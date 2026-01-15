Ошибки, баги, вопросы - страница 2633
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2310
Странное поведение.
Если установить массив, начиная с четвёртого параметра, или пятым, шестым и т.д.
то компилятор выдаёт ошибку
Переставляю массив первым, или вторым, или третьим параметром, ошибок нет.
Второе странное поведение.
В редакторе по F5, после компиляции частенько срабатывает запуск скрипта на выполнение.
2310
Странное поведение.
Если установить массив, начиная с четвёртого параметра, или пятым, шестым и т.д.
то компилятор выдаёт ошибку
Переставляю массив первым, или вторым, или третьим параметром, ошибок нет.
Второе странное поведение.
В редакторе по F5, после компиляции частенько срабатывает запуск программы на выполнение.
Если есть значение по умолчанию у одного из параметров, то все последующие параметры также должны иметь значения по умолчанию.
Это поведение изначально было.
И дело тут не в массиве, а в значении по умолчанию, которое есть у последнего аргумента. Все последующие обязаны его иметь так же:
Если есть значение по умолчанию у одного из параметров, то все последующие параметры также должны иметь значения по умолчанию.
Это поведение изначально было.
И дело тут не в массиве, а в значении по умолчанию, которое есть у последнего аргумента. Все последующие обязаны его иметь так же:
Благодарю за пояснение, но поведение странное ))
Значит, вашего рейтинга не достаточно ещё для блогов.
Благодарю за пояснение, но поведение странное ))
Странно слышать от вас такие вопросы. В справочнике чётко написано
Если на тестере тоже работает, это хорошо. Проверю.
нет, не работает.
серверное время, кстати, не останавливается в субботу. тут обратное: в терминале серверное время обновляется с приходом новой котировки. например, у вас в обзоре рынка открыт только один символ (не только в тестере, но и в реальности). а тиков нет секунд пять - все это время таймер серверного времени не сдвинется. к субботе это так относится: на сервере время идёт, но терминал об этом не знает, т.к. тиков нет. тестер просто пропустит этот период.
Но вот я не знаю как определить день субботний или нет. Ведь после закрытия рынка, серверное время останавливается.
С какой целью? Запустить авто-оптимизацию на выходных? Тогда подойдет установка таймера из ОнТик на отдалении в несколько минут. Если сработает, значит тики прекратились и можно оптимизировать.
Если для других целей, сформулируйте их.
Странно слышать от вас такие вопросы. В справочнике чётко написано
Благодарю Алексей, как раз в справочник я и не заглядывал по этому вопросу ))
Так как умолчательные параметры редко использую, а тут понадобилось, вот и нарвался.
Всегда почему то думал, что параметры не имеют приоритет расстановки, ан нет, имеют.
Подскажите кто знает, как задать размер для матрицы, из переданных аргументов.
Что то на подобие этого
запись ниже не проходит, - invalid index value
Подскажите кто знает, как задать размер для матрицы, из переданных аргументов.
https://www.mql5.com/ru/forum/328008/page2#comment_14166682