, скажите, как начать вести свой блог тут? У меня есть кнопочки только, опубликовать статью или начать тему на форуме!
 
ProfitGuru:
Добрый день, скажите, как начать вести свой блог тут? У меня есть кнопочки только, опубликовать статью или начать тему на форуме!

Справа кнопка зелёная "Добавить новый пост"

нормально ли что у пар на сервере MQ    SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE и SYMBOL_MARGIN_INITIAL оба нулевые? как посчитать максимально возможный лот без них?
 
Igor Zakharov:
нормально ли что у пар на сервере MQ    SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE и SYMBOL_MARGIN_INITIAL оба нулевые? как посчитать максимально возможный лот без них?

Это для биржевых инструментов. Используйте OrderCalcMargin

 
Artyom Trishkin:

Справа кнопка зелёная "Добавить новый пост"

А если нет такого?

сюда картинка не грузится поэтому на хостинг закинул - ***

 
ProfitGuru:

А если нет такого?

сюда картинка не грузится поэтому на хостинг закинул - ***

Сторонние ссылки удаляются. Вы пока не имеете прав вставлять картинку в текст поста, Вы пока можете только прикрепить картинку.

Сначала создаём новый пост  Сначала создаём новый пост, затем прикрепляем файл   прикрепляем файл

