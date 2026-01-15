Ошибки, баги, вопросы - страница 2628
Здравствуйте, пытаюсь ускорить тестирование с помощью функции TestorStop() в ОnTiket останавливая отдельное тестирование если эксперт достигает неприемлемых значений. В результате отдельные прогоны идут быстрее других и один из агентов тестирование финиширует первым( где то читал что если агент тестирования простаивает какое то время, то он отключается) - когда все оставшиеся агенты финишируют, первому агенту задания не отправляются. И так один за одним агенты тестирования выбывают, пока не останется один агент - в этом случае о скорости и говорить нечего. Тоесть скорость можно увеличить, но не позволяют технические ошибки реализации распределенных вычислений. Если запустить TestorStop() в OnInit() например для оптимизации 2 параметров один из которых должен быть больше другого при первом прогоне скорость тоже увеличивается, а после агенты тестирования перестают выполнять задания хотя задания отправляются, причем счётчик отправленных заданий увеличивается с большой скоростью, а счетчик решёных агентом заданий стоит. Может кто знает как это обойти, так - тема то интересная, скорость тестирования за счёт откидывания не нужных результатов в 10-ки раз больше чем при обычном тестирование, к тому же обнуляя не нужные результаты в OnTest() можно направлять генетический алгоритм в нужном нам направлении!
Если предоставите воспроизведение - займутся проблемой.
3 агента выбыли из тестирования после первого прогона
Сам работаю только с Локальным Агентами, поэтому точно не подскажу.
Отправьте исходник разработчикам для воспроизведения.
запускаю на графике - значения этой строки нет!
...Уважаемая Администрация @MetaQuotes. Так и будет теперь? Или это баг?
2304 тоже самое.2280 все нормально.
Спасибо за сообщение.
Это баг, он исправлен, в ближайшее время выпустим обновление.
Перезапуск терминала помогает, но только для первого запуска MQL программы, все последующие запуски этой программы (на этом же или другом чарте) приводят к ошибке с типами string и float.
Максимальное, насколько я понял.
Да, это точно, проверял. поэтому и не всегда удобно. В идеале строить поверхность по какому либо сечению выбираемому руками или задавая функцию для его определения, например по моде или МО значений.
Баг компилятора:
При этом, вот так все норм:
И еще. В mql4 этого бага нет.
Не представляю, станет ли лучше, если отобразится среднее или медианное значение. Ищем же максимум, вроде.
А вот если бы в таблице результатов был фильтр, который влиял и на построение графика, можно было бы посмотреть любой "срез".
Данное сообщение про модерацию - рудимент?
Спасибо за сообщение.
2305 - все работает.
Относительно двух конкретных параметров - Максимум же это лишь выброс, зачастую не имеющий стат.значимости.
Фильтры да, согласен, я примерно это и имел ввиду.