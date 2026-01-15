Ошибки, баги, вопросы - страница 2629
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не представляю, станет ли лучше, если отобразится среднее или медианное значение. Ищем же максимум, вроде.
А вот если бы в таблице результатов был фильтр, который влиял и на построение графика, можно было бы посмотреть любой "срез".
В том то и дело, что это не безусловный максимум для указанного сочетания пары параметров, а частный. Если помимо этого максимума в том же срезе большинство провальных тестов, ценность такого максимума под вопросом. Как лучше отобразить многомерные данные - вопрос открытый (надо посмотреть софт с похожим назначением), но как минимум хотелось бы видеть ремарку в документации.
Прошу помочь разместить советник в КБ. Получаю такую ошибку.
Все на месте.
Была похожая ошибка. Насколько я помню, в моем случае она была связана с тем, что главный файл размещался не в корневой папке соответствующего типа программ. Похоже, разрешено постить эксперты только в папку MQL5/Experts (если брать эксперты).
Была похожая ошибка. Насколько я помню, в моем случае она была связана с тем, что главный файл размещался не в корневой папке соответствующего типа программ. Похоже, разрешено постить эксперты только в папку MQL5/Experts (если брать эксперты).
Прописывал вручную MQL5\Experts - не прокатывало. Когда выбрал "по-умолчанию", получилось.
Прописывал вручную MQL5\Experts - не прокатывало. Когда выбрал "по-умолчанию", получилось.
Да, конечно, я и имел в виду по умолчанию, просто упомянул "дифолт" экспертов на локальном компе, чтобы было понятно о чем речь.
прикольная фишка на форуме появилась, при создании темы - после создания, появляется доп ссылки по похожим запросам :-)
Чтобы не создавали кучу однотипных тем.
прикольная фишка на форуме появилась, при создании темы - после создания, появляется доп ссылки по похожим запросам :-)
Чтобы не создавали кучу однотипных тем.
Я согласен, что это хорошая функция. Однако это не исключает создания «группы тем одного типа», так как вам нужно создать новую тему, чтобы получить ссылки.
Было бы еще лучше предложить эти ссылки пользователю, когда он нажимает кнопку «Добавить», и вообще не создавать тему, если он нашел ответ.
Я согласен, что это хорошая функция. Однако это не исключает создания «группы тем одного типа», так как вам нужно создать новую тему, чтобы получить ссылки.
Было бы еще лучше предложить эти ссылки пользователю, когда он нажимает кнопку «Добавить», и вообще не создавать тему, если он нашел ответ.
Нашел такой неприятный момент. Билд 2305
История:
Советник читает данные с 8 индикаторов и 8 ТФ (в том числе и D1 и W1).
Выводит данные в таблицу.
Если работать с валютной парой, с которой работаешь давно, то все хорошо.
Если загрузить валютную пару, с которой не работал, то получается ошибка:
Советник пытается получить сигналы с D1 например, Но зависает, Зависает на CopyBuffer
пытался поймать ошибку, но в журнале экспертов пусто - советник зависает и не выводит в журнал ничего.
А вот открыл логи терминала и обнаружил такую ошибку:
Если отключить получение сигналов на D1 и W1 то все нормально.
Заглянул в папку истории, там только файл 2020.hcc
Других файлов и Cache нет.
попробовал данный скрипт: https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
зависает на W1
Сделал тест эксперт простой:
Порядок поиска ошибки:
постоянно одно и то же: Копирует один бар, и выходит с функции.
Если после этого перезапустить терминал. То ВСЕ ОК!!! странно
ладно...
Нет не ОК, запускаю пару, которую не использую и опять тормоза.
Понятно, что терминал запрашивает загрузку истории.
Но зависает сама функция CopyBuffer, т.е. пока вся история не загрузится - все висит.
Глюки только на D1 и W1
на других ТФ все ок.
Если ждать долго - то при установке эксперта еще раз - опять тормоза. Но если перегрузить терминал, то на этой паре уже не будет тормозов.
Скорее всего из-за того, что Машка с перидом 100 , а недели только за 2020 год и их мало. Но почему тогда не загружает 2019 год на лету?
хотя написано , что:
При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута.
Нашел такой неприятный момент. Билд 2305
Проверьте доступ к файлам hcc. Проверьте, что никто эти файлы не читает в это время.
32 - The process cannot access the file because it is being used by another process.
5 - Access is denied.
Сколько свободного места на диске?
Какое выставлено ограничениме в терминале на максимальное количество баров на чарте?